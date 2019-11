Snowden: "No se están manipulando los datos, se manipula a las personas"

El exanalista de la CIA Edward Snowden defendió hoy que los datos y la información que almacenan servicios de vigilancia y empresas no son algo abstracto ni inofensivo y que lo que se está explotando y manipulando con ello son las personas.

"Los datos no son inofensivos, no son abstractos cuando tienen que ver con la gente. Y casi todos los datos que se registran son de personas. No se están explotando datos, se explota a las personas. No se manipulan los datos, se manipula a las personas", dijo durante su intervención en la Web Summit de Lisboa.

Snowden, que está exiliado en Rusia, participó en el congreso tecnológico a través de una videoconferencia, en la que respondió a las preguntas de James Ball, del Bureau of Investigative Journalism.

El antiguo analista de la CIA, que denunció un esquema de vigilancia a gran escala, señaló que esta generación "no es dueña de nada" y que cada vez que se utiliza un servicio, la empresa propietaria crea un registro permanente.

"Nuestras comunicaciones son vulnerables hasta que cambiemos el modelo", aseguró.

Snowden dijo que la vigilancia y la recolección de datos ya no se realizan de la misma forma que en el pasado, cuando la policía seguía a un sospechoso.

"Empezaron a vigilar a todos, en todas partes, a todas horas. Incluso a gente que no había hecho nada malo ni era sospechosa de nada. Sólo porque esa información en el futuro podría ser útil", lamentó.

La ley y la tecnología, dijo, no son las únicas formas de proteger nuestra privacidad: "Nosotros podemos protegernos", concluyó.

La conferencia de Snowden fue el punto más destacado de la primera jornada de la Web Summit, en la que centenares de personas se quedaron fuera del recinto porque estaba lleno.

El congreso llevará hasta el jueves a Lisboa a cerca de 70.500 personas para discutir temas como la movilidad, el medioambiente, el entretenimiento o las sociedades del futuro.

La jornada de hoy concluyó con la ceremonia de apertura oficial, que contó con la presencia del máximo responsable de la Web Summit, Paddy Cosgrave; el ministro de Economía luso, Pedro Siza Vieira, y el alcalde de Lisboa, Fernando Medina.