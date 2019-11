Telefónica está preparada para el 5G pero "no hará ninguna salida en falso"

Telefónica está preparada para el despliegue del 5G, pero no hará "ninguna salida en falso", teniendo en cuenta que la masificación de esta tecnología "no llegará antes del 2022", ha asegurado este miércoles el consejero delegado de la compañía, Ángel Vilá.

El consejero ha afirmado en rueda de prensa en Madrid que la operadora está aproximándose a esta tecnología de forma "prudente", invirtiendo para "no quedarse atrás", pero consciente de que "una salida en falso cuando la tecnología y los terminales no están maduros y los servicios no son diferenciales no será beneficioso para el cliente".

En este contexto, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha recordado que el 5G abre un mundo de posibilidades, pero de momento "ni siquiera los suministradores están ahí".

Aunque Telefónica está preparada para este despliegue, a esta tecnología "le queda algo de tiempo para que sea tan revolucionaria como se cree que va a ser".