Trump conoce el número de móvil de millones de estadounidenses y lo deja claro enviándoles un SMS de alerta

Donald Trump conoce el número de millones de líneas de teléfono móvil de los EEUU. Lo ha puesto de manifiesto esta noche (tarde allí) enviando un SMS a los terminales que pululan por Norteamérica. A través del FEMA ( Federal Emergency Management Agency - Agencia Federal de Gestión de Emergencias), el presidente ha avisado de que se trataba de un "test".

"Alerta Presidencial- Esto es una prueba del sistema inalámbrico del servicio nacional de emergencias. No se requiere ninguna acción". Ese es el texto que podrían haber leído hasta 230 millones de estadounidenses poseedores de un teléfono móvil en EEUU. Aunque en un primer momento la FEMA aseguró que el mensaje se recibiría "en toda la nación", el organismo ha aclarado más tarde a The Verge que "no todos los móviles han recibido el mensaje". En Twitter, el hashtag #PresidentialAlert ha corrido rápidamente como la pólvora.

Incluso Edward Snowden ha tuiteado sobre el incidente. "Todas nuestras vidas penden del final de un cable. Pregúntate a ti mismo: ¿Quién lo controla? ¿De qué otra forma podría ser usado? #PresidentialAlert". El mensaje ha sido enviado exactamente a la misma hora en todo el territorio, pero el Gobierno estadounidense no es la primera vez que usa el sistema.

All our lives dangle at the end of a wire. Ask yourself: who controls it? How else might it be used? #PresidentialAlert