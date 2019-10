Twitter sufre cortes en todo el mundo y la red social da fallos a miles de usuarios

La red social Twitter experimenta errores desde aproximadamente la medianoche del martes. El servicio, que ha estado caído durante varias horas en Japón, Canadá e India, entre otros, ahora funciona a trompicones y da fallos a la hora de subir fotografías, revisar los mensajes privados o en el conteo de nuevos seguidores. La compañía no ha especificado el origen del problema.

We're currently experiencing a problem displaying new follower counts for everyone in https://t.co/KqsFaj2AYI. We're looking into it and will be following up with updates.