Twitter eliminará las cuentas inactivas y liberará sus nombres de usuario en diciembre

Twitter eliminará las cuentas inactivas y liberará los correspondientes nombres de usuario el próximo 11 de diciembre de este año. La medida afectará a cualquier perfil que no haya iniciado sesión en un periodo superior a seis meses. A través del envío de correos electrónicos, la red social está avisando a los usuarios de estas cuantas inactivas de que "inicien sesión" antes de la fecha indicada o la cuenta "será historia" y el nombre de usuario estará nuevamente disponible; según informa The Verge.

"Como parte de nuestro compromiso de servir al debate público, estamos trabajando en limpiar cuentas inactivas para brindar mayor información precisa y creíble en la que la gente pueda confiar en Twitter. Parte de este trabajo es animar a las personas que se registren en Twitter a que mantengan su actividad cuando creen su nueva cuenta, según se detalla en las políticas de cuentas inactivas", explica un portavoz de la red social. "Hemos comenzado una campaña de avisos a muchas cuentas que no se han activado en seis meses para informarles que su cuentas serán eliminadas por una larga inactividad".

La red social aún no ha informado sobre cuándo volverán a estar disponibles los nombres de usuario eliminados. El proceso se llevará a cabo en "varios meses, no de un día a otro". En este sentido, no se espera un borrado automático y masivo para el próximo 12 de diciembre.

Esta medida no afectará a usuarios que hayan abandonado Twitter, pero tendrá un gran impacto en las cuentas inactivas ya registradas de personas fallecidas. La plataforma ha explicado que actualmente no poseen un método de archivar cuentas de personas que hayan muerto, pero el equipo "está pensando en formas de llevarlo a cabo".

Por otra parte, en caso de haber creado una cuenta secundaria o un bot, no habría ningún problema si esta mantiene su actividad. Asimismo, es bastante común que grandes plataformas de Internet hagan esto cada cierto tiempo. Yahoo lo llevó a cabo el pasado 2013, aunque aquellos usuarios que tenían nombres de usuarios inactivos acabaron recibiendo un correo destinado para el antiguo titular de la cuenta.

Cabe destacar que estas cuentas no tienen por qué tuitear alguna publicación para salvarse de su borrado. Únicamente se tiene que iniciar sesión y seguir las indicaciones de Twitter. Además, los nombre de usuarios con menos de cinco caracteres no pueden registrarse en Twitter, por lo que es un detalle a tener en cuenta cuando pienses en el nuevo nombre que quieras.