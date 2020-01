Twitter se disculpa por haber permitido realizar publicidad personalizada a perfiles neonazis y homófobos

Twitter ha pedido disculpas por permitir anuncios personalizados centrados en determinados usuarios como neonazis, homófobos y otros grupos radicales. Según una investigación de la BBC, es posible alcanzar usuarios que han mostrado interés en determinadas palabras clave como "transfobia", "supremacistas blancos" o "anti-gay".

La red social de microblogging permite publicidad individualizada a usuarios que han publicado o buscado sobre determinados asuntos. Una vez se ha descubierto, Twitter ha reconocido el "error" de no haber realizado una exclusión con este tipo de términos: "Ha sido un error. Lamentamos que haya ocurrido y lo rectificamos tan pronto como fuimos conscientes de ello", expresan.

¿Cuál es el problema?

Twitter crea perfiles detallados de sus usuarios basados en la recolección de datos gracias a lo que publican, comparten, ven o les gusta. Los anunciantes se benefician de esto usando estas herramientas para seleccionar una audiencia determinada para sus campañas en base a estas características, con ejemplos como "padres de adolescentes" o "fotógrafos aficionados", como explica la BBC.

Pueden controlar quién ve su mensaje, Twitter le da al anunciante una estimación de cuántos usuarios son más probables de ser sujetos de una campaña con palabras clave. Por ejemplo, sería posible mostrar publicidad personalizada gracias a la palabra "neonazi" y dirigirse a una audiencia de entre 67.000 y 81.000 personas en Reino Unido. Con otras palabras como "anorexia" o "bulimia" Twitter estima que se podrían dirigir a 20.000 personas. Una campaña que emplee las palabras "islamófobos", "islamofobia", "islamófobo" tendría una audiencia potencial de 92.900 a 114.000 usuarios en Reino Unido, según la herramienta de Twitter.

La plataforma anti-extremista británica Hope Not Hate ('Esperanza, no Odio' en castellano) expresa a la BBC que temen que la plataforma Twitter Ads haya llegado a convertirse en una herramienta para la propaganda de la extrema derecha. "Me temo que esto haya sido empleado para afianzar el arraigo y profundas convicciones de personas que han mostrado algún tipo idea intolerante", alega su investigador de redes sociales, Patrik Hermansson.

Desde Anorexia and Bulimia Care (Cuidado de la Anorexia y Bulimia en castellano), aseguran que esta herramienta ya ha sido empleada. "He estado hablando de mi desorden alimenticio en redes sociales desde hace unos pocos años y me ha aparecido publicidad de complementos dietéticos, suplementos para perder peso, operaciones de corrección espinal", expresa el presidente de la organización Daniel Magson. "Es algo que me ha hecho empezar a denunciarlo para que pare en el Parlamento. Entonces, es una buena noticia que Twitter actúe ahora".

La red social alega que tienen políticas para evitar el abuso de palabras clave en la publicidad personalizada, pero reconocen que no se ha aplicado de manera correcta: "Nuestras medidas preventivas incluyen eliminar determinados temas sensibles o discriminatorios, los cuales actualizamos de forma continuada en una base de datos". Según las políticas de publicidad de Twitter, hay "categorías sensibles" que no pueden personalizarse, pero, como reconocen, hay categorías que fueron permitidas.