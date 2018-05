Twitter recomienda a sus usuarios cambiar sus contraseñas tras un fallo de seguridad

Twitter ha recomendado este jueves a los usuarios de la red social cambiar sus contraseñas por un fallo técnico de seguridad de la compañía. El fallo dejaba las claves en texto plano y no ocultas en su red interna de ordenadores, según informa Reuters.

"Hemos descubierto un error que almacenaba las contraseñas desenmascaradas en nuestro registro interno. Solucionamos el error y no tenemos ninguna indicación de incumplimiento o de mal uso por parte de nadie. Como precaución, considere cambiar su contraseña en todos los servicios donde la haya usado", según han informado a través de Twitter.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ