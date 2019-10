Twitter lanza reglas especiales para líderes mundiales: no borrarán algunas de sus barbaridades para que quede constancia

Vienen malos tiempos para Donald Trump. Twitter ha publicado este martes una serie de principios que afectarán a la forma en la que los líderes mundiales utilizan la aplicación. A partir de ahora, las reglas son diferentes para ellos. El pasado mes de junio, la compañía ya anunció la futura medida de no borrar los tuits de figuras políticas que violen las reglas de la red social, en el caso de que estas publicaciones sean consideradas de interés público y para que quede constancia de ellas.

Eso sí, "no será posible dar 'me gusta', ni responder, compartir o retuitear el tuit en cuestión. Sí se podrá expresar una opinión mediante retuit con comentario", ha comunicado Twitter. "Nuestro objetivo es hacer cumplir nuestras normas con sensatez e imparcialidad. Queremos proporcionar una visión directa de nuestra toma de decisiones sobre la aplicación de la ley, servir a la conversación pública y proteger el derecho del público a escuchar a sus líderes y a exigirles cuentas".

La compañía situará una nota, a modo de advertencia, antes de ver el tuit en cuestión, una medida que ya anunció el pasado junio, con el objetivo de proporcionar "contexto y claridad".

Our goal is to enforce our rules judiciously and impartially. In doing so, we aim to provide direct insight into our enforcement decision-making, to serve public conversation, and protect the public’s right to hear from their leaders and to hold them to account.