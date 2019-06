La Universidad Nacional Australiana sufre un ataque informático masivo

La Universidad Nacional Australiana (ANU, siglas en inglés) informó hoy que fue víctima de un ataque masivo de sus sistemas, en el que los piratas informáticos accedieron a información personal de las últimas dos décadas.

"Creemos que ha habido un acceso no autorizado a una gran cantidad de datos personales de empleados, estudiantes y visitantes que se remontan a 19 años atrás", dijo en un comunicado el vice-rector de la ANU, Brian Schmidt.

El ataque ocurrió en 2018 pero no fue detectado hasta hace dos semanas, añadió.

Los ciberpiratas accedieron a los nombres, direcciones, fechas de nacimiento, contactos personales, información salarial, cuentas de bancos y pasaportes, así como los registros académicos de estudiantes, según la ANU.

Schmidt aclaró que "no se tienen pruebas de que los trabajos de investigación hayan sido afectados".

No es la primera vez que la ANU ha sido blanco de ataques cibernéticos: en 2017 hubo un acceso no autorizado desde China y el año pasado se produjo otra violación a su seguridad cibernética por parte de un actor "sofisticado" no identificado, aunque sus datos no fueron comprometidos.

Instituciones, empresas e incluso el Parlamento y los principales partidos políticos de Australia han sido víctimas de ataques cibernéticos en los últimos años.

En 2015, los ordenadores de la Oficina de Meteorología de Australia fueron objeto de un ciberataque presuntamente orquestado por China, lo que llevó al Gobierno australiano a reforzar las medidas de seguridad ante el espionaje extranjero.

En diciembre del año pasado, Australia se unió a Estados Unidos y Reino Unido en las condenas por la supuesta campaña de ciberataques contra la propiedad intelectual y datos comerciales en todo el mundo atribuidos a China.