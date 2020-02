Vox rompe el consenso sobre una declaración del Día de la Mujer en la Ciencia

Vox ha vuelto a romper este jueves el consenso de los grupos en la Asamblea de Madrid en torno a una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La formación liderada por Rocío Monasterio ha impedido en esta legislatura acuerdos sobre declaraciones institucionales con motivo del Día de la Niña o el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En lo que va de legislatura, se han aprobado seis declaraciones institucionales en el Parlamento regional, según fuentes de la Cámara.

Antes del comienzo de la sesión plenaria, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha explicado a los periodistas que el resto de los grupos no ha aceptado un texto alternativo presentado por Vox.

"Las mujeres de Vox, especialmente las que venimos de carreras de ciencias, no necesitamos a ningún político que nos proteja y que nos trate como distintas para acceder a una carrera de ciencias. No somos diferentes a los hombres y no necesitamos una protección especial para estudiar en España", ha asegurado Monasterio.

Ha opinado que "hay otras culturas donde se denigra a las mujeres y no se les permite el acceso a la educación", algo que hay que denunciar.

La portavoz de Vox ha reconocido que no solo en la ciencia sino en otros ámbitos del mundo laboral existe "una brecha maternal" y se ha comprometido a apoyar a las mujeres para que puedan realizar su proyecto de vida familiar.

Monasterio también ha denunciado "cosas como las que hoy están pasando en la Asamblea de Madrid, donde nuestros políticos nos hablan de conciliación, pero vamos a tener un Pleno de catorce horas", por lo que ha instado a los políticos a actuar y dar ejemplo, antes de hablar.

El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ha dicho que esto es "un fracaso de todos nosotros y muy especialmente de quienes se oponen a que se pueda aprobar la declaración institucional".

Las razones por las que no ha salido adelante el texto son "frustrantes", según Gabilondo, quien ha hecho un llamamiento a "pensar seriamente hasta qué punto debemos anteponer los intereses de toda la institución y de toda la ciudadanía a nuestras cosas particulares".

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha lamentado que nuevamente se frustre la aprobación de una declaración institucional en el Parlamento regional, algo que "no es una novedad en esta legislatura".

Gómez Perpinyà ha recordado que hace unos meses después del lanzamiento de un proyectil explosivo contra el centro de menores de Hortaleza, el PP y Vox rechazaron poner en marcha una declaración institucional en la Asamblea.

El portavoz de Unidas Podemos, Jacinto Morano, ha indicado que "parece que en esta Asamblea va a ser muy difícil sacar adelante declaraciones institucionales", ya que de nuevo Vox ha vuelto a "plantear problemas".

Morano ha propuesto una reflexión sobre para qué sirven las declaraciones institucionales, que "son un mecanismo para que la Asamblea se posicione de forma consensuada sobre determinados temas y no para hacer política partidista por parte de algunos".

En nombre de Ciudadanos, su portavoz, César Zafra, ha lamentado que Vox no sea capaz de "sumar por los madrileños en cuestiones tan simples y tan importantes como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia". "Sinceramente, no lo entiendo", ha subrayado Zafra.

Desde el PP, su portavoz, Alfonso Serrano, ha lamentado que "no haya acuerdo en temas que deberían unirnos a todas las formaciones políticas" y que "por un extremo o por otro que haya quien trate de tensar la cuerda" y al final no salgan adelante las declaraciones institucionales.

Serrano ha resaltado que el PP seguirá trabajando por la implicación de la mujer y la niña en la ciencia.