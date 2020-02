Vox: Las mujeres no necesitan una protección especial para estudiar ciencia

Vox ha vuelto a romper este jueves el consenso de los grupos en la Asamblea de Madrid en torno a una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, al alegar que las mujeres no necesitan "una protección especial para estudiar en España".

El partido liderado por Santiago Abascal ha impedido en esta legislatura acuerdos sobre declaraciones institucionales con motivo del Día de la Niña o el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que no han salido adelante al no haber unanimidad de los grupos parlamentarios.

Antes del comienzo de la sesión plenaria, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha explicado a los periodistas que el resto de los grupos no ha aceptado un texto alternativo presentado por su formación.

"Las mujeres de Vox, especialmente las que venimos de carreras de ciencias, no necesitamos a ningún político que nos proteja y que nos trate como distintas para acceder a una carrera de ciencias. No somos diferentes a los hombres y no necesitamos una protección especial para estudiar en España", ha asegurado Monasterio.

Ha opinado que "hay otras culturas donde se denigra a las mujeres y no se les permite el acceso a la educación", algo que hay que denunciar.

La portavoz de Vox ha reconocido que no solo en la ciencia sino en otros ámbitos del mundo laboral existe "una brecha maternal" y se ha comprometido a apoyar a las mujeres para que puedan realizar su proyecto de vida familiar.

Monasterio también ha denunciado que en la Asamblea de Madrid los políticos hablen de conciliación, pero el pleno de este jueves vaya a durar catorce horas, por lo que ha instado a "actuar y dar ejemplo, antes de hablar".