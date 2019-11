Vuelve la Semana de la Ciencia con 1.200 actividades en 48 municipios

La Semana de la Ciencia y la Innovación empieza este lunes, día 4, con más de 1.200 actividades gratuitas que se prolongarán hasta el 17 de noviembre y con el objetivo de involucrar a los ciudadanos en la ciencia y la tecnología, además de fomentar las vocaciones entre los jóvenes sin barreras de género.

Más de tres mil científicos y 600 instituciones ubicadas en 48 localidades de la Comunidad de Madrid realizarán actividades dirigidas a grupos de alumnos y al público general.

"Por una ciencia inclusiva" es el lema de esta XIX edición de la Semana de la Ciencia que incluye 150 jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas; 300 conferencias y mesas redondas; 600 cursos y talleres, además de sesenta itinerarios didácticos, excursiones y numerosas exposiciones.

La programación incluye proyecciones, 'escape rooms', observaciones astronómicas, yincanas y teatro inmersivo, coincidiendo con el 150 aniversario de la Tabla Periódica de elementos químicos y los 50 años de la llegada del hombre a la luna, una hazaña en la que la Estación Espacial de seguimiento de Robledo de Chavela jugó un papel destacado.

Abrirán sus puertas abiertas al público el Centro de Innovación 3M; el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en Torrejón; el instituto de Investigación Agraria INIA en Alcalá; el Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO); el Centro de Astrobiología (CAB) en Torrejón; el IMDEA Nanociencia en Cantoblanco; el Centro de Investigaciones Biológicas, o el Museo Lunar y Centro del Espacio en Fresnedillas de la Oliva.

Entre las visitas guiadas destacan las del Zoo Aquarium de Madrid; el parque arqueológico de Segóbriga; la GeoRuta Complutense por el campus de Moncloa y el yacimiento paleontológico de Somosaguas; la ruta Geocaching por el campus de la Autónoma, y las visitas guiadas al Museo Nacional de Antropología, el Museo del Ferrocarril y el Museo de Sanidad e Higiene Pública, entre otros.

Una yincana digital a través de un trepidante videojuego será la protagonista en el Museo Nacional de Ciencias Naturales desde este martes hasta el domingo día 17. Otras yincanas para el público general se celebrarán del 11 al 14 de noviembre en los laboratorios de la facultad de Química de la Complutense, y el viernes 15 en el campus de la UNED en Villalba.

Habrá “escape rooms” temáticos en el instituto Imdea Alimentación y en el Centro Nacional de Biotecnología, ambos en el campus de Cantoblanco de la Autónoma, así como en el Museo del Ferrocarril, en el Centro de Física Miguel Catalán, en el campus de Móstoles de la Rey Juan Carlos (URJC), en el Centro del Espacio en Fresnedillas, y uno sobre desarrollo sostenible en La Nave Boetticher.

La actividad “Volver a la Luna: qué sabemos y qué desconocemos de nuestro satélite” será el domingo día 10 en el Centro de Entrenamiento y Visitantes INTA-NASA en Robledo de Chavela. La vigilancia del espacio también será protagonista de un taller en el campus de Leganés de la Carlos III (UC3M), que además acogerá el lunes día 11 un espectáculo de teatro y astrofísica dirigido por el actor y divulgador Fernando de Retes.

La UC3M también organiza el taller “Construye y lanza tu propio cohete de agua” como primer paso para llegar al espacio, una temática que estará muy presente en los catorce días que dura la Semana de la Ciencia con actividades en varias bibliotecas de la región.

Habrá una ponencia sobre los trajes espaciales ‘Dress me to the moon” en la sede de la calle Quintana de la URJC, que además hará un simulacro de enlace de comunicaciones Tierra-Luna con antenas alimentadas por energía renovable, y brindará en otro taller la posibilidad de experimentar la vejez con un traje de simulación geriátrico.

En torno a la Tabla periódica de elementos químicos publicada por Mendeleyev en 1869 girarán varias actividades en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica (UPM), en la Facultad de Biológicas de la Complutense, y en el CSIC donde tendrá lugar el campeonato “Uno Químico”, entre otros.

Los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030 de la ONU, entre ellos la gestión de los recursos hidráulicos centrarán las actividades del Instituto IMDEA Agua en Alcalá de Henares, cuya universidad organiza un juego de rol sobre el papel de los países en el cambio climático.

Casi medio centenar de municipios ofrecerán talleres, entre ellos Fuenlabrada que ha convocado una observación lunar con grandes telescopios para el viernes día 8.

Otras actividades incluyen una visita sobre ninfas y deidades ‘queer’ en la pintura del Museo del Prado, y los conciertos comentados MadMusic sobre música clásica que ofrecerá la Complutense.

La programación completa se puede consultar en la web https://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/actividades

