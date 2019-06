Youtube pide perdón a la comunidad LGBTQ por su gestión de vídeos homófobos

La consejera delegada de Youtube, Susan Wojcicki, pidió este martes disculpas a la comunidad LGBTQ (lesbiana, gay, bisexual, transexual y queer) por la respuesta que su compañía dio a la queja formulada por un usuario sobre contenidos homófobos en la plataforma.

"Sé que la decisión que tomamos fue muy dolorosa para la comunidad LGBTQ. Esa no era nuestra intención en absoluto. Creo que es importante dejar eso claro. Pedimos perdón por ello", dijo Wojcicki al ser preguntada sobre el tema por un periodista en la conferencia Code de Recode que se celebra en Scottsdale (Arizona, EE.UU.).

La polémica se desató a finales de mayo, cuando el periodista del portal Vox Carlos Maza denunció en Twitter mediante una compilación de vídeos de Youtube que el comentarista conservador Steven Crowder le había insultado repetidamente en su programa "Louder with Crowder" debido a su orientación sexual y su origen latino.

"Me ha llamado bebé ancla (término despectivo acuñado para los hijos de inmigrantes que nacen en EE.UU.), queer con sigmatismo, mexicano, etc. Estos vídeos reciben millones de visitas en Youtube. Cada vez que se cuelga uno, me levanto con un sinfín de abusos homófobos y racistas en Instagram y Twitter", denunció Maza.

La respuesta por parte de Youtube, sin embargo, fue que los vídeos de Crowder "no violan" sus términos de uso, ya que como plataforma, resulta "crucial" para ellos que "todo el mundo, desde creadores a periodistas y presentadores de televisión, puedan expresar sus opiniones" dentro de los límites de su reglamento interno.

"Las opiniones pueden ser muy ofensivas, pero si no violan nuestros términos de uso, seguirán en nuestra plataforma", fue la respuesta pública de Youtube a Maza.

Esta decisión generó un gran número de quejas y mensajes de decepción por parte de la comunidad LGBTQ en internet, que aseguraban que con su respuesta Youtube estaba admitiendo que permitía "el acoso" a una persona por su tendencia sexual.