Zuckerberg se reunirá con los líderes de la Eurocámara por la filtración masiva de datos

El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, ha anunciado este miércoles a través de una nota de prensa que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se reunirá la semana que viene con eurodiputados para hablar sobre el uso de los datos personales de los usuarios. El encuentro tendrá lugar con motivo de la filtración masiva de información a la empresa Cambridge Analytica, según ha comentado el presidente del PE, aunque no ha aclarado si dicha reunión se llevará a cabo a puerta cerrada o si por el contrario, será una comparecencia pública.

"El fundador y consejero delegado de Facebook ha aceptado nuestra invitación y estará en Bruselas lo antes posible, esperamos que ya la próxima semana, para reunirse con los líderes de los grupos políticos y con el presidente y el ponente de la comisión de Libertades Civiles y Justicia", ha indicado Tajani en un comunicado.

Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement ⤵️ pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb