CEO de Euskaltel no prevé que el 5G 'real' esté en España antes de 2 o 3 años

Madrid, 13 ago (EFE).- El Grupo Euskaltel, que opera desde mayo a nivel nacional a través de su marca Virgin Telco, apostará de forma "clara" por el 5G, aunque no espera que esta tecnología esté implantada en España de forma "real" hasta dentro de "dos o tres años", según su consejero delegado, José Miguel García.

Esta es la "hoja de ruta aproximada" que contempla García que se siga no solo en España, sino también en Europa, afirma en una entrevista con EFE el también consejero delegado de Virgin Telco.

Los estándares oficiales para el 5G 'stand alone' -es decir independiente de la infraestructura 4G- aún "no están ratificados", apunta y añade: "El 5G real lo tendremos en España en los próximos 2 o 3 años".

Asegura que "respeta" iniciativas como las de Vodafone, que comercializa el 5G con el estándar 'non stand alone' -sobre la infraestructura 4G- desde junio del 2019, o de Orange, que prevé hacerlo antes de fin de año, pero no aventura cuando lo hará Euskaltel.

"Siempre hay versiones....", apunta el consejero delegado -en alusión al 5G que comercializan ambas marcas-, pero recuerda que a esta tecnología aún "le falta implementación total y espectro" (radioeléctrico), teniendo en cuenta que aún no se ha subastado la banda de los 700 Mhz, una sobre las que se desplegará esta tecnología.

NO DESCARTA ACUDIR A LA SUBASTA DE LOS 700 MHZ

En España, se está pendiente de que la Administración central subaste la banda de los 700 megahercios (Mhz), un proceso que estaba previsto para antes de junio de 2020, pero que se ha pospuesto para el primer semestre del año 2021 como consecuencia del coronavirus.

No descarta acudir a esta subasta, pero tampoco lo confirma: "Nunca descartamos nada, lo estudiamos todo". "Tenemos ambición en el 5G". Sin embargo, "hay muchas incógnitas" en el proceso.

La compañía analizará "todas las opciones" del mercado, teniendo en cuenta además que en España existe "una amplia oferta de servicios de mayoristas".

Euskaltel tiene un acuerdo para el uso de infraestructuras con Orange, que le permite usar sus redes de telefonía y de fibra óptica en el territorio nacional. Este acuerdo le ha posibilitado implantarse a nivel nacional, según se explicó cuando se cerró en 2019.

Paralelamente, Euskaltel dispone de espectro radioeléctrico en la banda de 2,4 gigahercios (Ghz) en los territorios donde estaba implantada originariamente la marca y, de hecho, cuenta allí con 58 centrales de móviles.

UNA HOJA DE RUTA "AMBICIOSA"

José Miguel García, antiguo consejero delegado de Jazztel, pasó en mayo del año pasado a formar parte del Consejo de Administración de Euskaltel como representante de la compañía británica Zegona -el accionista mayoritario que cuenta con más de un 21,3 % del capital de la compañía-. Un mes después fue elegido consejero delegado de Euskaltel.

Elaboró una hoja de ruta "ambiciosa", que cree que se ha cumplido "bien" en estos doce meses.

Una de sus metas pasaba por integrar las tres marcas de la compañía -Euskaltel (Euskadi), R (Galicia) y Telecable (Asturias)- y cree que lo ha conseguido. El segundo hito era el lanzamiento de Virgin, que también considera cumplido, pese a que no "es fácil" implantarse en el mercado español y además en plena pandemia.

"Los números avalan" su trabajo: los resultados del primer semestre del año supusieron un "récord histórico de clientes y de rentabilidad", defiende. Euskaltel ganó de enero a junio 35,5 millones de euros, un 55,5 % más que el año anterior, mientras que los ingresos del grupo crecieron en el segundo trimestre del año un 0,3 %.

UN QUINTO OPERADOR

Cree "absolutamente" que existe mercado para un quinto operador nacional en España -los otros cuatro mayoritarios son Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil-, pese a reconocer que es posiblemente el país más competitivo en Europa en este sector. No obstante, el grupo ya está habituado a competir con los otros cuatro operadores en territorios como Euskadi, Galicia y Asturias.

Hasta que lanzó Virgin, Euskaltel se había centrado al 100 % en sus territorios que representaban el 15 % del mercado español. Ahora "abordará el otro 85 % restante".

UN SECTOR REFUGIO EN BOLSA

Está "satisfecho" del comportamiento en bolsa de Euskaltel, ya que la compañía tiene recorrido: "Por resultados, por estrategia y porque el sector de las telecomunicaciones es un sector refugio para el futuro". Sin embargo, admite que los inversores del sector "igual están ahora un poco más pasivos".

A su juicio, las telecomunicaciones suponen una apuesta importante a largo plazo y "en algún momento los inversores se van a dar cuenta de que las telecomunicaciones son una apuesta de futuro durante la pandemia y después".

Belén Molleda