Científicos australianos crean un mapa de 3 millones de galaxias en 300 horas

Sídney (Australia), 1 dic (EFE).- Científicos australianos elaboraron gracias a un poderoso telescopio un mapa del universo que contiene tres millones de galaxias, algunas de ellas jamás vistas, en 300 horas, un tiempo récord, informaron este martes las autoridades.

Este atlas celestial, descrito como una especie de mapa de Google del universo, revela además la existencia de alrededor de un millón de estrellas desconocidas, indica en un comunicado la agencia científica del gobierno australiano CSIRO.

Los científicos a cargo del telescopio Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) -situado en el Observatorio Radio-Astronómico Murchison, a 800 kilómetros al norte de la suroriental ciudad de Perth- pudieron observar un 83 por ciento de todo el firmamento, agregó el comunicado.

"El mapa del universo podrá ser usado por astrónomos de todo el mundo para explorar lo desconocido y estudiar desde la formación de una estrella hasta cómo evolucionan e interactúan las galaxias y los agujeros negros", recalcó el astrónomo de CSIRO, David McConnell.

"Esperamos hallar decenas de miles de millones de nuevas galaxias en futuros censos", recalcó McConnell, autor principal de este estudio divulgado en Publications of the Astronomical Society of Australia.