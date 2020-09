Cisma por el software educativo en Madrid: Google y los directores de los centros cargan contra Ayuso y ella firma de emergencia con Planeta

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido añadir una dificultad más a la "complejísima" vuelta al cole que están viviendo los colegios e institutos públicos madrileños. Varios directores han denunciado a elDiario.es que con el curso ya empezado, la Consejería de Educación les ha prohibido utilizar G Suite for Education, el paquete de herramientas digitales para educación a distancia o en semipresencialidad que Google facilita a los centros sin necesidad de abonar una contraprestación económica.

El paquete de software educativo de Google fue el clavo ardiendo al que se agarraron un gran número de centros públicos de toda España cuando se decretó el confinamiento y el cierre de aulas en marzo. Solo las comunidades que tenían una plataforma propia ya desarrollada, como la Comunidad Valenciana, pudieron ofrecer una alternativa sólida para continuar la enseñanza al margen de las multinacionales digitales. No era el caso de la región gobernada por Ayuso: EducaMadrid, el software diseñado por la Comunidad con herramientas de código abierto, colapsó completamente en las primeras semanas del confinamiento debido al inesperado aumento de la demanda.

Para haceros una idea, EducaMadrid ha pasado de gestionar 467.145 correos el jueves 5 de marzo a gestionar 2.934.739 correos el jueves 26 de marzo. El equipo de EducaMadrid lleva días haciendo un gran esfuerzo para mejorar los servicios. 💪 Os pedimos paciencia. Gracias. 🙏 — EducaMadrid - Plataforma Tecnológica Educativa (@educamadrid) 29 de marzo de 2020

Ahora la Comunidad de Madrid ha ordenado a los centros que dejen de usar G Suite for Education. Como alternativas, les indica que deben usar la versión de pago de dicho software (G Suite Enterprise for Education) o bien EducaMadrid. Tampoco les permite, por ejemplo, usar ningún otro servicio de correo electrónico que no sea de EducaMadrid durante su labor profesional. "La Consejería de Educación está intentando prohibir todas las plataformas que no son las suyas", acusa el presidente de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid.

Muchos centros apostarían por dedicar parte de sus recursos para obtener una licencia de pago de G Suite Enterprise for Education, según han explicado sus responsables a este medio. El problema es que el coste de la versión de pago de las herramientas educativas de Google, 48 dólares por usuario al año, es "inasumible para cualquier centro educativo público, incluso para los grandes", explica a este medio Manuel Martos, director del Instituto de Educación Secundaria Luis Braille de Coslada.

La versión de pago de las herramientas educativas de Google no está pensada para la escuela pública, sino para "grandes organizaciones educativas similares a las empresas, como puedan ser universidades o escuelas de negocios", afirma una portavoz de la multinacional. Este es el motivo por el cual Google ofrece sin coste económico para los centros educativos u organizaciones sin ánimo de lucro su software educativo básico, G Suite for Education, muy similar a la versión de pago pero con funcionalidades recortadas.

Choque entre Google y Madrid por los datos personales

La Comunidad de Madrid asegura que esas limitaciones de G Suite for Education respecto a su versión de pago la hacen incompatible con los requisitos de protección de datos y seguridad. Así lo afirma un documento al que tenido acceso elDiario.es, enviado desde la Consejería a uno de los centros que habían comenzado el curso con este software, en el que se le insta a que se pase a la versión de pago o se limite a usar las herramientas de EducaMadrid. Además, le recuerda que "no está legitimado" para implantar los servicios de Google sin recibir el visto bueno de la Comunidad.

Google contradice a la Comunidad de Madrid en este punto. "El documento contiene alegaciones que no son ciertas", replica la multinacional. "G Suite for Education está alineado con la normativa Europea en materia de protección de datos y sus estrictos requerimientos en materia de transferencias internacionales de datos. También cuenta con la certificación de nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad (ENS)", detalla en una comunicación enviada a este medio.

El desencuentro se produce a raíz de un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 16 de julio. Este anuló el mecanismo conocido como Escudo de Privacidad o Privacy Shield, un pacto entre la UE y Estados Unidos sobre la transferencia internacional de datos personales firmado en 2016. "El fallo ha generado una situación de inseguridad total en todas las empresas e instituciones que usan servicios de Google, no solo a los colegios", explica Jorge Campanillas, abogado experto en protección de datos.

"El Privacy Shield establecía una serie de garantías de seguridad y cauces para la reclamación de derechos de los ciudadanos europeos sobre los datos que almacenan las empresas americanas. Sin embargo el TJUE ha dictado que la situación es igual de irregular que la que había antes y lo ha anulado", continúa el abogado. La situación ahora, detalla, depende de cláusulas contractuales que cada multinacional estableció paralelamente al Privacy Shield que regulan el envío de los datos de los europeos a EEUU.

El gigante estadounidense defiende que G Suite for Education no utiliza los datos de los menores con fines publicitarios y que no les muestra anuncios dentro de esa plataforma, así como que sus cláusulas contractuales son válidas para seguir prestando este servicio en Europa. La Comunidad de Madrid interpreta que no es así.

EducaMadrid, una plataforma cuestionada en la que ahora se mete Planeta

Este choque de interpretaciones sobre las herramientas educativas de Google pone de relieve la poca confianza que EducaMadrid les merece a muchos directores de centros educativos madrileños. No se fían de las promesas del Gobierno de Ayuso sobre las mejoras que ha introducido en la plataforma. "A EducaMadrid le queda todavía bastante para funcionar en condiciones", afirma Javier Pariente, director del colegio público Maestro Rodrigo de Aranjuez. "Para que te hagas una idea, en abril la recomendación era acceder al correo electrónico de EducaMadrid en determinadas franjas horarias para que no se bloqueara", añade Manuel Martos, responsable del Luis Braille.

"Al final lo único que pedimos es la libertad para usar otras plataformas y que no se imponga EducaMadrid", dice David Santos, director del colegio público Antonio Machado de Majadahonda. Este docente ha llegado a lanzar una petición en Change.org para recoger firmas y pedir a la Comunidad que llegue a un acuerdo con Google "y poder usar sus herramientas sin que parezca que lo estamos haciendo clandestinamente".

Desde la Consejería de Educación explican a elDiario.es que en estos momentos están negociando "convenios y acuerdos de colaboración con plataformas educativas (Microsoft, Google, Adobe) para adecuar las políticas de seguridad y de privacidad, pudiendo de esa manera ofrecer a todos los centros y profesores las herramientas de estas plataformas complementarias". Sin embargo, en la comunidad educativa se sospecha que el renovado impulso de EducaMadrid por parte de la Comunidad se debe a un interés económico: el 16 de septiembre el Gobierno de Ayuso anunció que ha pagado 14,5 millones a través de un contrato de emergencia a la editorial Planeta para que suba contenidos a la plataforma.

La Comunidad de Madrid mandó una circular a las 21.00 horas informando a los centros del acuerdo con Planeta que firmó 10 días antes. Ninguno de los directores consultados durante la elaboración de esta información conocía que su centro ya disponía con los recursos de Planeta durante estas primeras semanas de clase. Muchos docentes se enteraron de ello porque un día apareció en EducaMadrid una pestaña llamada "AulaPlaneta".

"La Consejería de Educación de Madrid es así, dar dinero a una empresa privada a dedo vía contrato de emergencia: lo de Aula Planeta se anuncia en Consejo de Gobierno el 16 de septiembre, pero resulta que en abril ya tenían un acuerdo. Con más de un mes no se pueden hacer contratos de emergencia", denuncia Enrique García, docente en la escuela pública madrileña, en conversación con este medio.

García es uno de los profesores que defiende la utilidad de EducaMadrid pese a los problemas que ha sufrido en los últimos meses. "Yo llevo usando EducaMadrid años y ya usaba aulas virtuales, y las usé todo el confinamiento. Mi experiencia es positiva, pienso que es algo que sale rentable para los recursos que se dedican", expone.

Este docente lamenta, no obstante, que mientras que el coste de mantenimiento de la plataforma es muy bajo puesto que todas sus herramientas se basan código abierto (aulas virtuales con Moodle, nube con Owncloud o correo electrónico con RoundCube), la Comunidad de Madrid invierta hasta 14,5 millones de euros para que una sola empresa privada inserte en ella algunas funcionalidades.