La compañía uruguaya Electric Factory ayudará a los padres a leer historias

La compañía uruguaya Electric Factory lanzará al mercado internacional este año "Read to me", un proyecto que fue premiado en el evento South by Southwest (SXSW) en la categoría Connecting People en la que competía contra compañías de la talla de Microsoft, Airbnb y Google.

Este dispositivo es un proyector interactivo destinado a mejorar el vínculo de los padres con sus hijos a través de la narración de cuentos.

Con "Read to me" los niños viven una experiencia diferente donde escuchan la historia con proyecciones en vivo de manera instantánea, pues el aparato, una vez descargada la historia que se va a contar, difunde ciertas imágenes y videos cuando el adulto dice alguna palabra clave.

De esta forma, la empresa busca transformar el clásico libro de cuentos en "una experiencia multisensorial", según explicó a Efe el gerente general, Andrés Guarino.

"Esto es tecnología no invasiva que lo que hace es mejorar la experiencia, complementarla y volver memorable ese vínculo padre e hijo, donde la magia ocurre cuando ellos dos están compartiendo un momento importante", explicó.

Pese a que este dispositivo aún no ha sido fabricado de manera masiva, la compañía espera poder comenzar a desarrollar una versión y llevarla al mercado internacional en el segundo semestre de este año.

En lo referente al galardón estadounidense que recibió la compañía a finales el pasado diciembre, Guarino subrayó que "Read to me" le ha dado "muchas satisfacciones a la empresa" y destacó que lo más importante de este reconocimiento fue que se premió al proyecto en funcionamiento y no simplemente a la idea innovadora.

"Lo interesante es que es un festival donde no gana la idea sino que gana el producto y tiene que ser testeado y probado durante unas cuantas horas ante un jurado, que lo que hace es probar el funcionamiento y entender cómo está compuesta la tecnología, cuál es la usabilidad del dispositivo", acotó.

Asimismo, dijo que para la compañía- grupo creativo compuesto por cuatro empresas- es "importante" haber obtenido un premio donde participaron empresas con miles de millones de dólares de inversión.

"En la historia de Latinoamérica probablemente no existen compañías que hayan ganado ese premio y seguro en el 2018 fuimos los únicos nominados y ganadores en toda Latinoamérica en esa categoría", apuntó Guarino.

"Read to me" es solo uno de los tantos proyectos que Electric Factory tiene entre manos, pues el objetivo de la marca es abrirse camino al mundo a través de la innovación, la tecnología y la creatividad.

La compañía, que aunque está instalada en Uruguay tiene sedes en varias partes del mundo como Argentina, Chile y Estados Unidos, lleva 15 años buscando solucionar los problemas de empresas de todas las áreas, como farmacias, bancos, entre otros.

Es por ello que en esta compañía hay videojuegos, máquinas interactivas con sistema de reconocimiento facial, góndolas interactivas, aplicaciones para desarrollar nuevos modelos de comercialización, entre otros tantos proyectos.