Construir y mantener la red 5G costará más de 14.000 millones durante 20 años

Madrid, 17 abr (EFE).- A falta de subastar dos de las tres bandas de espectro prioritarias para el 5G, esta nueva generación de tecnología móvil avanza con paso firme en España, donde se estima que solo construir y mantener la red superará como mínimo los 14.000 millones de euros de inversión en los próximos 20 años.

En España, se calcula que se deberán invertir 14.348 millones de euros en esta infraestructura, algo menos de un 10 % de lo que se estima para Europa, si lo que se requiere es conseguir unas cuotas de cobertura similares a las del 4G, cuando esté desplegado en su totalidad, según un informe de la consultora Analysys Maison.

Este supuesto contempla el uso de las tres bandas prioritarias para el 5G (700 MHz, 3,5 GHz y 26 GHz), además de las ya existentes en el 4G, que se podrán utilizar y adaptar tras actualizar los equipos informáticos.

En este caso, las cuotas de cobertura previstas para la banda de los 700 Mhz serán similares a las del 4G, una vez desplegado en su totalidad, y en lo que concierne a la banda de los 3,5 GHz para zonas con una densidad de población mayor de 600 habitantes por kilómetro cuadrado. En este escenario, España alcanzará en 2025 una cobertura del 53 %.

En el caso de Europa, la inversión requerida hasta el 2040 es de 150.000 millones de euros, siendo España el cuarto país con mayor inversión, después de Alemania, Francia y el Reino Unido.

OTROS 482 MILLONES PARA UNA MAYOR COBERTURA

Este estudio maneja otros dos escenarios de inversión más ambiciosos. El segundo contempla la instalación de 662 torres de telecomunicaciones de baja frecuencia para ofrecer cobertura con la banda de los 700 Mhz a un territorio más amplio, lo que requerirá una inversión de 482 millones de euros. En este caso, se contempla que un 13 % de la población no esté cubierta.

En Europa, este segundo escenario supondrá una inversión adicional de 4.008 millones de euros más y la construcción de 5.509 torres. Se quedaría sin cubrir el 11 % de la población, de acuerdo con estas estimaciones.

En un tercer escenario, se contempla dotar de cobertura en carreteras, ferrocarriles y áreas agrícolas con la banda de 3,5 Ghz, lo que supondrá una inversión adicional en Europa de 20.000 millones de euros.

Estas estimaciones se lanzan en un contexto en el que en España se está a la espera de la subasta de las bandas de los 700 Mhz y de la de 26 Ghz -de uso industrial y para la que no hay fecha prevista-.

Además, se aguarda a que el Gobierno reordene la banda de 3,5 Ghz, ya adjudicada a Orange, Telefónica, Vodafone y Movistar, con el fin de que los operadores tengan el espectro contiguo.

Hasta que no se cumplan dos de estas tres premisas -la subasta de la banda de los 700 Mhz y la reordenación del espectro ya adjudicado- el despliegue del 5G "no empezará a ser masivo", afirma Javier Gutiérrez, director de Estrategia y Desarrollo de Red de Telefónica España, en un simposio organizado por El Español esta semana.

Gutiérrez espera que en 2021 se produzca un "punto de inflexión" en una tecnología que está registrando un "fuerte interés".

Es importante estimular la demanda, porque se calcula que por cada euro que inviertan los operadores, se destinarán tres en los diversos sectores empresariales, añade.

ENTRE EL 20 Y EL 30 % DE MÓVILES VENDIDOS COMPATIBLES CON 5G

Por su parte, Julia Velasco, directora de Red de Vodafone en España, también destaca el rápido nivel de adopción de esta tecnología por parte de la población, teniendo en cuenta que aprecia que "el 20 ó el 30 % de los terminales que se están vendiendo son compatibles con 5G".

El Gobierno está a la espera de un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para proceder a la subasta de la banda de los 700 Mhz, que estaba prevista primero para 2020 y ahora para marzo, pero que se pospone a "mayo o junio", según el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez.

De momento, no está claro si se mantendrá el precio de salida de esta subasta, fijado en 1.170 millones de euros en las condiciones que salieron a audiencia pública, pero que aún no ha trascendido si se modificará o no.

Mientras se materializa la reordenación del espectro de la banda de 3,5, Vodafone goza de cierta ventaja en el despliegue de esta tecnología frente a sus competidores, teniendo en cuenta que es el único operador que tiene el espectro continuo en esta banda.

De hecho, ya empezó a comercializar 5G en la banda de los 3,5 Ghz en junio de 2019, aunque con el estándar "non stand alone", es decir, sobre el 4G.

El resto de operadores están acelerando también sus despliegues 5G, para los que se apoyan en una tecnología que se llama DSS Dynamic Spectrum Sharing (o DSS) y que consiste en la actualización del software de sus equipos radio del 4G.

El 5G con esta tecnología es "una primera aproximación" pero "obviamente" para el 5G se necesita espectro de 700 Mhz, que es el que le da capacidad y penetración, y una cobertura contigua de la banda de los 3,5 Ghz, afirma Javier Gutiérrez.

Belén Molleda