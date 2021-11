Otra demanda para Meta y otros clics tecnológicos

Bogotá, 18 nov (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana.

1. El algoritmo le cuesta una demanda a Meta

Cambia de nombre, pero los problemas no se van. Meta, la casa matriz de Facebook y otras aplicaciones como Instagram y WhatsApp, fue demandada por el estado estadounidense de Ohio por "engañar" a los usuarios con el algoritmo de sus redes sociales.

Los denominados "papeles de Facebook" han tenido un rol muy importante en esta decisión de Ohio ya que, a partir de esas revelaciones, el fiscal general estatal, Dave Yost, pudo deducir que Meta habría engañado a la opinión pública y a los inversores sobre el funcionamiento de su algoritmo.

Según lo planteado por Yost, entre abril y octubre Facebook y sus principales ejecutivos "violaron las leyes federales del mercado de valores al confundir deliberadamente al público sobre los efectos negativos que sus productos tienen en la salud y bienestar de los niños".

¡Qué 2021 para Mark Zuckerberg y Facebook (ahora Meta)!"

2. Dos gigantes se alían en la conducción automática

No hay duda de que el futuro de la conducción está en la autonomía y es por eso que el fabricante de microchips Qualcomm y BMW anunciaron un acuerdo al respeto.

Qualcomm llevará "los últimos avances en tecnologías de asistencia al conductor y productos de su plataforma Snapdragon Ride a la próxima generación de sistemas avanzados de asistencia al conductor y plataformas de conducción automatizada", según un comunicado.

La colaboración incluye el uso por parte de BMW de Snapdragon Ride para el desarrollo de su nueva generación de conducción automática, que se basará también en el sistema de visión en chip (SoC), en la percepción visual y en los controladores SoC de computación central.

3. Elon Musk fortalece su "flota espacial"

Un día hace desplomar las acciones de Tesla, su división de vehículos eléctricos, y al otro hace volar más satélites alrededor del planeta con SpaceX. Esa es la vida de Elon Musk.

Esta semana, SpaceX lanzó 53 satélites a bordo del cohete Falcon 9 desde su Complex 40 en Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.).

Este fue el noveno lanzamiento y aterrizaje del Falcon 9, que anteriormente lanzó el ANASIS-11, CRS-21, Transporter-1, cinco misiones de Starlink y el Crew Demo-2, el primer viaje espacial orbital tripulado desde suelo estadounidense desde 2011 y realizado en la primavera de 2020.

4. Un mea culpa del FBI... por un descuido

El FBI, que desde "Dragnet" (serie televisiva de los cincuenta) nos enseñó que era infalible y que siempre atrapaba a los malos de forma implacable (Just the facts!), esta semana tuvo que admitir un desliz con un servidor, y uno delicado.

Piratas informáticos accedieron a un servidor externo que usa la agencia de investigaciones estadounidense para enviar correos electrónicos con advertencias falsas de un posible ciberataque, pero el organismo aseguró que nadie ha accedido o comprometido datos de su red.

No obstante, están al tanto de que una "configuración incorrecta del software" permitió temporalmente a un "actor" que no identificó aprovechar un portal utilizado por esa agencia para comunicarse con sus "socios policiales y estatales locales".

El buró agregó que, una vez conoció del incidente, puso remedio "rápidamente a la vulnerabilidad del software" y advirtió a sus socios para que ignoraran los correos electrónicos falsos.

5. Los tuits ya no desaparecen en la web

¿No les ha pasado que están leyendo un tuit en la web y de repente desaparece por la actualización del timeline? Es un poco molesto, pero ya no va a volver a pasar.

Desde esta semana, en lugar de que el feed de Twitter se actualice automáticamente en la plataforma web de la empresa, el usuario podrá renovar su línea de tiempo a su propio ritmo, según Cnet.com.

"Ahora puede elegir cuándo quiere que se carguen nuevos tuits en su línea de tiempo. Solo haga clic en la barra del contador de tuits en la parte superior", conforme a lo publicado por un equipo de soporte de Twitter.

Este cambio hará que la plataforma web de Twitter funcione más como en los smartphones, donde puede actualizar manualmente el feed cuando se considere oportuno.

6. Adiós "Final Fantasy VIII" de Xbox Game Pass

Así como llegan también se van. Para los muy aficionados a los videojuegos, es una enorme alegría cuando un título muy ansiado llega a las plataformas, pero también los embarga la tristeza cuando otro dice adiós.

Es el caso de "Final Fantasy VIII" HD, de la casa Square Enix, que abandona el Xbox Game Pass, según SomosXbox.com.

Otros que se van son "Planet Coaster", de Frontier Developments y Aspyr Media; "Star Renegades", de Massive Damage, Inc.; "Streets of Rogue", de tinyBuild; "The Gardens Between", de The Voxel Agents, y "River City Girls", de WayForward Technologies.

¡Adiós, Final Fantasy VIII! Te vamos a extrañar.

7. Le va muy bien a Cisco

A casi todas las compañías de hardware y software les fue muy bien durante la pandemia y Cisco no se podía quedar atrás.

El fabricante con sede en San José (California, EE.UU.) presentó esta semana sus resultados de los tres primeros meses del ejercicio fiscal 2022, en los que registró unas ganancias de 2.980 millones de dólares, un 37 % más que los 2.174 millones obtenidos en el mismo período del ejercicio anterior.

Entre agosto y octubre, Cisco ingresó 12.900 millones de dólares, por encima de los 11.920 millones facturados en el mismo período del año fiscal 2021.

La firma indicó que los tres primeros meses de su ejercicio fiscal acabaron con unas ganancias de 71 centavos por acción, frente a los beneficios de 51 centavos en el mismo período del año anterior.

¡Buena esa, Cisco!.

Luis Alejandro Amaya E.