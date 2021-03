Duque alienta a los jóvenes a ser astronautas ante las misiones históricas

Madrid, 24 mar (EFE).- El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha alentado hoy a los jóvenes españoles a concurrir al proceso de selección de astronautas que ha abierto la Agencia Espacial Europea (ESA) para tratar de participar en las misiones históricas que se van a registrar durante los próximos años.

Entre éstas, se ha referido a las misiones espaciales con destino a la Estación Espacial Internacional (ISS), la construcción de una estación espacial capaz de orbitar la Luna y desde la que se puedan lanzar viajes a su superficie, y a los futuros viajes tripulados a Marte, y ha defendido la calidad y la excelencia de la ciencia y la tecnología española y sus posibilidades de situar su talento en esas misiones.

Lo ha hecho durante un evento en línea, organizado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), para motivar a los jóvenes, y especialmente a las mujeres, a presentarse al proceso de selección de astronautas que ha lanzado la Agencia Espacial Europea (ESA).

Pedro Duque, único astronauta español que ha tenido la ESA, ha explicado su experiencia profesional, pero sobre todo sus sensaciones y experiencias personales desde que decidió presentarse a un proceso de selección similar al que se ha lanzado ahora y fuera elegido, en el año 1992, para incorporarse al Cuerpo Europeo de Astronautas.

El ministro ha compartido su experiencia durante la etapa de formación y durante las misiones espaciales en las que participó; la primera vez en 1998 en un vuelo de nueve días de duración junto al legendario John Glenn; y en 2003 en la Misión Cervantes que le llevó diez días a la Estación Espacial Internacional.

El proceso para la selección de nuevos astronautas, el primero que se abre en once años, comenzará el próximo día 28 con la mira puesta en el relevo generacional y en la incorporación de mujeres a un oficio que requiere, además de un buen estado de salud, profundos conocimientos científicos y para el que la edad ideal se sitúa entre los 27 y los 37 años.

Duque ha querido con su testimonio incentivar que el talento español tenga presencia en ese proceso de selección y participe en las misiones históricas que se van a suceder durante los próximos años

¿Qué motiva a una persona para optar a ser astronauta?; es la primera pregunta que le han formulado al ministro, pero le ha dado la vuelta a la formulación para invitar a los jóvenes a plantearse "cómo no te vas a presentar" si tienen posibilidades -ha dicho- de formar parte de esas misiones, de ser protagonista de momentos históricos de la exploración espacial y de hacer cosas que si no hacen ahora "no harán nunca".

Él reconoce que pudo contribuir a superar las barreras que podían existir para la ciencia y la tecnología española hace treinta años, pero ha insistido en la necesidad de desterrar las "falsas ideas" sobre las deficiencias españolas y los pensamientos o las teorías que sitúan a España en un plano de inferioridad con respecto a otros países.

Conseguir que algún español vuelva a superar ese proceso de selección y se incorpore al cuerpo de astronautas de la ESA sería, según el ministro, un reconocimiento a las miles de personas que durante las últimas décadas han trabajado en este sector, al principio con aportaciones y tecnologías muy básicas y sencillas y en la actualidad "en primer nivel" y liderando algunas misiones espaciales.

Pedro Duque ha subrayado la importante contribución de España a la ESA y ha insistido en que los candidatos españoles que opten a la selección tendrán "exactamente las mismas" oportunidades que los de cualquier otro país europeo.