Duque: si se demuestra negligencia importante con Ingenio, tomaremos medidas

Madrid, 19 nov (EFE).- El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha dicho que "aún es muy aventurado decir categóricamente" lo que ha pasado con el satélite Ingenio, pero estará "muy presente y muy encima" de la investigación: "Si se demuestra que ha habido alguna negligencia muy importante, intentaremos tomar medidas".

El satélite español Ingenio no fue puesto en órbita el pasado martes por un fallo en el cohete que lo transportaba y las primeras explicaciones de Arianespace apuntan a un "error humano". Según esta compañía, no se trata de un error de diseño del lanzador Vega sino que está, posiblemente, relacionado con una intervención humana en la fase de control de calidad.

Se está investigando, ha recordado Duque, quien ha señalado que "es muy aventurado decir categóricamente tal cosa ha pasado".

Los expertos todavía van a tardar tres o cuatro semanas en dar a conocer su informe, ha relatado el ministro, quien ha asegurado: "Estaremos muy presentes y muy encima".

"Lógicamente hay cosas que pueden ser fortuitas y si se demuestra que ha habido alguna negligencia muy importante pues por supuesto intentaremos tomar medidas".

La misión Ingenio no estaba asegurada, lo que es habitual en el caso de satélites que son resultado de un proyecto de I+D+i, es decir, que no suponen una compra de un satélite que ya está en el mercado.

"La mayor parte del valor que se obtiene de un proyecto de estos no es la cosa fabricada sino el conocimiento generado. Lo normal es que en los proyectos de I+D el propio bien no se asegure comercialmente, porque eso no aseguraría realmente el valor que hemos conseguido".

En este sentido, Duque se ha referido a la capacitación de las empresas, a los nuevos conocimientos científicos o la innovación generada. Todo eso, ha dicho, "ha funcionado muy bien y hemos, incluso, logrado réditos económicos, contratos que han venido a empresas españolas que sin haber hecho Ingenio no había podido ser".

El ministro ha recordado que ninguna de las agencias que financian satélites sustentados con proyectos de I+D contratan seguro comercial porque sería gastar una cantidad grande de dinero de investigación y desarrollo.

En agencias espaciales como la NASA o la Agencia Espacial Europea (ESA), lo normal es no usar el dinero de la I+D para contratar seguros "y tirar para adelante", ha insistido Duque.

Además del valor del conocimiento, Ingenio tenía el valor de los datos que iba a proporcionar y "nos hemos quedado sin ellos", ha reconocido.

"Los datos son difíciles de asegurar, pero ya estamos hablando con la ESA para que nos consigan datos equivalentes cuanto antes para empezar todos esos trabajos que teníamos previstos (relacionados con el control del territorio, la agricultura o el medioambiente).

En pocas semanas, ha apuntado, "tendremos un proyecto de cómo recuperar estas acciones que pensábamos hacer con los datos de Ingenio", ha concluido el ministro en declaraciones a la prensa después de inaugurar una exposición sobre el neurocientífico Santiago Ramón y Cajal, en la sede del Museo Nacional de Ciencias Naturales.