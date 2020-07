El TMT no se decidirá entre Hawái o La Palma hasta la primavera de 2021, la espera de EEUU

La Laguna (Tenerife), 17 jul (EFE).- El ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha anunciado este viernes que el consorcio que promueve el Telescopio de Treinta Metros (TMT) no decidirá dónde lo construye -Hawái y La Palma son las candidatas- al menos hasta la primavera de 2021, en espera de que el Gobierno de Estados Unidos ratifique si entra en el proyecto con fondos estatales.

Pedro Duque ha confirmado este extremo junto al director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Rafael Rebolo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Rector del centro científico, en la que se ha proporcionado "información directa" sobre el aplazamiento decidido por el consorcio del futuro TMT.

No obstante, el ministro ha subrayado que tras años de conversaciones con este organismo se ha abierto la posibilidad de que Canarias, y en concreto La Palma, pueda albergar otra serie de proyectos astrofísicos porque "se ha visibilizado" al Observatorio del Roque de los Muchachos, y esto "es tan positivo como el propio TMT".

Duque ha recalcado que desde el punto de vista técnico "no podemos hacer más" para que el mayor telescopio óptico del mundo opte por La Palma y se ha congratulado de que la cooperación entre las diferentes administraciones y organismos científicos haya hecho posible que "Canarias esté ahí, que su emplazamiento sea igual de valioso que Hawái para cumplir las expectativas técnicas" del proyecto.

Rafael Rebolo ha precisado además que retraso en la decisión se debe al hecho de que en el proyecto inicial del TMT no estaba previsto que entrase una aportación financiera del Gobierno de Estados Unidos que, no obstante, no se pronunciará rápidamente, y ha subrayado que el IAC está dispuesto a aportar las soluciones tecnológicas que sean necesarias "pero hay que esperar".

El ministro ha puntualizado al respecto que los españoles tienen que confiar en sí mismos -"no somos menos que nadie"- y ha ironizado sobre el hecho de que si el retraso hubiese surgido en un proyecto español enseguida habría críticas acerca de que el Gobierno central o el canario son lentos.

Por el contrario, ha apuntado, "hemos sido más rápidos en el trabajo realizado que ellos en decidir", a lo que la consejera canaria de Economía, Empleo y Conocimiento, Elena Máñez, ha reiterado "el compromiso firme" del Ejecutivo autonómico de "pelear" por el TMT "de la mano" del Gobierno de España mientras haya una posibilidad".

El ministro de Ciencia e Innovación ha subrayado al respecto la necesidad de apostar "de manera resiliente" por los proyectos de investigación y desarrollo para que la próxima crisis "nos agarre mucho mejor preparados", ya que, ha añadido, la innovación es el único camino para un sistema social sostenible.

Duque ha valorado el hecho de que en su informe de este viernes el IAC haya presentado proyectos a futuro y ha reiterado su voluntad de que el conocimiento y la investigación "sean lo último que se recorte en esta crisis".

Respecto a la posibilidad de que el Consejo Europeo decida recortar los fondos para investigación, desarrollo e innovación, el ministro ha dicho que de momento es sólo una propuesta y ha confiado en que por el contrario, de las reuniones previstas en la UE salga un presupuesto para investigación lo suficientemente amplio.

"Estamos convencidos de que Europa propiciará un impulso hacia un mayor conocimiento e investigación que hacia menos", ha declarado Pedro Duque, quien se ha referido además al compromiso de su departamento de sacar adelante proyectos en este ámbito en concurrencia competitiva entre empresas, no en transferencias directas de fondos a las comunidades autónomas.

Ha recordado al respecto que hace una semana presentó el plan de choque en materia de ciencia e investigación con un aumento "sustancial" de fondos y ha considerado que habrá "margen" para el desarrollo en este ámbito si España logra pasar de dedicar a esta cuestión el 1,24 % del PIB a un 2 %.

Sobre este mismo asunto la consejera Elena Máñez ha afirmado que el Gobierno autonómico no quiere que esta crisis pase por recortes en la investigación, el desarrollo y la innovación como en la anterior y subrayó que "lo público es lo que ha tirado de la I+D+i en Canarias frente a lo privado". EFE