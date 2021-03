Fotos antiguas con "vida", YouTube vs. TikTok y otros 5 clics tecnológicos

Bogotá, 18 mar (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. MyHeritage o la “magia” de darle vida a fotos antiguas

“Si las fotografías tienen algo importante para decir a las futuras generaciones es esto: 'estuve ahí, existí', dice una línea de "One Hour Photo", película de 2002 protagonizada por el ya fallecido Robin Williams. Pues esa existencia tiene una vida alargada gracias a la Inteligencia Artificial de MyHeritage.

La herramienta Deep Nostalgia de la aplicación, ya disponible a través de su página https://www.myheritage.es/ y que está haciendo furor en las redes sociales, “anima” las imágenes incorporadas mediante el método Explore y les agrega gestos y hasta movimientos oculares, dando una impresión de movimiento real.

2. YouTube le hace competencia a TikTok

Todos siempre querrán ser como el más popular de la clase. Y como en los últimos años uno de ellos ha sido TikTok, YouTube (propiedad de Google) acaba de lanzar en EE.UU. Shorts, su nuevo servicio de contenidos de corta duración pensado para competir con la aplicación china TikTok, muy popular entre los adolescentes.

Con Shorts, los usuarios podrán grabar y editar videos de hasta 60 segundos con fondo musical, al estilo de TikTok, después de que el nuevo servicio de Google estuviera desde diciembre en modo de prueba en India, donde la aplicación china está prohibida.

3. Facebook añade más seguridad para iOS y Android

A partir de este mismo jueves Facebook expandirá su soporte para claves de seguridad de hardware para dispositivos que utilicen tanto el sistema operativo iOS como el Android.

Según el sitio Cnet.com, esta expansión le permitirá al usuario establecer una autenticación de doble factor para ingresar a Facebook en un teléfono u otro dispositivo móvil usando una clave física de seguridad.

4. Amazon entra en el campo de la telemedicina

Se pueden comprar discos, películas, ropa, se puede ver video on demand y ahora también se podrá acceder a una amplia red de profesionales de la medicina ya que Amazon anunció que ha decidido entrar de lleno en ese campo.

Desde el próximo verano, y a través de una aplicación en smartphones, las empresas en Estados Unidos podrán comprar el servicio para que estas lo pongan a disposición de sus empleados y así estos se conecten virtualmente con los médicos adscritos.

5. Elon Musk: el "Technoking" de Tesla

Tesla, la empresa con sede en la ciudad californiana de Palo Alto, anunció que su consejero delegado, Elon Musk, ahora será su "Technoking" (“Rey de la Tecnología”), en una comunicación dirigida a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés).

El nuevo cargo de Musk, así como el de su Master of Coin" o "Consejero de la Moneda", Zack Kirkhorn, parece responder al lenguaje y jerarquía utilizado en la popular serie televisiva "Game of Thrones".

6. Más de 100 juegos nuevos para Xbox

Xbox, la división de videojuegos de Microsoft, anunció para el próximo 26 de marzo la realización de su próximo ID@Xbox, el evento en el que suele anunciar sus más esperadas novedades.

En el anuncio, hecho a través de Xbox Wire, se destacó que este nuevo ID@Xbox servirá para dar a conocer más de 100 nuevos títulos de desarrolladores independientes, y los nuevos trailers y gameplays de títulos como S.T.A.L.K.E.R. 2, Second Extintion, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain, Exo One y muchos más, según el sitio Somosxbox.com.

7. Google le da una mano a los desarrolladores en Play Store

Muchos desarrolladores estaban esperando que Google les hiciera más fácil ganarse la vida en su App Store y el gigante de Mountain View les anunció una reducción del 30 % al 15 % de la comisión de venta en su tienda Play.

Sameer Samat, vicepresidente de gestión de producto para el sistema operativo Android, aseguró que la reducción de la tasa entrará en vigor a partir del 1 de julio de este año y que esta se aplicará sobre el primer millón de dólares en ingresos anuales de cada compañía.