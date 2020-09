García-Basteiro: No buscamos culpables, sino extraer lecciones para mejorar

Barcelona, 22 sep (EFE).- El epidemiólogo Alberto García-Basteiro, uno de los firmantes de la carta publicada en la revista científica The Lancet reclamando al Gobierno una evaluación independiente sobre la gestión de la pandemia, ha asegurado que no buscan señalar culpables, sino extraer lecciones para mejorarla.

Científicos urgen al Gobierno a analizar gestión coronavirus 'inmediatamente'

En declaraciones a Efe, este investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona, que junto con una veintena de científicos españoles ha urgido al Ejecutivo a poner en marcha "inmediatamente" la evaluación externa, ha subrayado la necesidad de un estudio independiente para conocer "de forma clara y certera" cuáles son los determinantes más importantes que hacen que España haya tenido una respuesta "muy deficiente" tanto en la primera como en la segunda ola.

"El objetivo no es buscar culpables, sino extraer lecciones de las cosas que no funcionaron bien, entender qué podemos cambiar para tener una mejor respuesta con una visión siempre prospectiva, siempre mirando hacia el futuro y no tanto centrándonos en señalar a alguien en el pasado o a la gestión de unas personas en particular", ha subrayado García-Basteiro.

En la carta, los científicos recuerdan que España está viviendo "un resurgimiento" de la pandemia, "con algunas de las peores cifras de Europa" y, ante las "tensiones políticas elevadas" que se viven, piden que la evaluación cuente con el apoyo de los partidos políticos, las asociaciones científicas, los profesionales de la salud, los pacientes y los cuidadores, y la sociedad en su conjunto.

Para el epidemiólogo, la reunión celebrada ayer entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, "evidencia que la coordinación previa no había sido muy buena".

En este sentido, ha opinado que uno de los ámbitos que debería revisarse es el modelo de coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno.

Aunque ha reconocido que la toma de decisiones no es fácil, el epidemiólogo ha reclamado que las medidas que se adopten sean "coherentes" y "entendibles para la población", y ha señalado la necesidad de mejorar la gestión de la comunicación.

Sobre la llegada de la segunda ola y la respuesta de las administraciones, García-Basteiro ha alertado que, aunque era previsible un aumento de casos con la reanudación de la actividad después de las vacaciones, las cifras "están muy disparadas" y hay transmisión comunitaria clara en muchas comunidades, por lo que ha resuelto: "volvemos a llegar tarde".

"Es importante que identifiquemos cuáles son los elementos clave que hacen que no estemos respondiendo bien. Por eso pedimos esta evaluación independiente, imparcial, transparente y externa que dictamine cuáles son los cambios que tenemos que hacer", ha resumido.