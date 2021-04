El helicóptero Ingenuity "se gradúa" y pasa a una nueva fase operacional

Miami, 30 abr (EFE).- El helicóptero Ingenuity pasará a una nueva fase operacional que se extenderá otros 30 días en Marte una vez que concluya sus cinco vuelos de prueba en el planeta rojo, anunció este viernes la NASA.

"Es como si el Ingenuity se estuviera graduando", señaló en rueda de prensa una emocionada Mimi Aung, del Laboratorio de Propulsión (JPL, en inglés) de la NASA y gerente del proyecto, tras a dar conocer la "fase de demostración operativa" que hará la aeronave, de 1,8 kilos de peso y medio metro de altura.

De esta forma, el pequeño helicóptero ha superado sus expectativas dentro de lo que fue su "fase de demostración tecnológica" y que "ha sido un éxito rotundo", como dijo hoy Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

"Planeamos usarlo para beneficiar las futuras plataformas aéreas mientras priorizamos y avanzamos con los objetivos científicos a corto plazo del equipo de Perseverance rover", ahondó sobre el futuro del Ingenuity.

De acuerdo a la NASA, en la nueva fase operacional el Ingenuity se mantendrá en un aeródromo diferente al Wright Brothers Field, el cual ha sido utilizado para los vuelos hechos hasta el momento, y dependerá menos del rover Perseverance.

Como dijo Aung, la nueva fase, que se podrá extender más allá del tiempo previsto, servirá para "mostrar cómo se puede usar un helicóptero" y testar lo que "una dimensión aérea puede dar" en Marte y otros planetas.

Por lo pronto, el cuarto vuelo del Ingenuity, que se efectuó hoy tras no poder hacerlo el jueves por problemas técnicos, sirvió para explorar el que podría ser el nuevo lugar de aterrizaje del helicóptero en su quinto vuelo, que, según se prevé, se hará en una semana.

De esta forma, ese quinto vuelo será un viaje de un solo trayecto a la que será su nueva base de operaciones.

Tal como señaló Aung, en el vuelo de hoy la ligera aeronave se trasladó 266 metros en un viaje de ida y vuelta y tomó más de 60 imágenes en blanco y negro y a color con las que los científicos de la NASA harán mapas tridimensionales.

El Perseverance, por su parte, registró sonidos durante la elevación del Ingenuity.

El vuelo de hoy sigue al efectuado el pasado 25 de abril, en el que el helicóptero se trasladó unos 50 metros sobre el cráter Jezero, para luego volver al Wright Brothers Field.

"Es verdaderamente un vehículo de gran performance", dijo hoy Bob Balaram, ingeniero jefe en JPL del Ingenuity.

"No me sorprendería que, en algún lugar en particular, se nos pida que vayamos a un punto de vista más alto, digamos 10 metros, para mirar alrededor y proporcionar algunas imágenes de tipo panorámico", agregó sobre cómo el helicóptero podría ayudar en el futuro al rover Perseverance.

El pequeño helicóptero llegó en la barriga del Perseverance al cráter Jezero el pasado 18 de febrero, tras lo cual fue puesto en la superficie marciana el pasado 3 de abril para iniciar su misión.

Se espera que el sexto vuelo del helicóptero se realice en unas dos semanas, tras lo cual serán más espaciados y entre uno y otro vuelo podrán pasar hasta tres semanas.