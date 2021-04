Hoffman cifra entre 100 y 200 millones el impacto del Mobile de este año

Barcelona, 17 abr (EFE).- El consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, ha cifrado este sábado en entre 100 y 200 millones de euros el impacto que dejará este año el Mobile Wolrd Congress, un 20 % del "impacto habitual", y ha afirmado que esta cita anual "podría haber desaparecido".

En declaraciones a Rac1, Hoffman ha señalado que la edición de este año tendrá un impacto económico "mucho más pequeño", puesto que no habrá una participación internacional tan amplia: "Será de más de 100 millones de euros. Un 20 %, quizás un poco más... Entre 100 y 200 millones no me sorprendería", ha precisado.

En cuanto a las renuncias de algunas empresas de participar en este congreso, ha opinado que hay anuncios que son "un poco engañosos", ya que cree que si bien no se exhibirán como en años anteriores, sí que enviarán delegaciones.

Para Hoffman, cancelar la edición del año pasado "supuso correr un riesgo enorme": "Desgraciadamente, somos la mitad de grandes de lo que éramos hace ahora un año. El Mobile podría haber desaparecido", ha subrayado.

Por otro lado, ha asegurado que no recibió ninguna llamada de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que esta afirmara que haría todo lo posible para que el Mobile World Congress fuese a la capital: "No recibí ninguna oferta (...) Ni una llamada".