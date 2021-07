Identifican cinco nuevas especies de plantas en los Andes de Bolivia

Redacción Ciencia, 23 jul (EFE).- Cinco nuevas especies de plantas, todas ellas pertenecientes al género Jacquemontia, que son enroscadas o trepadoras con flores azules, han sido descubiertas en las laderas de los Andes bolivianos.

Las nuevas plantas se describen en un estudio elaborado por las universidades de Exeter y Oxford y el Real Jardín Botánico de Kew (Reino Unido), que clasifica las 28 especies de Jacquemontia que se sabe que viven en Bolivia y Perú.

Los autores destacan que, con la rápida pérdida de biodiversidad que se está produciendo en Sudamérica y en todo el mundo, la identificación de las especies vegetales es un paso fundamental para su protección.

Muchas especies de plantas no han sido identificadas ni clasificadas, sobre todo en los trópicos y "si no se sabe qué es una especie no se puede conservar", destacó Rosie Clegg, de la Universidad de Exeter y una de las autoras de la publicación.

Las nuevas especies, que el estudio sugiere que son "relativamente raras", han sido nombradas como "Jacquemontia boliviana", "cuspidata", "longipedunculata", "mairae" y "chuquisacensis".

Las plantas de Jacquemontia suelen crecer en hábitats abiertos, arbustivos o herbáceos; sin embargo, incluso las especies más extendidas suelen tener una distribución dispersa y algunas están muy especializadas, creciendo incluso en rocas desnudas con muy poco suelo o agua.

Los investigadores quieren descubrir más sobre estas nuevas especies y dónde puede encontrarse cada una de ellas, ya que, por el momento, solo se conoce la existencia de algunas en un único lugar.

Las plantas limitadas a un área pequeña son muy vulnerables a amenazas como la llegada de especies invasoras y la destrucción del hábitat para la agricultura, la minería y la construcción de carreteras y embalses, agrega el estudio.

El trabajo actual de Clegg se centra en los afloramientos rocosos, donde la Jacquemontia y otras plantas son capaces de sobrevivir en condiciones muy duras, "por lo que a través de ellas podemos aprender más sobre cómo las plantas podrían responder y adaptarse al cambio climático".