El "internet de los sentidos" se abre paso en un mundo conectado

Madrid, 16 may (EFE).- No se ha terminado de implantar la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G) y los expertos hablan ya de 6G; la sociedad no ha acabado de familiarizarse con el "internet de las cosas" pero los visionarios ya hablan del "internet de los sentidos"; es el ritmo frenético al que avanzan las tecnologías de la comunicación.

Internet ha sido la palanca de la acelerada transformación digital (en sanidad, educación, teletrabajo o digitalización de las empresas) que ha experimentado el país empujado por la pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que ha provocado, pero ha vuelto a poner de relieve la brecha social y la vulnerabilidad de algunos colectivos.

En ese contexto se celebra este lunes el Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Día de Internet), una fecha señalada por la ONU en el calendario para reflexionar sobre cómo puede internet contribuir a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en torno a la cual se suceden los mensajes que alertan sobre las bondades y los peligros de la red de redes y los actos institucionales.

El "internet de las cosas", al que muchos ciudadanos tratan todavía de acostumbrarse, avanza hacia una interconexión digital cada vez mayor de muchos de los objetos más cotidianos, pero se abre ya paso el "internet de los sentidos" y, sustentado en la inteligencia artificial o en tecnologías como la realidad virtual o la realidad aumentada, los expertos aseguran que un internauta podrá no solo ver y oír, también oler, saborear y hasta tocar.

Es "la digitalización de los sentidos", según Íñigo Sarriá, coordinador del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), quien se muestra convencido de que tecnologías como la inteligencia artificial, la mayor velocidad en la transmisión de datos, los visores de realidad aumentada o los dispositivos dotados de "inteligencia olfativa" van a propiciar experiencias "en las que será difícil diferenciar la realidad de la ficción".

En declaraciones a Efe, Sarriá -adjunto al vicerrector de Ordenación Académica de la UNIR- ha observado que el mundo avanza hacia redes "más eficientes y sostenibles" y busca "más velocidad y menos latencia".

Ha explicado en este sentido que del 3G al 5G la velocidad se multiplicó por 1.000 y que el 6G será 50 veces más rápida que el 5G y estará disponible en 2030; o que la tecnología 3G necesitó 12 años para llegar a 1.000 millones de usuarios y el 4G lo consiguió en cuatro.

La crisis a causa de la covid ha puesto de manifiesto el papel fundamental de internet para poder dar continuidad al funcionamiento de muchas empresas y servicios durante la pandemia, según han señalado los responsables de la organización en España del Día de Internet, pero también las "sorprendentes" desigualdades que existen entre los diferentes colectivos y las vulnerabilidades de muchas personas.

Íñigo Sarriá opina que no se puede hablar de una única brecha digital, sino de varias (también políticas, generacionales o geográficas), y ha aseverado que la velocidad de las redes o la inteligencia artificial no contribuyen tanto a agrandar esa brecha, como por ejemplo la alfabetización digital -o no- de las zonas menos favorecidas en el uso de internet.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan el uso casi generalizado de internet en la sociedad española, pero también que el 5 por ciento de los hogares no tiene ningún acceso a internet por banda ancha, o que cuanto mayor es la población del municipio de residencia y mayores son los ingresos, mayores son también los equipamientos en tecnologías de la información y la comunicación (ordenadores, tabletas o teléfonos).

Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet y responsable de la organización en España de los actos con motivo de esta celebración, ha asegurado que la digitalización "es la base de una profunda transformación social" pero también que los retos que se plantean "van más allá de lo tecnológico".

En declaraciones a Efe, Miguel Pérez Subías ha apuntado que se destruyen más empleos de los que se crean; que muchos trabajos se deslocalizan; que se están redefiniendo derechos fundamentales como la privacidad, la identidad digital o el "gobierno de internet", y ha abogado por la reflexión sobre estos asuntos más allá del Día Mundial de Internet.

El acto central de esta conmemoración en España se celebrará este lunes en el Senado y estará enfocado al papel de la red y la transformación digital desde cuatro perspectivas: los derechos digitales, el empleo, la cultura y la educación.

En el acto institucional intervendrán, además de la presidenta del Senado, Pilar Llop, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas; el director general de Infojobs, Román Campa; la diseñadora Isa Muguruza y el director de Innovación Educativa de la Fundación Telefónica, Luis Miguel Olivas.

Raúl Casado