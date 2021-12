El Estado invertirá en digitalización 8.817 millones en 2021/2022, 9 veces más

Madrid, 2 dic (EFE).- La inversión del Estado en digitalización se multiplicará por 8,9 en el periodo 2021-2022, hasta 8.817 millones de euros, con respecto a 2019-2020, cuando se situó en 994 millones, según la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Calviño ha hecho un balance este jueves en Madrid de la Agenda Digital 2025, que presentó el Gobierno en julio de 2020 y que recoge 50 medidas para la transformación tecnológica del país, que contemplan inversiones en siete planes distintos.

De estos 8.817 millones de euros, 3.954 se han presupuestado para 2021 y 4.862 para 2022 en inversiones destinadas a siete planes distintos.

En el periodo 2021/2022 se prevé invertir 1.319 millones en conectividad (frente a los 329 millones de 2019-2020), 393 millones en ciberseguridad (110 millones en el periodo anterior), 899 millones en 5G (0 euros 2019/2020), 2.127 millones en administración digital (97 millones) y 2.290 millones en digitalización de pymes, frente a 162 millones en 2019-2020.

Además, se han planteado 1.036 millones para competencias digitales (74 millones), 588 en inteligencia artificial (222 millones) y 165 millones en España Hub Digital (0 euros).

Según los datos aportados por la ministra, en 2021 se prevén 583 millones para conectividad, 209 millones para ciberseguridad, 267 millones en 5G, 826 millones en administración digital, 653 en digitalización de pymes, 981 millones en competencias digitales, 300 millones en inteligencia artificial y 135 millones en España "hub" (centro) audiovisual.

Calviño, que no ha precisado el grado de ejecución de las inversiones previstas para 2021 en lo que concierne a digitalización, sí ha apuntado que esta materia constituye uno de los cuatro ejes fundamentales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del que ha dado algunos datos generales.

EL 73 % DEL PLAN AUTORIZADO

Así, ha explicado, en términos de ejecución del Plan de Recuperación en su conjunto, el 73 % del presupuesto para este año está autorizado, casi el 60 % está comprometido y 10.400 millones de euros adjudicados.

"Estamos llegando a la fase de velocidad de crucero en el despliegue de las reformas del plan", ha afirmado Calviño, que ha apuntado que esto no hubiera sido posible sin los preparativos de 2020, si no se hubieran sacado adelante los presupuestos para 2021 y si no se aprueban los de 2022, que serán "claves para alcanzar la velocidad de crucero en el despliegue de inversiones".

La vicepresidenta ha recordado que las inversiones en digitalización son transversales y que no solo han correspondido al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sino que también al resto de departamentos que ha ido enumerando uno a uno.

"Esta transversalidad hace que el plan de digitalización tenga un impacto sin precedentes en la historia", ha dicho la ministra, que ha detallado que las inversiones se centran fundamentalmente en los años 2021 y 2023 para impulsar un cambio de modelo económico.

Para concretar los proyectos, el Ministerio ha ido publicando sucesivas manifestaciones de interés que han tenido una "respuesta masiva e impresionante" del sector privado, lo que refleja el interés de las empresas para llevar a cabo estos proyectos, ha apuntado.

A principios de 2021 se lanzaron las primeras licitaciones del plan, en verano se pusieron en marcha los primeros programas de ayudas de conectividad, inteligencia artificial y emprendimiento, y la actividad se "ha intensificado en este último trimestre".

A todas estas inversiones se suman los proyectos normativos "de gran calado" que se han ido aprobando, la Ley de Crea y Crece, la ley audiovisual, y la de telecomunicaciones.

Por último, se ha referido a la carta de derechos digitales, una iniciativa que el Gobierno consideraba prioritaria, y que está inspirando el trabajo a nivel europeo.

La vicepresidenta primera ha inaugurado el ‘Spain Digital Day 2021’, un acto en el que se han repasado los avances desde la puesta en marcha de la Agenda 2025 y en el que ha intervenido el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez.

Durante el acto está previsto también la intervención de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, así como varias mesas redondas centradas en la colaboración público-privada para progresar en el ámbito de las infraestructuras digitales, la digitalización, el desarrollo de la inteligencia artificial y cómo medir la economía digital.