La nueva edición de Culinary Action abordará los retos vinculados a la COVID

San Sebastián, 5 oct (EFE).- El Basque Culinary Center (BCC) de San Sebastián ha convocado una nueva edición de Culinary Action!, el programa destinado a empresas gastronómicas emergentes a las que piden en esta ocasión "una idea de digitalización del restaurante vinculada" a los retos "acelerados" por la COVID-19.

En concreto, según explica el BCC en un comunicado, las "start up" aspirantes deben hacer frente a los retos de "la gestión del talento humano, la nueva economía de bajo contacto, los nuevos servicios y los modelos de negocio, y la automatización y monitorización de procesos (trazabilidad, residuos)".

Los candidatos podrán enviar su solicitud hasta el 26 de octubre, precisa el centro donostiarra, que con esta iniciativa busca "fortalecer los modelos de negocio de empresas gastronómicas incipientes de todos los rincones del planeta, mejorar la solidez de los proyectos y contribuir así al fomento del emprendimiento de valor al mercado alimentario".

A los seleccionados, se les ofrecerá un plan formativo intensivo 100 % "online" del 23 al 26 de noviembre y del 14 al 18 de diciembre, así como encuentros "one to one" con los mentores y la red de contactos del BCC

Además, participarán en una "Demo Day" el día 29 de enero ante un panel de expertos y se beneficiarán de un plan de acción personalizado para experimentación y testeo de su propuesta en el LABe-Digital Gastronomy Lab de este centro universitario y de investigación donostiarra.