MásMóvil no ve "de momento" una fusión ni con Vodafone ni con otro operador

Madrid, 17 mar (EFE).- El consejero delegado de MásMóvil, Meinrad Spenger, ha afirmado que "ya aburren un poco" las especulaciones sobre una posible fusión del grupo que representa y ha afirmado que no cree que haya una "fusión" ni con Vodafone, ni con ningún otro operador, "al menos de momento" en el mercado español.

"Ya aburre un poco. Nosotros no creemos que haya ninguna una 'join venture' ni con Vodafone ni con ninguna otra empresa del sector" al menos de momento, ha afirmado el consejero delegado de MásMóvil, tras ser preguntado por una hipotética fusión entre ambos operadores.

Ha añadido que se debería demostrar un "poco de respeto" a los empleados y socios de Vodafone y de MásMóvil y "no crear esta incertidumbre injustificada".

"He sido claro. No hay conversaciones sobre estas especulaciones y por lo tanto capitulo cerrado por el momento", ha afirmado Spenger, que ha preferido no responder más preguntas al respecto para no crear un titular no intencionado.