Un ministro califica de "vergonzosa" la cobertura de telefonía móvil en Alemania

El ministro de Economía alemán, Peter Altmeier, calificó de "vergonzosos" los problemas de cobertura que tiene la telefonía en el país y que los usuarios tienen la sensación de que en muchos lugares hay interrupciones permanentes.

"Una de las más grandes vergüenzas de Alemania como país tecnológico es que la mayoría de los usuarios tengan la sensación de quedarse con frecuencia sin cobertura", dijo en un acto organizado por la revista económica "Manager magazin".

"Tengo que admitir que a mí me pasa lo mismo. Ya he dado instrucciones en mi despacho de que no me pasen llamadas de colegas de otros países cuando estoy en el coche porque me da vergüenza que tengamos que volver a llamar una y otra vez porque siempre hay problemas de conexión", agregó.

El Gobierno alemán quiere mejorar las líneas de telefonía móvil y a comienzos de 2019 subastará las frecuencias para la red ultra rápida 5G.

Muchos expertos temen que, pese a ello, muchas regiones de baja población seguirán teniendo problemas de conexión.

Un problema típico puede resolverse, sin embargo, con el hecho de que quienes compren las frecuencias estarán obligados a que sus redes alcancen los trayectos de las autopistas y las conexiones férreas.