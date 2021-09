La nueva ley de FP incluirá que hasta un 50 % de la formación sea en empresas

Santander, 2 sep (EFE).- La nueva ley de Formación Profesional, que se prevé llevar al Consejo de Ministros el próximo 7 de septiembre, incluirá que hasta el 35 % del tiempo de formación sea en empresas en el caso de la formación general, y hasta el 50 % en el caso de la intensiva, "siempre" bajo una figura contractual.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha abierto la segunda jornada del 35 Congreso de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones, impulsado por la patronal de la industria digital Ametic, donde ha confirmado su intención de que la nueva ley de formación profesional se apruebe en el próximo Consejo de Ministros del 7 de septiembre y que salga adelante con el máximo consenso.

En esta nueva ley, se contemplará que entre el 25 % y el 35 % del tiempo de formación sea mediante prácticas en empresas en el caso de la formación profesional general y hasta el 50 % en el caso de la formación especializada, ha afirmado.

La ministra ha enmarcado esta medida en el modelo dual que se quiere poner en marcha, que esté adaptado a cada centro profesional y a las empresas, con el objetivo de que el estudiante se familiarice con el centro de trabajo desde el inicio de la formación.

200.000 NUEVAS PLAZAS HASTA EL 2024

El Gobierno prevé crear 200.000 plazas nuevas de formación profesional hasta 2024 -en las que se incluyen las 120.000 plazas ya creadas en el curso anterior-, según Alegría.

De todas estas plazas, el 25 % tienen que ver con el sector de la informática, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, un sector que, a su juicio, es fundamental.

Alegría ha afirmado que se están elaborando las líneas estratégicas de la formación en colaboración con comunidades autónomas e interlocutores sociales. Para la puesta en marcha de esta ley, "los plazos son muy inmediatos".

En su opinión, impulsar la formación profesional es la mejor manera de invertir en una economía cada vez más moderna para reducir el desempleo juvenil.

Desde el curso 2017/2019 hasta la actualidad, se ha registrado un aumento de interés de los estudiantes en FP en un 20 %, una tasa aún "lejos" de la media europea, donde el porcentaje de estudiantes que se decantan por esta opción es del 12 %, pero que indica que el camino "iniciado es el adecuado".

Además de las formación profesional, otro de los desafíos a los que se enfrenta España en esta materia, es la acreditación de competencias digitales para más de 3 millones de personas en cuatro años, teniendo en cuenta que el 46 % de la población activa en España carece de ellas.

En este contexto, se ha referido a la necesidad de aprovechar el talento femenino en las disciplinas tecnológicas es una necesidad imperiosa, ya que, a su juicio, es "un disparate" no contar con él.

Se debe superar este desajuste entre mujeres y hombres en este sector, algo que "no es sencillo" y para lo que es necesario el compromiso de todos.

PESIMISMO

La ministra ha afirmado que "a veces nos dejamos arrastrar por cierto pesimismo" con respecto al sistema educativo, a lo que la contienda política "permanente" en esta materia no ayuda. Esto no quiere decir que el sistema educativo en el país no haya progresado, ha dicho.

También se ha referido a los indicadores de digitalización del sistema educativo universitario, que demuestra que ha mejorado en forma notable y que contempla por ejemplo que el 96 % de las aulas tenga internet.