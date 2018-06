Los nuevos videojuegos de la E3 y otros 6 clics tecnológicos en América

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

1.VIDEOJUEGOS E3

La E3 deslumbra con nuevos videojuegos y lanzamientos especiales

"Super Smash Bros. Ultimate", "Fortnite" y "Pokémon" para Switch son las novedades con las que Nintendo deslumbró en la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo de Los Ángeles. Otras firmas como Electronic Arts, con "Anthem" y "Battlefield V"; Sony, con "The Last of Us Part II" para PlayStation 4; y Microsoft, con "Halo", "Gears of War" y "Forza", también impresionaron en la exposición.

2.NEUTRALIDAD DE LA RED

Entra en vigor ley que acaba con neutralidad de la red en EE.UU.

La norma que acaba con la neutralidad de la red, un principio que garantizaba la igualdad de acceso a la internet, entró en efecto tras medio año desde su aprobación. La regulación de neutralidad en la red, aprobada en 2015 bajo el mandato del Barack Obama, impedía que empresas proveedoras de internet pudieran bloquear o ralentizar el tráfico en cualquier portal a su antojo.

3.AGUA TECNOLOGÍA

Desarrollan nuevo sistema para crear agua potable a bajo costo

Un grupo de ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrolló un nuevo sistema capaz de proporcionar una fuente de agua potable de bajo costo. El mecanismo captura el agua que se evapora de las torres de refrigeración de las centrales eléctricas y tiene el objetivo de convertirse en una "fuente limpia y segura" de agua potable para las ciudades costeras, señalaron los autores.

4.TELECOMUNICACIONES CUBA

Congreso busca impulsar las telecomunicaciones en Latinoamérica

El Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones 2018 (CLT18) se desarrolla en la ciudad de Varadero (Cuba), con la meta de sentar las bases políticas para el avance de las tecnologías de comunicación en la región. Autoridades de los sectores público y privado participan la sexta edición del que se considera el mayor encuentro anual de debate sobre políticas públicas de la región.

5.GOOGLE PUERTO RICO

Google recauda 2 millones de dólares para pymes en P.Rico

El gigante tecnológico Google puso en marcha una campaña para recaudar al menos dos millones de dólares para ayudar a pequeñas y medianas empresas (pymes) dedicadas al turismo, la agricultura y la pesca en Puerto Rico que quedaron afectados por el huracán María. La iniciativa reúne a reconocidos artistas para invitar a las personas a donar a través de una página dedicada para tal fin.

6.TESLA RECORTES

Elon Musk anuncia que Tesla despedirá al 9 % de su fuerza laboral

Elon Musk anunció que el fabricante de automóviles eléctricos de lujo Tesla despedirá al 9 % de su plantilla para demostrar que puede ser rentable tras ser incapaz de conseguir beneficios en sus 15 años de historia. Musk comunicó en una carta a los trabajadores de Tesla que ha empezado a informar al personal afectado. La medida supondrá la salida de unos 4.100 empleados de los 46.000 que tiene Tesla.

7.AMAZON PRIME

Amazón rebaja servicio prémium para usuarios de Medicaid en EE.UU.

El gigante tecnológico Amazon amplió su oferta de precio reducido de su servicio de suscripción Prime a los beneficiarios del sistema estadounidense de ayuda médica, Medicaid. Amazon busca con esta promoción de 5,99 dólares mensuales de membresía, la mitad de los 12,99 para los clientes estándar, llegar a un nuevo sector de la población y mejorar su acceso a medicamentos y otros productos.