El referente del software libre Richard Stallman dimite del MIT y de su propia fundación tras sus comentarios sobre abusos sexuales

Richard Stallman, uno de los referentes del software libre y hasta hace pocas horas el presidente de la Free Software Foundation, la plataforma que él mismo creó en 1985, ha dimitido de su puesto. Esta renuncia se añade a la del lunes, cuando dejó su cargo en el MIT CSAIL (el laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT) por sus comentarios sobre el caso Epstein.

Hace pocos días se filtraron una serie de correos en los que Stallman defendía a su colega Marvin Minsky, otro científico del MIT, acusado de violar a una menor que le proporcionó la red de tráfico de personas de Jeffrey Epstein. Los mensajes los filtró una alumna de la escuela tecnológica y los publicó en Medium. En ellos, Stallman asegura que la injusticia se encuentra en que los medios habían utilizado la palabra "asalto".

Según él, "el término 'asalto sexual' es tan vago y escurridizo que facilita las acusaciones". Continúa diciendo que "la palabra 'asalto' presupone que [Minsky] aplicó la fuerza o la violencia, de alguna manera no especificada, pero el artículo en sí mismo no dice tal cosa. Sólo que tuvieron sexo". El científico se refiere a este artículo de The Verge de principios de agosto que cuenta cómo una de las víctimas de Epstein anunció durante el juicio que había sido violada por un profesor del MIT, Minsky, fallecido en 2016.

En la lista de correo, Stallman duda de la versión de la víctima y asegura que "podemos imaginar muchos escenarios, pero el más plausible es que ella se presentó ante él como totalmente dispuesta". También teoriza acerca de las definiciones de las palabras "asalto sexual" y "violación" y si deberían ser aplicadas al caso de Minsky. Cuando fue violada, Virginia Giuffre tenía 17 años. "Es moralmente absurdo definir como violación algo que depende de detalles menores, como en qué país estaba o si la víctima tenía 17 o 18 años", explica.

Defendiendo la pedofilia desde 2003

La Fundación por el Software Libre ha comunicado en la mañana de este martes la renuncia por parte de Stallman. El mismo científico se encargó de publicar, un día antes a través de su página web, la decisión de dejar su puesto en el MIT CSAIL: "A la comunidad del MIT, renuncio con efecto inmediato a mi puesto en CSAIL en el MIT. Estoy haciendo esto debido a la presión sobre el MIT y sobre mí por una serie de malentendidos", dice.

Previo a todo esto, el 14 de septiembre, Stallman publicó una entrada en su web diciendo que había "aprendido a entender cómo el sexo con un menor puede dañarle psicológicamente. Esto ha cambiado mi visión sobre el asunto: creo que los adultos no deberían hacer eso. Estoy agradecido a las conversaciones que hicieron entenderlo".

El científico del MIT ha defendido públicamente durante los últimos años el sexo con menores. Basta con echar un vistazo a su web, con expresiones del tipo "creo que todas las personas de 14 años o más deberían participar en el sexo, aunque no de forma indiscriminada. (Algunas personas están listas antes)" o "soy escéptico sobre la afirmación de que la pedofilia voluntaria daña a los niños. Los argumentos de que causa daño parecen basarse en casos que no son voluntarios, que luego son exagerados por los padres que se horrorizan ante la idea de que su bebé está madurando". Las citas son del año 2003 y 2006, respectivamente.

También en 2006, Stallman dijo que no veía mal que los trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional tuvieran sexo con menores de 14 años después de unas supuestas declaraciones de un funcionario sobre este tema: "Suponiendo que ella hubiera tenido relaciones sexuales con él voluntariamente, suponiendo que usaran un condón y un anticonceptivo adecuado, no les habría hecho daño a ninguno de los dos". Siete años más tarde, volvió a insistir en ello: "Hay pocas pruebas que justifiquen la suposición generalizada de que la participación voluntaria en la pedofilia perjudica a los niños".

La salida de Stallman del MIT no ha sido la única. En los últimos días también ha abandonado la institución Joi Ito, el director del MIT Media Lab. La publicación de un artículo en The New Yorker acerca de cómo el centro se habría hecho con hasta 7,5 millones de dólares en donaciones terminó por dar la puntilla al científico, otra personalidad conocida y reputada dentro de la comunidad.