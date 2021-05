La reordenación de frecuencias 5G no sería hasta otoño sin el acuerdo de telecos

Madrid, 19 may (EFE).- La reordenación de la banda de 3,5 Ghz, ya adjudicada en España y necesaria para el despliegue del 5G, no sería efectiva "casi con toda seguridad" hasta otoño en el caso de que los operadores no se pongan de acuerdo para su reparto, según el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez.

Sánchez se ha referido este miércoles en rueda de prensa a esta banda, cuyos últimos 20 Mhz se adjudicaron recientemente, en un proceso administrativo que concluyó formalmente la semana pasada.

Telefónica, Orange, MásMóvil y Vodafone son los operadores adjudicatarios de espectro de esta banda, siendo Vodafone el único de todos ellos que tiene el espectro contiguo, lo que le da cierta ventaja para operar en la tecnología 5G.

El resto de operadores, que han adquirido espectro en esta banda de los 3,5 Ghz, lo tienen fragmentado y se debe desarrollar un proceso de reordenación con el fin de favorecer que lo tengan junto.

En este contexto, ahora se iniciará un proceso de reordenación de banda, y la idea es que los operadores se pongan de acuerdo ellos mismos para el reparto, según ha explicado.

En caso de que no haya acuerdo, el Gobierno iniciaría un proceso formal para su distribución, aunque en ese caso, para la reordenación, se llegaría "casi con toda seguridad" al otoño, ha dicho Sánchez, que ha afirmado que el proceso lógicamente sería mucho más rápido con un acuerdo.

SUBASTA DE LOS 700 MHZ EN UNA, DOS O TRES SEMANAS

Por otro lado, se ha referido a la banda de 700 Mhz, también necesaria para el 5G y que está pendiente de adjudicación, y ha afirmado que confía en que se produzca en una, dos o tres semanas, "en todo caso antes del verano".

La subasta de esta banda se ha ido retrasando desde mediados de junio de 2020, fundamentalmente por el coronavirus, por lo que se pospuso hasta el primer trimestre de 2021.

Los pasos previstos para el proceso serán similares a los de la de la banda de los 3,5 Ghz, que se subastó hace dos años.

Sobre las condiciones de subasta de esta banda de 700 Mhz, no ha desvelado si variarán con respecto a la consulta pública lanzada en diciembre, lo que está en proceso de análisis en función de informes, como el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que aún no es público pero del que ya conoce alguna pincelada.

En cualquier caso, ha recordado que ya se aprobó un decreto en virtud del cual se amplia el plazo de concesión de estas licencias de 20 a 40 años.

El 5G se sustentará en España en tres tipos de bandas, la de los 3,5 Ghz, ya adjudicada, la de los 700 Mhz, que está a punto de subastarse, y la de 26 Ghz, para la que no hay fecha prevista.