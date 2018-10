Hay una 'app' de citas para los seguidores de Donald Trump y sí: los datos íntimos ya han sido expuestos

Es cierto: en EEUU existe una app de citas para los seguidores de Donald Trump. Se llama Donald Daters y fue lanzada este lunes. Tres días después, Baptiste Robert, un analista de ciberseguridad, ha descubierto que la base de datos de sus usuarios (que el día del debut sumaban más de 1.600) está al aire en Internet, disponible para cualquiera que sepa un poco de informática.

Cuenta Motherboard que entre la información expuesta se encuentran detalles de la biografía, como el nombre y las fotos de perfil. También están los tokens de seguridad (donde van contenidos el nombre y la contraseña de los usuarios) para entrar a las cuentas y acceder, incluso, a los mensajes privados.

La app, que está disponible para Android y iOS, se describe en su web como "sin prejuicios, juicios o intolerancia liberal. Con la aplicación gratuita Donald Daters tienes el poder de encontrar rápidamente al compañero adecuado cerca de ti". (En inglés juega con la palabra RIGHT, que significa "derecha" o, como en este caso, the RIGHT partner: "El compañero adecuado").

"Es superfácil de replicar", asegura Robert a la publicación. El francés, que en Twitter se llama Elliot Alderson (en honor al protagonista de la serie Mr. Robot) continúa explicando que la vulnerabilidad se debe, en principio, a un fallo en la configuración de la base de datos. Para confirmar que la historia es cierta, Motherboard creó una cuenta en la app, buscó información de los usuarios cuyos datos habían sido expuestos, encontró sus cuentas en la app y confirmó así que las fotos de perfil y los nombres coincidían con los mencionados por Robert.

La publicación concluye que, aunque supuestamente también había mensajes privados al descubierto, no han podido confirmar su veracidad. Haber usado los tokens de seguridad implicaba violar las leyes de protección de datos, así que se han mantenido al margen. Tiene un servicio gratuito, aunque limitado. El plan de pago cuesta 29.99 dólares al mes (25,91 euros), aunque para los que prefieran la suscripción anual se queda en 9.99 dólares al mes (8,63 euros).