Las tecnológicas encaran un incierto "Black Friday" ante la crisis de suministros

Madrid, 9 nov (EFE).- Las empresas de venta de aparatos tecnológicos afrontan el "Black Friday" y la campaña de Navidad de una forma desigual, con previsiones como las de Apple, Nintendo o Lenovo que esperan complicaciones; las de Microsoft, solo en casos puntuales; o las de Samsung y LG, más optimistas.

Estas próximas campañas de ventas estarán marcadas por la crisis de suministros debido a la falta de semiconductores, el aumento de la demanda provocado por el coronavirus y los problemas de transporte en Asia.

Sin embargo, no todas las empresas consultadas por EFE afrontan estos días de la misma forma, ya que mientras algunas son optimistas y no prevén grandes problemas de abastecimiento, otras, como Lenovo, contemplan incluso limitar sus ofertas de cara a estos días.

De hecho, la primera gran compañía en alertar en España sobre posibles problemas de suministros de cara a la campaña de Navidad y el "Black Friday" ha sido Lenovo, que prevé una campaña de Navidad "muy complicada" en la que se podrían producir problemas de existencias, por lo que incluso ha decidido limitar sus ofertas de cara al "Black Friday", Navidad y rebajas en España.

"No va a haber disponibilidad de todos los productos para poder elegir", advierte el responsable de producto y marketing de Lenovo Iberia, Fabio Capocchi.

Los problemas derivados de la crisis de semiconductores y la falta de contenedores en China están afectando a las grandes tecnológicas a nivel mundial.

Ya durante la presentación de sus resultados, Apple alertó de que la falta de suministros se puede reflejar en sus cuentas en el futuro.

En concreto, la tecnológica cree que estas dificultades afectarán a la disponibilidad de productos y, en consecuencia, a sus ventas, con un impacto peor durante los próximos tres meses, claves por el "Black Friday" y la campaña de Navidad.

Por su parte, en conversaciones con Efe, empresas como Lenovo, Samsung, LG, Microsoft y los distribuidores MediaMarkt y El Corte Inglés han explicado cómo afrontar el "Black Friday" y la campaña de Navidad en España. Sus previsiones son desiguales.

Desde Microsoft, confirman a Efe que están trabajando "para superar la adversidad y proporcionar a los clientes toda la gama de opciones" de Microsoft Surface (dispositivos con pantalla táctil, tabletas, ordenadores, etc). No obstante, no descartan que alguno de sus productos no esté disponible.

En cuanto a la videoconsola Xbox, Microsoft sí reconoce que existen "una serie de factores que contribuyen a las continuas limitaciones de suministro", pero añade que están intentando "acelerar la producción y el envío y así poder satisfacer la demanda sin precedentes".

Más optimistas se muestran desde Samsung, que aunque no hacen previsiones de cara a las campañas de "Black Friday" y de Navidad, fuentes cercanas a la compañía confirman a Efe que no creen que la escasez de componentes "afecte sensiblemente a la campaña en España".

Las fuentes aseguran que "todas las líneas comerciales están cubiertas" y se muestran confiados en poder "manejar bien la situación", ya que cuentan con producción en toda la cadena de valor.

Tampoco se prevén problemas "a corto plazo" ni falta de existencias de sus dispositivos durante la campaña de Navidad en LG, según comenta su director de operaciones en España, Gabriel Mesas.

Según afirma, las previsiones de demanda las hacen con hasta 12 meses de antelación y en base a ellas se asegura el suministro de productos suficientes.

LG cuenta con una cadena de suministro "rápida" y con acuerdos de transporte a largo plazo, por lo que llegan a la campaña de Navidad "con los deberes hechos", explica.

LAS DISTRIBUIDORAS TAMBIÉN SE PREPARAN

Junto a las empresas de dispositivos, las cadenas de distribución de electrónica de consumo también se están preparando para las campañas de "Black Friday" y Navidad.

Según confirma a Efe el director comercial de MediaMarkt Iberia, Samuel González, la compañía ha adelantado a 24 semanas las operaciones de compra "para poder asegurar el 'stock' de los productos" en Navidad y están trabajando "de forma coordinada y permanente con los proveedores" para estar preparados ante la crisis de semiconductores y los problemas de contenedores en Asia.

Eso sí, González no descarta que "de forma puntual no haya 'stock' de un producto concreto", aunque recuerda que la compañía dispone de una amplia gama de productos con características similares.

En el caso de El Corte Inglés, fuentes de la compañía aseguran que comenzaron a trabajar en la campaña de Navidad cuando terminó la temporada pasada y que la afrontan "con las características que tiene", pero sin hacer previsiones de ventas o stock.

UN PROBLEMA MUNDIAL

Apple no ha sido la única a nivel mundial en alertar de la escasez de suministros. Por ejemplo, Nintendo también cree prevé problemas para satisfacer la demanda durante la temporada navideña y ha revisado su objetivo de ventas hasta los 24 millones de consolas Switch en el ejercicio actual, que concluirá el 31 de marzo de 2021.

En el extremo contrario, Amazon ha avisado que está "preparada" para la temporada de fiestas. En concreto, la compañía contará en todo el mundo con una flota de 85 aviones y 5.000 camiones propios para que los consumidores puedan "conseguir lo que quieran, cuando quieran y donde quieran".

Mari Navas