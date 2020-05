Las telecos aplauden las portabilidades sin entrar a valorar los impagos

Los principales operadores de telefonía móvil han aplaudido la reactivación de las portabilidades en el sector de las telecomunicaciones, tras sus limitaciones por la covid-19, sin entrar a valorar la obligatoriedad que tienen de aplazar la deuda a los abonados que hayan podido incurrir en impago.

Vodafone, Másmóvil y, especialmente, Virgin Telco, de Euskaltel, han aplaudido la decisión del Consejo de Ministros de este martes, de reactivar las portabilidades que se suspendieron con el estado de alarma.

Aunque se han autorizado las portabilidades, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, anunció que los operadores seguirían sin poder interrumpir los servicios de telecomunicaciones, al ser esenciales, hasta terminar el estado de alarma, "incluso cuando los abonados no hayan procedido al correspondiente pago".

De este modo, las telecos estarán obligadas a ofrecer un fraccionamiento y aplazamiento de la deuda en la que hayan podido incurrir sus abonados desde la fecha de inicio del estado de alarma y hasta el próximo 30 de junio, según una nota de prensa del Gobierno. El plazo para realizar los pagos fraccionados será de seis meses.

Telefónica, Orange y Másmóvil no se han pronunciado sobre esta medida, en declaraciones a EFE, en tanto no se concreten más detalles, teniendo en cuenta que aún no ha salido publicado en el BOE.

El único operador que sí ha opinado sobre esta decisión ha sido Vodafone, que ha considerado que la medida se construye sobre lo ya existente, teniendo en cuenta que desde el inicio de la pandemia ya pusieron en marcha políticas para ayudar a personas y empresas, que por circunstancias puntuales no pudieran hacer frente al pago de las mensualidades.

Según han recordado a EFE fuentes de la operadora, en este contexto, ya se establecieron facilidades de pago y aplazamientos fraccionados de acuerdo con el cliente.

Uno de los operadores que ha dado la bienvenida con entusiasmo a la recuperación de las portabilidades ha sido Virgin Telco, cuyo responsable, también consejero delegado de Euskaltel, José Miguel García, ha afirmado que este levantamiento es "un paso vital en el avance social y económico del país".

A juicio de García "la flexibilidad y la calidad son claves en todos los ámbitos empresariales para restablecer lo más rápido posible la economía española".

A Telefónica, el levantamiento de la suspensión de las portabilidades le parece "correcta" y "lógica", ya que pone de manifiesto que el país está retomando la normalidad; a Vodafone, le parece "positiva", mientras que Másmóvil considera que es una "muy buena noticia" para el sector y también para el empleo, han indicado a EFE.