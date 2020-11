Telefónica estima que la red 5G requerirá más de 6.000 millones en España

Madrid, 26 nov (EFE).- Telefónica calcula que el 5G requerirá una inversión directa en infraestructuras de más de 6.000 millones de euros en España, por encima de los alrededor de 5.000 que considera Europa que serán necesarios destinar en el país para el despliegue de esta nueva tecnología.

Por cada euro que destinen los operadores en infraestructuras de 5G se invertirán otros 3 en todo el ecosistema que se generará alrededor de esta nueva tecnología, según ha afirmado este jueves el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo.

Estos cálculos, que ha puesto de manifiesto Gayo en su intervención en el Congreso Internacional Digital de Directivos, superan a los ya adelantados por el presidente de Vodafone España, Antonio Coimbra, quien en varias ocasiones ha estimado que habría que invertir unos 5.000 millones de euros en infraestructuras en España, y 10.000 millones para el desarrollo de los caso de uso.

UNA SUBASTA A PRECIO "ASEQUIBLE"

Para no frenar el 5G, será necesario que el gobierno, en este caso el de España, ponga a disposición de los operadores el espectro radioeléctrico a un precio "asequible", con el fin de que se pueda acometer la inversión necesaria para esta nueva tecnología.

En España se está pendiente de la subasta de la banda de los 700 Mhz, que es imprescindible para el despliegue del 5G y que se prevé para el primer trimestre de 2021. Los operadores ya han pedido al gobierno en reiteradas ocasiones que la subasta no tenga un fin recaudatorio.

"Si se exige una inversión alta (en el espectro) la capacidad para las infraestructuras será menor", ha dicho Gayo que ha pedido al Gobierno español que "la necesidad de recaudar a corto no limite en este caso el desarrollo industrial a medio y largo (plazo)".

Otra de la peticiones de Gayo ha sido la de eliminar las trabas administrativas, como por ejemplo para la instalación de antenas, ya que si para poner una, que requiere el 4G, se requieren unos permisos que tardan "meses" en llegar, la cuestión se complicará con el 5G que necesita "multitud" de este tipo de instalaciones.

También la colaboración público-privada será "clave" para el despliegue de esta tecnología que en 10 años podría suponer un impacto de 2 puntos adicionales del PIB de España, según ha dicho.

Telefónica mantiene sus previsiones de que el 75 % de la población española tenga 5G antes de que acabe el año.

No obstante, este 5G no será en con el estándar "stand alone" (5G 100 %) que será el que permitirá desarrollar todas las capacidades de esta tecnología.