Telefónica participará en 4YFN con más de 30 emergentes y una docena de actos

Barcelona, 23 jun. (EFE).- Telefónica participará en Four Years From Now (4YFN), el evento de innovación y emprendimiento que se celebra paralelamente al Mobile World Congress, en un expositor de Wayra -su hub global de emprendimiento- con 30 empresas emergentes -startups- y una docena de actividades.

El stand dispondrá de un área de exhibición en el que las empresas emergentes, invertidas e impulsadas por la compañía, mostrarán al público sus soluciones.

Además, la compañía ha organizado una docena de encuentros, que tendrán lugar entre el 28 de junio y el 1 de julio, en los que participarán responsables de estas empresas emergentes, inversores y representantes de Telefónica.

“4YFN es la cita perfecta para estar en contacto con el mejor talento emprendedor y para presentar las iniciativas con las que queremos apoyarles”, ha señalado la directora de Innovación Abierta de Telefónica, Irene Gómez.

En la agenda del 28 de junio destacan dos eventos: el primero, sobre la recalificación profesional de los emprendedores en la era digital, con especial foco en el emprendimiento femenino y la participación de CodeOp, Tipscool, y Squadra.

La otra sesión se centrará en la oportunidad que presenta la escalabilidad de los negocios de startups centradas en soluciones puramente digitales, foco de la inversiones de Wayra X, con la participación de Stack, Krew y Gazoom.

Para el 29 de junio está programada la sesión principal que organiza Telefónica en 4YFN, una presentación sobre hacking y emprendimiento a cargo de Chema Alonso, director global de Consumo Digital de Telefónica.

Esta segunda jornada se completa con un panel sobre cómo las startups están irrumpiendo en el hogar digital con soluciones en sectores como el del bienestar o la educación en el que participarán Nannyfy, Volava y Watchity.

El análisis de las oportunidades de inversión en tiempos de pandemia, el apoyo al emprendimiento regional y local a través de Telefónica Open Future y un panel sobre innovación y deporte en el que participarán, entre otros, Humanox e Idoven centrarán la agenda de las dos últimas jornadas de 4YFN.