"El universo en palabras", una iniciativa pionera acerca la galaxia a los ciegos

Granada, 26 abr (EFE).- El Instituto Andaluz de Astrofísica (IAA) y la ONCE han presentado una iniciativa pionera diseñada para acercar la galaxia a las personas ciegas, una serie de vídeos audiodescritos de diferentes elementos del cosmos enmarcados en el proyecto "Astroaccesible", que tendrá difusión internacional.

El astrónomo afiliado a la ONCE, ciego total y miembro del IAA, Enrique Pérez Montero, ha puesto en marcha una iniciativa pionera para acercar el universo a las personas ciegas, un proyecto denominado "El universo en palabras" que se enmarca en proyecto Astroaccesible, en colaboración con Cultura Global.

La propuesta consiste en la edición de una serie de vídeos audiodescritos de diferentes elementos del cosmos y se ha estrenado con la publicación en el canal de YouTube del primero de ellos.

Pérez Montero impulsó en 2015 la puesta en marcha de Astroaccesible, un proyecto de divulgación de la astronomía dedicado a la enseñanza y la divulgación entre personas con discapacidad, principalmente ciegas o con discapacidad visual grave, que cuenta con financiación de la Sociedad Española de Astronomía y el apoyo de la ONCE y el IAA.

"A partir de ahí me empecé a dar cuenta de que gran parte de las estrategias que utilizo como investigador son tremendamente eficaces para enseñar astronomía a la gente que ve, no solo a los no videntes", ha explicado el investigador, que ha añadido que a la gente que ve también le encanta tocar las maquetas, escuchar explicaciones completas y no limitarse a un imagen.

Acostumbrado a impartir asesoramiento en materia de audiodescripción, Pérez Montero ha ideado "El universo en palabras" para que las personas ciegas y no ciegas puedan entender a través de la palabra una imagen astronómica y facilitar de este modo una mayor comprensión del cosmos.

Esta iniciativa pionera ha publicado el primer vídeo, al que se sumarán otros cuatro en los próximos meses, para presentar objetos de distinta naturaleza y a diferentes distancias, vídeos que hablan de galaxias espirales y elípticas, nebulosas o agujeros negros, lo más representativos posible de la inmensidad del universo.

El proyecto se va a difundir a través de la Unión Astrofísica Internacional y se contempla que los vídeos puedan traducirse al inglés para incrementar su impacto a nivel global.

Pérez Montero ha animado a otros investigadores a apostar por una labor más inclusiva y a adaptar los contenidos, consciente de que no todo el mundo utiliza la vista para aprender.

A este investigador le diagnosticaron retinosis pigmentaria al poco de acabar la carrera en Madrid con 25 años, con 37 se afilió a la ONCE y tres años después perdió la visión por completo.

En la actualidad es miembro del Comité de Garantes del Instituto Severo Ochoa y forma parte del equipo de investigación del Instituto de Astrofísica de Andalucía donde estudia el estallido de formación estelar en galaxias. EFE

