Los usuarios de 5G se duplicarán en 2021 y se acercarán ya a los 600 millones

Madrid, 20 jun (EFE).- Los usuarios de dispositivos 5G han crecido de forma desigual en el mundo hasta alcanzar los 290 millones en el primer trimestre del año, una cuantía que se espera multiplicar por dos a finales de año hasta llegar a los 580 millones.

Todo ello, con una cobertura global que acaparó el 15 % de la población en 2020 -1.000 millones de personas- y que se prevé que se multiplique por cuatro en 2026, cuando se espera cubrir al 60 % de los habitantes del planeta, según el último informe de movilidad elaborado por Ericsson, con fecha de junio.

Pese a la incertidumbre generada por el coronavirus, más de 160 proveedores de servicios de comunicaciones han lanzado sus servicios 5G en el mundo. Paralelamente, se han puesto en el mercado más de 300 modelos de teléfonos inteligentes 5G.

El coronavirus, e incluso la crisis de semiconductores, que está afectando especialmente al sector de la automoción, no impedirán que los envíos de móviles compatibles con 5G crezcan un 7 % este año, según el mismo estudio.

Los precios de estos dispositivos están bajando incluso por debajo de los 250 dólares fuera de China (209 euros al cambio).

Hoy en día hay alrededor de 8.000 millones de suscripciones móviles en el mundo. Se espera que a finales de 2026 existan 8.800, de las que el 91 % serán de banda ancha.

70 MILLONES DE USUARIOS 5G Y 100 MILLONES 4G HASTA MARZO DE 2021

La velocidad de adopción de 5G está siendo mucho mayor que la de 4G. De hecho, se espera que las suscripciones de 5G lleguen a 1.000 millones dos años antes que lo que ocurrió con el 4G, una tecnología que se lanzó en 2009.

Esto es debido al mayor compromiso de China con el 5G, así como a la disponibilidad de dispositivos de varios proveedores.

De acuerdo con estos datos, en el primer trimestre de este año, el número de suscripciones móviles 5G ha sido de 70 millones, hasta alcanzar los 290 millones.

Esta cifra está por debajo de las de las líneas 4G, que crecieron en 100 millones este primer trimestre del año, hasta superar los 4.600 millones, lo que supone el 58 % del total.

Pese al crecimiento de líneas 4G y 5G, la adición neta de suscripciones móviles en este trimestre fue bastante baja, hasta los 59 millones, lastradas por la pandemia y las restricciones que han conllevado los confinamientos, según dicho estudio.

Por países, India fue el de mayor cantidad suscripciones netas (26 millones), seguida de China (6 millones) y Nigeria (3 millones).

UNOS 3.500 MILLONES DE SUSCRIPCIONES MÓVILES 5G EN 2026

A finales de 2026, se pronostica que existirán 3.500 millones de suscripciones 5G a nivel mundial, lo que representa alrededor del 40 % de todas las suscripciones móviles en ese momento. No obstante, en este periodo la tecnología 4G seguirá siendo la dominante, en 3.900 millones de suscripciones.

Por regiones la implantación del 5G es desigual y su crecimiento previsto hasta 2026 también. Así, mientras en 2020, el nordeste de Asia está a la cabeza en implantación de esta tecnología, con un 9 % del total, en 2026 el número 1 del "ranking" será Norteamérica, con un 84 % -en 2020 tiene el 4 %-.

En el nordeste de Asia, el 5G estará implantado en el 65 % de la población en 2026, por debajo de Europa occidental, donde se espera que el porcentaje se eleve al 69 %. En 2020, en Europa occidental la implantación fue del 1 %.

En África Subsahariana irán por detrás en todo el periodo, al pasar de no tener este tipo de tecnología en la actualidad a llegar al 7 % en 2026.

EL TRÁFICO DE DATOS SE DUPLICÓ EN 2021

En este estudio también se refleja el tráfico de datos de la red móvil, que creció un 46 % en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo periodo de 2020, debido principalmente al aumento de líneas, pero también al cambio de hábitos, que pasan por una mayor visualización de vídeos.

El tráfico de datos de la red móvil en el primer trimestre de 2021 superó los 66 EB (exabytes) mensuales -un exabyte equivale a 1.000 millones de gigabytes-.

El tráfico de datos de vídeo representa actualmente el 66 % de todo el tráfico de datos móviles y se espera que aumente al 77 % en 2026.

Alrededor del 95 % del tráfico de datos pasa por los teléfonos inteligentes, una proporción que se prevé que vaya en aumento.

MENOS WIFI MÁS JUEGOS

Esta tecnología ya está provocando un cambio de hábitos de los usuarios, y así según otro estudio, también de Ericsson, denominado "Five Ways to a Better 5G", el 20 % de los usuarios de 5G reconoce que ha reducido el uso del wifi tanto en casa como en otros lugares.

Además, estos usuarios dedican dos horas más de media a los juegos en la nube y una hora más a la semana a aplicaciones de realidad aumentada con respecto a los del 4G.

Belén Molleda