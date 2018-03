El desinterés del gobierno municipal por el patrimonio cultural de Telde

Escribo este artículo deseando no tener que haber puesto el título entre signos de interrogación, pero más vale ser cautos y no caer en el utopismo. Aunque tengamos la sensación de que por fin la gente sale a la calle y, al mismo tiempo, los partidos políticos escuchan sus demandas, si no continuamos creando un clima de concienciación y activismo, todas esas mareas ciudadanas podrían quedar solo en precisamente sensaciones.

El mejor ejemplo que respalda esta aparente metamorfosis de lo público, en general, son las multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar en Canarias el pasado sábado en contra de la autorización del gobierno a Repsol para realizar sondeos en el archipiélago en busca de petróleo.

La sociedad canaria mostró, una vez más, en forma de distintos lemas y carteles, su descontento ante las posibles prospecciones petrolíferas en su tierra. Hay que reconocerle el mérito al ministro José Manuel Soria: prácticamente nunca una persona había conseguido juntar a tantos canarios, a tantas canarias, por una misma causa.