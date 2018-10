La Audiencia Provincial de Tenerife confirma que el Cabildo tinerfeño debe seguir pagando los 'swaps'

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife desestimó el recurso de apelación presentado por el Cabildo de Tenerife respecto a la sentencia que, el 19 de abril de 2017, que tumbó el intento de anulación los swaps (operaciones financieras de alto riesgo) contratados al BBVA por la institución insular en 2010. El gobierno insular tiene la posibilidad de recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo.

Según señala Podemos, formación que dio a conocer la existencia de estos activos especulativos, “desde hace siete años esta institución está pagando unas cantidades desorbitadas por esas permutas financieras que pretendían cubrir la subida de tipos de interés de operaciones de crédito firmadas con diversas entidades bancarias por valor de 188 millones de euros”.

El portavoz del grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, Fernando Sabaté, explicó que “esos swaps se firmaron en unas condiciones totalmente perjudiciales para el Cabildo de Tenerife". Hasta el punto de "que se está pagando en la actualidad, y desde 2011, un tipo fijo del 4,26 por ciento de interés, en una época en la que los intereses financieros han estado por debajo del uno por ciento”.

Sabaté, informa que las millonarias operaciones financieras de alto riesgo del tipo swap contratadas por el gobierno insular de Coalición Canaria en el año 2010, “nos obligan a todas las personas de Tenerife a pagar unos intereses millonarios de unos créditos sin estar vinculados a préstamo alguno”, hecho que justifica señalando que aquellos préstamos tuvieron que ser amortizados por otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obligó a ello, lo que supone otra nefasta consecuencia del equipo de gobierno insular que contrató préstamos bancarios contraviniendo la normativa sobre estabilidad presupuestaria; por eso ahora estaremos pagando estos SWAPS sin estar vinculados a préstamo alguno”.

El consejero de la formación morada señala de manera gráfica que “los mandatarios del Cabildo se fueron al Casino, jugaron al Black Jack y perdieron; pero perdieron jugando con el dinero de la gente de Tenerife. Toda esta actuación viene a confirmar la nefasta gestión de los recursos públicos que hace Coalición Canaria.” Por esa razón, Podemos exige la asunción clara de responsabilidades políticas y las dimisiones que procedan: “dilapidar 40 millones de euros no puede pasarse por alto”.

Por último Sabaté afirmó que, “desde que nuestro grupo sacó a la luz el asunto de los swaps Carlos Alonso no ha afrontado con valentía y firmeza política un problema que ha supuesto y seguirá suponiendo un grave quebranto económico para la ciudadanía. Ha actuado protegiéndose de este escándalo financiero y cubriéndole las espaldas a los miembros de su partido político, de forma particular a su antecesor, Ricardo Melchior, que es el principal responsable político, pero no el único, de la peor operación financiera de la historia del Cabildo”.