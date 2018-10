La catedrática de Historia del Arte Maisa Navarro dimite como consejera de TEA tras criticar los procesos de contratación

De nuevo crisis sobre crisis en el museo TEA Tenerife Espacio de las Artes (del Cabildo de Tenerife), y ya van unas cuantas para el aún corto periodo de vida de este recinto artístico público, e incluso todavía sin resolver de forma definitiva qué va a pasar con el nombramiento inicial como director artístico del museo de Gilberto González, un concurso público que ha sido recurrido por varios aspirantes a ese mismo cargo ante la supuesta existencia de una retahíla de irregularidades.

Ese proceso administrativo de selección de una asistencia técnica aún no se ha cerrado de manera definitiva, pero María Isabel (Maisa) Navarro, catedrática de Arte Contemporáneo en la Universidad de La Laguna (ULL) y consejera no capitular de TEA desde el inicio de su actividad, ya no tiene intención de saber qué pasará con él al menos formando parte del consejo de administración de esa entidad insular.

Maisa Navarro, tras diez años en el principal órgano ejecutivo de ese museo del Cabildo, ha dicho basta y se ha ido: ha dimitido. Lo ha hecho este martes, en la reunión del consejo de administración que se había convocado por la mañana. Su renuncia es irrevocable, y la pérdida, a decir del consejero de Podemos en TEA Julio Concepción, "enorme", por su "capacidad intelectual, sus conocimientos de arte y sus valores personales".

Tal y como refleja Maisa Navarro en la carta en que explica los motivos de su dimisión, a la que ha tenido acceso Tenerife Ahora y que fue leída en la reunión del consejo de este martes, la catedrática de la ULL se va por no compartir, entre otros asuntos, cómo ha sido la convocatoria reciente para decidir la dirección artística de TEA, inicialmente concedida a Gilberto González.

González había sido consejero del museo hasta octubre de 2016 y el concurso público abierto para elegir ese cargo ha sido recurrido por varios aspirantes. Hasta que no se resuelvan los recursos presentados, la dirección de TEA ha dicho que no confirmará tal nombramiento. El asunto incluso puede llegar al juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

En la misiva de despedida de Maisa Navarro (una de las especialistas más relevantes en arte contemporáneo canario y con diez años, desde el inicio de TEA, en su consejo de administración, en este caso como consejera no capitular -miembro no nato-), la también profesora de la ULL expone que "en los dos últimos años [en TEA] se fueron produciendo diversos hechos a través de los cuales fueron modificándose los procedimientos seguidos previamente, tanto en cuanto a los métodos de las convocatorias como en el acceso a la documentación correspondiente a las actas y a otros documentos relativos a los acuerdos adoptados y, de manera específica, sobre la información previa necesaria para los procesos correspondientes a las sucesivas convocatorias de puestos técnicos, tanto del gerente como de las programaciones de la Bienal de Fotografía Isla de Tenerife". Navarro señala, "de manera especial, la convocatoria reciente para la dirección artística de la entidad", en clara alusión a la cuestionada selección de Gilberto González, un proceso recurrido por otros candidatos al puesto.

La catedrática de Historia del Arte añade que, "habiendo sido en todos los casos daciones de cuenta posteriores a los procesos anteriormente mencionados, considero que la participación de los miembros del consejo no ha quedado garantizada; por ello, creo que, no siendo mi misión la fiscalización de los procedimientos seguidos por la entidad, es más adecuado que presente mi dimisión como miembro del consejo de administración de TEA".

Julio Concepción aplaude el trabajo de la catedrática

El consejero capitular (miembro nato) del grupo Podemos en el consejo de administración de TEA valoró este martes la dimisión de la catedrática de Historia del Arte y señaló que Maisa Navarro se refiere, aunque no lo diga de manera directa, a la existencia de "oscurantismo en la gestión del museo" y a la "falta de transparencia en procesos clave para el futuro de la institución artística pública", recalcó el representante político.

Concepción indicó que la salida de Maisa Navarro es la "pérdida de una persona muy valiosa", con "valores personales incuestionables". El consejero insular de Podemos habló de comportamiento "exquisito y ético" de la catedrática de la ULL y aludió a las "dudas" que ella ha mostrado en la gestión pública del museo. También se refirió a la honda crisis que afecta al centro del Cabildo de Tenerife en los dos últimos años, sobre todo de 2016 en adelante.

En la carta de dimisión, Maisa Navarro traslada "su agradecimiento" a los consejeros de TEA y de manera particular al director insular de Cultura y presidente del museo, José Luis Rivero, de CC, al que también "agradece la confianza depositada" en ella.