Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 23 DE MARZO

Taller ‘Hilvanes de la memoria’

La actividad, dirigida tanto a colectivos de hombres como de mujeres, se inscribe en el III Plan Municipal de Igualad de Oportunidades y consistirá en la elaboración de detente bala, objetos similares a escapularios utilizados en la guerra de Filipinas por los soldados españoles. El taller se celebrará en horario de mañana y tarde. Los detente bala o anting anting eran pequeños trozos de tela con imágenes religiosas que se cosían en las camisas o guerreras de los soldados. Los tagalos (independentistas filipinos) los apreciaban muchísimo como objetos mágico-religiosos, más incluso que los soldados españoles, constituyendo para ellos el supremo trofeo de guerra.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: 11.00-13.00 y 17.00-19.00

Precio: entrada gratuita. Inscripciones en teléfono 922 609 447

‘Teatro de papel’

Taller de lectura y juego teatral. Impartido por Ana Reig. Se trata de un taller de animación a la lectura que trata de acercar a los usuarios más jóvenes a los libros y cuentos a través de divertidos juegos de teatralización. Este año ya hemos empezado a trabajar en nuestra primera lectura con la Bruja piruja como protagonista. Van destinados a niños y niñas de entre 7 y 12 años.

Lugar: Biblioteca Federico García Lorca de Ofra

Horario: 17.30

Precio: entrada gratuita. Inscribirse en la propia biblioteca o en el 922 649 710

II Taller ‘El libro de tela’, con Claudia (4bichos)

Los libros de tela son, generalmente, el primer acercamiento entre padres e hijos al objeto físico libro. El material en que se fabrican es muy adecuado para trabajar los cuentos con los primerísimos lectores, por su tacto, calidez y colorido… En este taller, los adultos elaborarán un libro totalmente personalizado para compartir luego con sus hijos, nietos y sobrinos, entre otros, que brindarán horas de entretenimiento y aprendizaje compartido.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 18.00

Precio: entrada gratuita, previa inscripción marrdav@gobiernodecanarias.org

Conferencia de Anna Raimondo

La artista italiana Anna Raimondo ofrece en TEA una ponencia sobre su obra. La presentación pública de ella estará a cargo del comisario y codirector de la Agencia de Tránsitos Culturales, Juan Matos Capote. Mientras, a las 20.00, se inaugurará la instalación sonora multicanal Nuevas fronteras del bienestar del ecosistema vaginal #4 Tenerife, que estará en el Espacio Puente hasta el 1 de abril. Es la cuarta instalación de una serie que tiene tres versiones previas en Roma, Valparaíso (Chile) y Bruselas, en 2017 y 2018. Raimondo colabora con un grupo diverso de mujeres que viven en Santa Cruz de Tenerife. La artista entrevista a cada una de ellas y graba las descripciones de las relaciones que tienen con los lugares que frecuentan a través de los sentimientos y recuerdos que evocan, especialmente en relación con las acciones diarias de sus vidas: caminar, trabajar, vestirse, subirse al autobús, llevar su hija al parque y otros aspectos de la vida cotidiana que normalmente permanecen ocultos.

Lugar: TEA

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

Garabatos-K: títeres y animación infantil

Los títeres de Garabatos-K estarán todos los viernes en el centro comercial Parque Bulevar. La compañía de títeres y animación infantil propone un mundo de fantasía con títeres para disfrutar cada día de una nueva aventura. Para más información por wasap 675 801 745.

Lugar: centro comercial Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

Acampadas infantiles en el Museo

Pequeñas aves nocturnas pretende acercar la naturaleza y la prehistoria de las islas a los niños y niñas de entre 6 y 14 años que deseen embarcarse en esta trepidante aventura. El objetivo es que descubran por ellos mismos el Museo, que experimenten sensaciones, reflexionen sobre lo que han visto, y que, una vez terminada la acampada, sean capaces de recordar esta convivencia como una experiencia inolvidable. Más información: 922 535 816 / 535 128 / 535 050.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: desde el viernes a las 18.00 hasta las 11.00 del sábado

Precio: 20 euros, que incluye desayuno

Conferencia: ‘Alergia, causas y enfermedades asociadas’

El doctor Antonio García Dumpiérrez, responsable de la unidad de alergología del hospital Vithas, junto a Julio Afonso, director del programa de salud Calidad de vida, acercarán el proceso de las alergias y sus enfermedades. Cada vez son más frecuentes y disminuyen la calidad de vida de las personas.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 18.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Cine: ‘El joven Karl Marx’

TEA proyecta esta película francesa del año 2017, dirigida por Raoul Peck e interpretada, entre otros, por August Diehl, Stefan Konarske y Vicky Krieps. Se pasará en versión original en alemán, francés e inglés con subtítulos en español. En el París de 1844, tras exiliarse, Karl Marx conoce a Friedrich Engels, quien investigaba el nacimiento de la clase obrera británica. Engels proporcionó la última pieza del puzle a la visión del mundo del joven Marx. Juntos, entre censuras, represión policial, revueltas y conflictos políticos, lideraron el movimiento obrero durante su desarrollo hacia la era moderna.

Lugar: TEA

Horario: a las 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Concierto de la Orquesta Sinfónica de Tenerife

Martín Baeza-Rubio tiene una carrera musical de gran versatilidad que se inicia con una formidable trayectoria como trompeta solista e invitado de un apabullante número de formaciones y prosigue con la investigación musicológica. Colaborador de numerosos ensembles, destaca su firme compromiso con la creación contemporánea y en concreto con la española. Ha sido responsable de uno sesenta estrenos absolutos, también en calidad de director, labor en la que está haciéndose toda una reputación. No es de extrañar pues que haya querido hacerse cargo del estreno absoluto de una de las más consolidadas creadoras canarias, Dori Díaz Jerez. Junto a su obra, también presenta la Sinfonía nº 5, de Prokófiev, y los Cinco últimos Lieder, de Richard Strauss, tal vez el más justamente célebre ciclo de canciones orquestales.

Lugar: Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 16 euros

Semana Santa en la capital tinerfeña

Viernes de Dolores. Desde la parroquia matriz de la Concepción, procesión de Nuestra Señora de los Dolores recorriendo las calles de Santo Domingo, Calzada de La Noria y Domínguez Alfonso. A la misma hora, desde la parroquia de San Andrés Apóstol, procesión de Nuestra Señora de los Dolores recorriendo la plaza de la Iglesia, Avelino Delgado, La Arena, La Cruz, Guillén y plaza de la Iglesia.

Lugar: iglesia de la Concepción y parroquia de San Andrés Apóstol

Horario: 20.30

‘La ruptura’

Lo que sucedió en el decimoctavo cumpleaños de Carlos lo ha perseguido a lo largo de los años. Está atrapado en una relación insoportable y es incapaz de concluirla. Tantas veces lo ha intentado y siempre ha fracasado. Ya han pasado diez años y hoy Carlos cumple veintiocho. Ha llegado el día de la ruptura, esta vez será la definitiva. Texto original: Julián Redondo. Dirección de actores y dirección escenográfica: Adrián G. Fuentes. Técnico de iluminación y sonido: Alfredo Díez Umpiérrez. Interpretada por Flavio Miranda yMarta Peñasco. Una producción de Alessandro Nerilli.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Teatro: ‘3 hermanas’

La historia cuenta cómo tres hermanas, nacidas en Moscú, son trasladadas por su padre a una ciudad de provincias tras la muerte de su madre. Allí crecerán y pasarán, una la infancia y las otras dos la adolescencia. Esa ciudad donde no pasa absolutamente nada es una tumba en vida para las tres que, acostumbradas a la vida de la capital, ven cómo sus vidas se consumen, bien en el ocio, bien en la apatía o bien en el trabajo duro como único modo de callar el aburrimiento… Produce: Mano a Mano; autor: Antón Chejov; versión y dirección: Raúl Tejón; intérpretes: Ana Fernández, Marina San José, Raquel Pérez, Emilio Buale, Carles Francino, Fernando Albizu, Antonio Vico, Sabrina Praga, David González y Chema Trujillo; escenografía: David Pizarro; iluminación: Felipe Ramos, y vestuario: Montse Sancho.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 24 euros

‘Jam session’ con José Carlos Acuña Quartet

El regreso de New York a Tenerife del pianista Jose Carlos Acuña, llena de ritmo y armonía el corazón musical de Santa Cruz. Los acompañantes responsables de hacer vibrar la ciudad serán Fernando Barrios (saxo tenor), Felu Morales (bajo) y Sergio Díaz (batería). Una sesión íntima con mucha sonoridad acústica en formato de cuarteto. De formación eminentemente autodidacta, José Carlos Acuña ha perfeccionado su peculiar técnica en clases y seminarios con músicos internacionales de primera línea, como Peter Horvard, Barry Harris, Chuc Loeb y Albert Bover.

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

‘ImprovisArte’

ImprovisArte es un grupo de cinco mujeres que hacen espectáculos basados, totalmente, en la improvisación teatral. Comedia en estado puro.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: ocho euros

Concierto de Berna

Personaje complejo, músico, cantante, compositor, artista plástico… Berna Acosta, más conocido como Berna, es con mucho uno de esos artistas difíciles de analizar; los frecuentes cambios observados en su actitud, estilo y creaciones, su tendencia hacia la reclusión en el estudio, a la búsqueda obsesiva en lo que parece ser una especie de autocrítica permanente no nos ayudan acerca del autor y su obra. Sin embargo, este devenir kafkiano ha hecho de este famoso desconocido un artista singular y, se aprecie o no su música, uno se siente obligado a reconocer su extraordinario talento y personalidad.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 22.00

Precio: gratis asociados; cinco euros, no asociados.

Concierto: Hydrobius y Trasterofilia

Q Rock Live presenta a Hydrobius y Trasterofilia en concierto. Además, habrá merchandising del festival, bandas y del ghetto. Con la entrada se tiene derecho a una caña y a los sorteos que se realicen esa noche.

Lugar: Lone Star

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

SÁBADO 24 DE MARZO

Espectáculo ‘Chiki Cirkus’

Un espectáculo para toda la familia, donde la diversión y el entretenimiento están asegurados. Bajo la carpa del Chiki Cirkus se encuentra un mundo de fantasía lleno de magia, canciones, acrobacias, bailes y mucho más, donde las protagonistas Chikitukis y David Sanabria serán los maestros de ceremonia de este hermoso y divertido espectáculo. Organizado por Alessandro Nerilli Producciones.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Garabatos-K: títeres y animación infantil

Los títeres de Garabatos-K estarán todos los viernes y sábados en el centro comercial Parque Bulevar. La compañía de títeres y animación infantil propone un mundo de fantasía con títeres para disfrutar cada día de una nueva aventura. Para más información por el wasap 675 801 745.

Lugar: centro comercial Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

‘Star Market’

Venta de ropa nueva, de segunda mano y accesorios, además del concierto de Ángeles y Los Santos.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 19.30

Precio: entrada cinco euros; socios, gratis

La última gira de Tricicle: ‘HITS’

HITS -el nombre no engaña- contiene lo mejor de lo mejor de Tricicle, o casi, porque por fuerza han tenido que dejar a un lado sketches. Son cien minutos rellenos de gags en los que quizá no estén todos los que son, pero sí que son todos los que están. HITS -siglas de Humor Inteligente, Trepidante y Sorprendente- reúne doce sketches mínimamente reducidos y un amplio resumen, que cierra el espectáculo, compuesto de gags cortísimos que dejan al espectador al borde del colapso respiratorio. Casi todos aparecen tal cual fueron estrenados, ya que el paso del tiempo -salvo aspectos tecnológicos que han obviado o variado- no les ha afectado para nada.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: 35 euros

Cine: ‘El joven Karl Marx’

TEA proyecta esta película francesa del año 2017, dirigida por Raoul Peck e interpretada, entre otros, por August Diehl, Stefan Konarske y Vicky Krieps. Se pasará en versión original en alemán, francés e inglés con subtítulos en español. En el París de 1844, tras exiliarse, Karl Marx conoce a Friedrich Engels, quien investigaba el nacimiento de la clase obrera británica. Engels proporcionó la última pieza del puzle a la visión del mundo del joven Marx. Juntos, entre censuras, represión policial, revueltas y conflictos políticos, lideraron el movimiento obrero durante su desarrollo hacia la era moderna.

Lugar: TEA

Horario: a las 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Teatro: ‘3 hermanas’

La historia cuenta cómo tres hermanas, nacidas en Moscú, son trasladadas por su padre a una ciudad de provincias tras la muerte de su madre. Allí crecerán y pasarán, una la infancia y las otras dos la adolescencia. Esa ciudad donde no pasa absolutamente nada es una tumba en vida para las tres que, acostumbradas a la vida de la capital, ven cómo sus vidas se consumen, bien en el ocio, bien en la apatía o bien en el trabajo duro como único modo de callar el aburrimiento… Produce: Mano a Mano; autor: Antón Chejov; versión y dirección: Raúl Tejón; intérpretes: Ana Fernández, Marina San José, Raquel Pérez, Emilio Buale, Carles Francino, Fernando Albizu, Antonio Vico, Sabrina Praga, David González y Chema Trujillo; escenografía: David Pizarro; iluminación: Felipe Ramos, y vestuario: Montse Sancho.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 24 euros

Teatro: ‘A 2,50 La Cubalibre’

Círculo de Bellas Artes de Tenerife se convierte en el bar Acuario para presentar la obra que ha causado furor en Miami, América Latina y España. Cinco prostitutas harán cómplice a los espectadores de sus vidas en una fantástica puesta en escena nunca antes vista en Tenerife. Angustias y finales de cinco camareras. Obra hiperrealista escrita por Ibrahim Guerra y protagonizada por José Zambrano, Crisol Carabal, Elizabeth Morales, Verónica Núñez y Pilar López. Dirigidas por Crisol Carabal. Producida por Fussion Producciones.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

‘Pink Party’

Cóctel de bienvenida, presentación de las exposiciones de David Guanche Islandia al desnudo y Sola en casa, show room y actuaciones musicales en directo de Vógale Pop Rock y La Salsa Band.

Lugar: Asociación Cultural On Broadway, en Añaza

Horario: desde las 21.00

Precio: entrada gratuita

‘Busco trabajo’, con Jorge Bolaños

Este es el nombre de este show, monólogo o llámese como se quiera. Un espectáculo en el que se persigue arrancar al menos una sonrisa. Además, al artista en cuestión lo acompañan muchos personajes que seguro que conoces... También canta, baila e incluso improvisa.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita a taquilla inversa

Certamen amateur ‘cosplay’: ‘La noche de la heroínas’

Para esta edición de flashback se ha querido crear un mundo de fantasía con un concurso cosplay amateur. Se fusionará un concurso cosplay, una fiesta de disfraces y en formato microfestival. Para concursar, mandar correo a flashbackcanarias@gmail.com (foto y nombre de cosplay, correo y teléfono de contacto).

Lugar: O-Club

Horario: desde las 23.00

Precio: desde 10 euros

DOMINGO 25 DE MARZO

Semana Santa en la capital tinerfeña

Domingo de Ramos y Bendiciones. Procesiones de Ramos con diferentes pasos en más de 35 iglesias y parroquias de todo el municipio, entre ellas desde la parroquia Ntra. Sra. del Rosario (El Tablero), procesión de Ramos con el Señor de la Burrita; desde la parroquia matriz de la Concepción, procesión de Ramos con el Cristo Predicador, y desde la parroquia de San Francisco de Asís, procesión de Ramos con la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén.

Lugar: en todas las parroquias e iglesias del municipio

Horario: desde las 9.00

‘Primavera Musical’ (IV): concierto de bandas municipales

Auditorio de Tenerife recibe a tres bandas de música que integran la cuarta sesión del ciclo Primavera Musical. El concierto, que tendrá lugar en la Sala de Cámara, contará con las formaciones municipales A. M. Puerto de la Cruz; A. M. San Miguel de Abona y A. M. Las Candelas, de Candelaria.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Teatro: ‘Un encantamiento mágico’

Cuenta la leyenda que, en las profundidades de un hermoso bosque, se produjo un encantamiento mágico sobre un hombre, el cual fue dotado de poderes mágicos. El mago Fran Lorenzo invita a los espectadores a adentrarse en un bosque encantado, en el cual se desarrolla un mágico mundo donde no faltarán los duendes, las hadas y otras criaturas mágicas. Organizado por Alessandro Nerilli Producciones.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 12.30

Precio: seis euros

La última gira de Tricicle: ‘HITS’

HITS -el nombre no engaña- contiene lo mejor de lo mejor de Tricicle, o casi, porque por fuerza han tenido que dejar a un lado sketches. Son cien minutos rellenos de gags en los que quizá no estén todos los que son, pero sí que son todos los que están. HITS -siglas de Humor Inteligente, Trepidante y Sorprendente- reúne doce sketches mínimamente reducidos y un amplio resumen, que cierra el espectáculo, compuesto de gags cortísimos que dejan al espectador al borde del colapso respiratorio. Casi todos aparecen tal cual fueron estrenados, ya que el paso del tiempo -salvo aspectos tecnológicos que han obviado o variado- no les ha afectado para nada.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 18.00

Precio: 35 euros

‘Estaciones del alma’, con Silvia de Esteban

Silvia Esteban propone llevar al espectador y al atento lector de la mano y adentrarlos en un mar de sensaciones y de poesía de la tierra canaria. Con poemas de Paula Fuentes; música de Miki Galbán, y la bailarina Loreto Méndez.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: 12 euros

Cine: ‘El joven Karl Marx’

TEA proyecta esta película francesa del año 2017, dirigida por Raoul Peck e interpretada, entre otros, por August Diehl, Stefan Konarske y Vicky Krieps. Se pasará en versión original en alemán, francés e inglés con subtítulos en español. En el París de 1844, tras exiliarse, Karl Marx conoce a Friedrich Engels, quien investigaba el nacimiento de la clase obrera británica. Engels proporcionó la última pieza del puzle a la visión del mundo del joven Marx. Juntos, entre censuras, represión policial, revueltas y conflictos políticos, lideraron el movimiento obrero durante su desarrollo hacia la era moderna.

Lugar: TEA

Horario: a las 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria . Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.eso en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA), hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorrido a pie por el paseo de la Concordia y la calle NiFú- NiFá.

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

‘Vikingos: guerreros del norte, gigantes del mar’

Los vikingos, los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia, fueron los grandes conocedores del mar durante la Edad Media. Con sus embarcaciones veleras, de casco corto y amplio, propiciaron la rápida expansión de su cultura, englobada por los pueblos noruegos, daneses, suecos e islandeses que, especialmente entre finales del siglo VIII y hasta principios del siglo XI, recorrieron no solamente los mares del norte sino también toda Europa, alcanzando Oriente hasta el actual Irak y llegando por Occidente a las costas del sur de la Península Ibérica. Esta exposición, precisamente, ofrece al público los aspectos más conocidos de los vikingos a partir de la investigación reciente: los barcos y los guerreros; el comercio, en contraste con la guerra; la vida cotidiana (la vivienda, la vestimenta, la artesanía) y el poder (el rey y la realeza), especialmente en el ámbito danés; así como el mundo de las creencias y la religión. Podrá ser visitada hasta el 11 de agosto.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: martes-sábado, 10.00-13.30 y 17.30-20.00 horas; Domingos, 10.00-13.30

Precio: cinco euros

‘Scripts, una crónica de incidentes’

La exposición presenta el trabajo de Machinic Protocols, una línea de investigación dentro del Máster de Arquitectura Avanzada del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, celebrado en el otoño de 2016. Estructurado en tres secciones diferentes, cuenta con máquinas de trazado automatizado, dibujos cartográficos basados en datos y modelos arquitectónicos. Los dibujos que se muestran se crean mecánicamente, pero presentan irregularidades: no hay dos dibujos iguales, los trazos son únicos y su forma es todo menos homogénea. Las cualidades caligráficas emergen del gesto maquínico, extrañamente parecido al movimiento de la mano del artista. Permanecerá abierta hasta el 27 de marzo.

Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados y domingos, 10.00-15.00

Precio: entrada libre

‘Harddiskmuseum, un museo de arte intangible’

Se trata de un museo de archivos digitales únicos almacenados en un disco duro, que da la posibilidad de visualizar el contenido del museo a través de realidad virtual. Solimán López es el fundador de este innovador museo, que ya cuenta en su interior con la obra de más de 50 artistas de Argentina, España, Holanda, Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia y Uruguay. Para implantar el proyecto la realidad virtual, López colaboró con una empresa de dilatada experiencia en el desarrollo de contenidos 3D/2D y especializada en realidad virtual de alta calidad. El fruto fue el proyecto File Cabin, que permite disfrutar de los archivos de la colección del museo de una manera nunca vista hasta la fecha. Se podrá visitar hasta el 27 de marzo.

Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados y domingos, 10.00-15.00

Precio: entrada libre

‘HNegra’

Desde el pasado miércoles, día 21, la programación municipal dedicada a la celebración y visibilización de la mujer por el Día Internacional del pasado día 8 abarca, entre otros aspectos, la promoción y presencia de ellas en el Festival Atlántico del Género Negro Tenerife Noir, por lo que hasta el 4 de abril el Museo de Bellas Artes albergará la exposición HNegra. Se trata de un proyecto multidisciplinar sobre el género negro literario protagonizado por mujeres. A partir de la edición de un libro de relatos cortos escritos por 22 mujeres y protagonizados también por mujeres, otras 22 ilustradoras han interpretado los textos.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: 11.00-13.00 y 17.00-19.00

Precio: entrada gratuita

‘Mamihlapinatapal’

Exposición de pintura y escultura del artista Leonardo Rodríguez Izquierdo. Y podrá ser visitada hasta el 2 de abril.

Lugar: Sala MAC

Horario: lunes-viernes, 17.00 a 20.00

Precio: entrada libre

‘Living Design Lab’

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife se suma al programa Tenerife Desing Week, una apuesta comprometida por fomentar la economía creativa en Tenerife, potenciando el diseño y la creatividad como factor estratégico en las economías locales, con la exposición que se inauguró el jueves día 22, titulada Living Design Lab, resultado de un programa innovador de aprendizaje y ejecución de proyectos-retos, coorganizado por Tenerife Design Week junto al Cabildo de Tenerife, en el que participan alumnos de todas las universidades y entidades educativas vinculadas al diseño de la provincia de Tenerife: Universidad de La Laguna (ULL), Universidad Europea de Canarias (UEC) y Escuela de Arte Fernando Estévez (EASD). El objetivo de este laboratorio de diseño vivo es plantear una reflexión sobre nuevos modelos creativos, integrando metodologías colaborativas, procesos de diseño cívico y arquitecturas colectivas desde la perspectiva del diseñador. Por ello existirán tres equipos: Gráfica en acción, coordinado por Conchi Rodríguez y Vania Acosta; Intervención urbana textil, con Marian Fernández y Zita Villa, y Construcciones colectivas, con María Tomé y Adrián Rodríguez.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00- 16.00 y 17.00-21.00; sábados, 11.00-15.00 y 17.00-21.00, y domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Ejercicios de poder’

Cuando se habla de transgresión se refiere a aquellos actos que franquean un límite a las normas establecidas. Esto lleva a cuestiones que refieren a la ética, pero también a la política, en tanto se debe tener en cuenta una cultura hegemónica que sostiene un poder que establece lo que está permitido y prohibido. La instalación Seducciones de Néstor Torrens articula el discurso de la exposición y deja entrever los mecanismos que utiliza el poder para controlar. Por su parte, toda la producción de Juan Hidalgo está cargada de intención política, ironía, lirismo y fragilidad. En la pieza Escultura viva, de Pedro Garhel, están cuerpos semidesnudos bajo una malla de algodón fabricada para envolver y transportar jamones curados y en la que cada individuo se definía y adquiría forma y volumen a partir de una tensión física y emocional. Permanecerá abierta hasta el 1 de junio.

Lugar: Sala Bibli

Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Cámara lúcida’

Solo hasta este próximo domingo se podrá visitar este proyecto desarrollado por la Fundación DISA y la ONCE con el objetivo de acercar este medio de expresión a las personas ciegas o con discapacidad visual grave. Selección de 97 fotografías realizadas por ocho personas ciegas o con discapacidad visual grave durante el desarrollo del curso que realizaron a finales de 2017 en Santa Cruz de Tenerife con la ayuda de dos voluntarios y en el que combinaron clases teóricas con salidas al exterior para poner en práctica lo aprendido en el aula.

Lugar: Sala L del Centro de Arte La Recova

Horario: lunes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00. Cerrado domingos y festivos

Precio: entrada gratuita

‘Contra la piel’

TEA inauguró en Área 60 esta muestra comisariada por Semíramis González (Gijón, 1988) y con obras de los creadores Cristóbal Tabares, Valle Galera, Rubén H. Bermúdez y Gabriela Bettini. Presenta una serie de piezas que dialogan entre sí en torno a temáticas contemporáneas sobre el conflicto, pero que van más allá del simple hecho expositivo. Estos cuatro artistas presentan parte de proyectos mucho mayores que desafían cuestiones identitarias partiendo del conflicto. Así, Contra la piel busca ahondar en esta idea de proyecto expandido a través de actividades complementarias a la exposición. Contra la piel parte de un poema de la escritora nicaragüense Gioconda Belli y plantea una serie de obras en torno a cómo construimos las identidades de género, raza, clase, opción sexual... los estereotipos asociados a estas y la violencia que desencadenan. Podrá visitarse hasta el 6 de mayo.

Lugar: Área 60, en TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Athanatos’

Muestra expositiva que resume los distintos rituales funerarios en diferentes poblaciones del pasado y los avances científicos en el apasionante campo de la arqueología funeraria, a la vez que rinde homenaje a los investigadores ya fallecidos. La exposición está dividida en cuatro unidades temáticas: implicaciones sociales, culturales y religiosas de la muerte: A) la perspectiva biológica de la muerte; B) la perspectiva biológica de la muerte, incluyendo los procesos naturales preservadores del cadáver (momificación natural, conservación por sales naturales, formación de adipocira, corificación, congelación, bog bodies , preservación en sarcófagos de hierro); c) los rituales funerarios a través del tiempo (inhumación, inhumación con cal viva, cremación, canibalismo, abandono, momificación antropogénica), y D) los congresos mundiales de estudios sobre momias. AVISO: debido a la temática, algunos contenidos de la exposición pueden herir la sensibilidad del público visitante. Debe tenerse en cuenta especialmente para la visita con menores. Podrá visitarse hasta el 3 de junio.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: domingos, lunes y festivos: 10.30-15.30. De martes a sábado: 9.30-18.30

Precio: cuatro euros

‘A dos’

Esta temporada 2017/2018, la Galería de Arte Magda Lázaro (calle Numancia, 24) lleva a cabo cuatro exposiciones bajo un mismo nombre, A dos . Su fundamento: dos artistas, un diálogo, una interacción. El proyecto comienza con la exposición del dúo compuesto por José Rosario Godoy y Margo Delgado, ambos, con raíces en Agaete y nacidos en 1965. Hasta el 1 de febrero de 2018. Los otros dúos de artistas los conforman Maribel Nazco y Juan Pedro Ayala (8 febrero-23 marzo), Fernando Álamo y Toño Cámara (30 marzo-18 mayo), y los escultores Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez (25 mayo-13 julio).

Lugar: Galería de Arte Magda Lázaro

Horario: martes, 10.00-13.00, y miércoles, jueves y viernes, 17.30-20.30

Precio: entrada gratuita

‘La ciudad sumergida’

TEA presenta una exposición de collages de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (París, 1935). La ciudad sumergida es el título de esta muestra, que podrá visitarse en TEA hasta el 13 de mayo de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Calendario 2018. Каляндар’

Este calendario nace del concurso de pintura en la exposición Pintores InterArt . La artista bielorrusa Volha Belevets presentó varias acuarelas de varios fondos del museo y dos meses después, con la magia del personal del museo y la pintora, nace esta bella muestra que a su vez se convierte en el primer calendario de fondos museísticos que editamos para este #30AniversarioMuseoAlmeyda . Las láminas van dedicadas a parte de la artillería de nuestros fondos, en reconocimiento a su primer director y el director actual, artilleros los dos. Las doce acuarelas se presentarán junto A dos modelos de calendario para este 2018. Podrá visitarse hasta el 25 de marzo de 2018.

Lugar: Museo Histórico Militar de Canarias

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados y domingos, 10.00-14.00; lunes cerrado

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

Plátano Rock

La decimotercera edición se presenta en la Sala de Arte del parque García Sanabria, que acogerá dos muestras expositivas con la participación de más de 50 artistas internacionales del 9 al 30 de marzo. Este veterano marco de la cultura urbana se alimenta este año de dos colecciones diferenciadas; por un lado, Rock Posters, by Error Design , una exposición del artista Xavi Forné, y por otro, The Logo Proyect , con motivo del 20 aniversario de Staf Magazine . Plátano Rock cuenta con el patrocinio del área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y CON la colaboración de Cultura del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.

Lugar: Sala de Arte del Parque García Sanabria

Horario: lunes-sábado, 10.00-13.00 y 18.00-21.00. Cerrado domingos y festivos

Precio: entrada gratuita

Esculturas de Felipe Hodgson

Más de 60 obras (esculturas de piedra, hierro y madera) con diferentes técnicas de tallado y forja. La muestra utiliza material reciclado. Es una selección de obras realizadas durante los últimos años. Para Felipe Hodgson, una pieza debe poseer una estructura propia, una energía que le dé pautas espaciales, sin tener ningún nombre que la identifique. El artista aprendió a forjar en Galicia, en un taller de ese oficio. En una fundición de Arganda, en Madrid, conoció a fondo el trabajo con el bronce. La elaboración y ensamble de la madera surgió de su profesión de arquitecto. Ha realizado numerosísimas exposiciones en Canarias, la Península y en el extranjero.

Lugar: Centro de Arte La Recova.

Horario: lunes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00. Cerrado domingos y festivos

Precio: entrada gratuita

‘La búsqueda inacabable’

El núcleo central que compone la exposición responde al arranque vigoroso que tuvo el coleccionismo privado en la década de los 60 del pasado siglo, a los movimientos artísticos de aquellas fechas en España: el informalismo, la abstracción, el pop-art , el op-art …, sin dejar por ello de establecer relaciones con la creación canaria y, en la medida de lo posible, con la esfera internacional. En esta exposición, comisariada por Javier González de Durana y Vicente Saavedra, podrá disfrutarse de obras de autores de la talla de Pablo Picasso, Óscar Domínguez, Antonio Tapies, Antonio Saura, Martín Chirino, Juan Carlos Batista, Jorge Oteiza, Josep Guinovart, Francis Bacon, entre otros. Podrá visitarse hasta el 21 de mayo.

Lugar: Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife

Horario: lunes-viernes, 11.00-13.00 y 18.00-21.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Retrospectiva’

Esta muestra cuelga en la sala de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes. La autora, Elizabeth Friend, transita del realismo académico y la obra va tomando su propia letra para desembocar en un expresionismo realista. La pintora emplea diversas técnicas: grafito, plumilla, acuarela, cera, pastel, collages , óleos y acrílicos. La pintora muestra su obra desde la etapa académica, cuando realizaba la carrera de Bellas Artes, pasando posteriormente por su etapa de agregada de enseñanzas secundarias, hasta el momento. Esta selección de obras permite apreciar los apuntes iniciales, cómo va trabajando la idea hasta llegar a su pintura definitiva. Podrá visitarse hasta el 15 de abril.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Crisis?, What Crisis? Capítulo 2. Dibujos (y otros recursos antropológicos)’

TEA expone Crisis?, What Crisis? Capítulo 2. Dibujos (y otros recursos antropológicos). Comisariada por Néstor Delgado, Moneiba Lemes y Ramón Salas, en esta colectiva se aborda el dibujo en Canarias como una técnica autónoma y desarrollada desde distintas formas de expresión. La muestra presenta obra de Raúl Artiles, Javier Corzo, Peñate & Valencia, Adrián Martínez, Idaira del Castillo, Federico García, Patricia Fernández, Olmo Cuña, Davinia Jiménez, Cristóbal Tabares, Pérez & Requena. Cuenta además con trabajos de Adrián Alemán, Teresa Arozena, Juan Carlos Batista, Cristina Gámez, Gonzalo González, Paco Guillén, Lecuona y Hernández, Martín & Sicilia, que participan en calidad de artistas invitados. Podrá visitarse hasta el 3 de junio.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: desde dos euros

‘Política íntima’

Cintas de VHS, placas radiográficas, cristales, ramas, horcones de madera, y alquitrán son, entre otros, los materiales con los que trabaja Adelaida Arteaga para conformar su primera muestra individual, Política íntima , en los centros de arte del Gobierno de Canarias. Política íntima se compone de un conjunto de instalaciones que han sido creadas reutilizando materiales y haciendo uso de las redes colaborativas y la economía circular. Esta manera de operar, desarrollada en el espacio de lo privado, se asemeja a las formas tradicionales de la economía doméstica que interesan a la autora, pero también se proyecta hacia el campo de lo político como un modelo artístico éticamente coherente con los términos de una producción cultural realizada en estos tiempos cercanos al colapso ecológico. Podrá visitarse hasta el 23 de marzo.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita