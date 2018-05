Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 11 DE MAYO

‘Destapa Méndez Núñez’

Once establecimientos de restauración participarán hasta el 20 de mayo en la primera ruta gastronómica Destapa Méndez Núñez, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo y en colaboración de la Asociación Distrito 1 San Antonio. Se trata de un proyecto de dinamización económica y promoción de los bares, cafeterías y restaurantes de la zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal, con el fin de promocionar la oferta gastronómica bajo el formato de bebida más tapa, plato o platillo o montadito que represente la cocina de los establecimientos de la zona. Establecimientos participantes: Cafetería Paraíso, Tasca el Rincón, Dulces Suspiros, Vikoli Pizzería, Del Norte a Canarias, Cafetería La Mina, Bar Teneguía, Da Canio, Noi, Gom y Cocina Urbana.

Lugar: zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal

Horario: apertura de locales

Precio: entre 2,50 y nueve euros

XI Feria de Avis

Vuelve la feria de vehículos de ocasión de Avis Canarias con sus tradicionales oportunidades. Ofrecerá la opción de conseguir el coche ideal a un precio inmejorable entre los más de 700 vehículos que pondrá en exposición y venta. Vehículos seminuevos, revisados por la red de concesionarios oficiales, con un año de garantía y de marcas que destacan internacionalmente por su calidad: Volkswagen, Volkswagen comerciales, Koda, Audi, Citroën, Hyundai y Honda.

Lugar: parking del Palmetum

Horario: desde las 10.00

Precio: acceso libre

‘En busca de lo invisible’

La artista multidisciplinar Rosa Mesa (Gran Canaria) impartirá un taller en TEA en el contexto del Laboratorio de Acción. En el taller En busca de lo invisible, sus participantes explorarán los espacios que se crean desde distintos registros en los huecos, en los bordes, analizarán algunas piezas que han utilizados estos espacios inexistentes y crearán sus propias composiciones. El taller está planteado a nivel teórico como un maratón experiencial en el que se comenzará explorando las razones por las que el arte abandona el objeto para acercarse a la experiencia y las distintas formas en que esto se manifiesta en el mundo contemporáneo. En busca de lo invisible está dirigido a estudiantes y artistas interesados en la performance y, en concreto, en la performance como medio para explorar lo intangible.

Lugar: TEA

Horario: 16.00-20.00

Precio: 10 euros. Plazas limitadas

‘Bebecuentos’: ‘Mueve tu cuerpo, bebé’

Con este Bebecuentos las familias con bebés de Santa Cruz bailarán y cantarán de la mano de la narradora oral Isabel Bolívar. Mueve tu cuerpo, bebé es una sesión de Bebecuentos dinámica y divertida en la que, a través de libros, juegos, canciones y títeres, se recorre el esquema corporal del bebé, se mueven las manos, las piernas y los pies. Si desea asistir debe inscribirse en la lista de reserva llamando al teléfono 922 849 060.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada gratuita, previa inscripción

‘Reina quien venga y corona tenga’, con Antonio Conejo

Es una combinación de cuentos tradicionales y literarios en los que reinas, reyes y otras personas o animales con poder pasan por situaciones que mueven a la risa y a que cuestionan sus privilegios. Para niños y niñas a partir de 6 años.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)



Horario: 18.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Garabatos-K Títeres: ‘El burro y su lecherita’

En esta entretenida historia, se recrea con música folclórica la odisea vivida por Yuma, una niña que evoca la forma de vida de la entrañable lechera canaria. Yuma entra al imaginario infantil trasladándose al momento en que siendo apenas una niña de 8 años tiene que salir a vender leche para poder conseguir una medicina para su madre.

Lugar: centro comercial Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

Cine: ‘El Cairo confidencial’

TEA proyecta esta película, dirigida por Tarik Saleh. El thriller político, basado en hechos reales y ambientado en la primavera árabe, arrasó en la pasada edición del Festival de Valladolid, ganando la Espiga de Oro a la Mejor Película, además de los premios al Mejor Director y Mejor Guion para Tarik Saleh. El Cairo confidencial se pasará en versión original en árabe, dinka, inglés y francés con subtítulos en español. Fares Fares, Tareq Abdalla, Yasser Ali Maher, Nael Ali y Hania Amar protagonizan este trabajo. Noredin, un detective corrupto con un futuro brillante en el cuerpo de policía y cuyo principal propósito no es exactamente hacer el bien sino hacerse rico, es enviado al hotel Nile Hilton, donde acaban de descubrir el cadáver de una hermosa mujer. La identidad de esta, sus conexiones con las élites de El Cairo y otros incidentes más personales acabarán llevando a Noredin a tomar decisiones trascendentales y a descubrirse a sí mismo.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Concierto de Primavera del Coro Municipal de VocesJóvenes

El Municipal de Voces Jóvenes ofrecerá un recital con motivo de su Concierto de Primavera, programado con un amplio y variado repertorio de canciones de diversas partes del mundo.

Lugar: hotel Iberostar Mencey

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

V Certamen de Tunas Universitarias Ciudad de Santa Cruz 2018

Encuentro con mucho sabor a la tierra, en el que se juntan para actuar un total de cinco tunas Canarias y a las que se unirán compañeros de otras que por diversas circunstancias no han podido reunirse para este encuentro, pero de los que habrá representación en el evento. Cada año va ganando reconocimiento este encuentro y se contará con la presencia de invitados de diversos lugares de España, entre ellos de la Tuna de Medicina de Cádiz, que vendrán a disfrutar este fin de semana.

Lugar: Casa del Miedo

Horario: 20.30

Precio: acceso libre

Acampada nocturna en el Museo de Bellas Artes

Las instalaciones del Museo de Bellas Artes acogerán una nueva acampada cultural nocturna, dirigida a menores con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. La finalidad de esta iniciativa es familiarizar a los más pequeños con estos espacios a través de experiencias interactivas, utilizando el juego como principal herramienta de aprendizaje para tener la oportunidad de conocer el museo por dentro a partir del cierre de puertas al público. La inscripción se mantiene abierta hasta completar las plazas, siendo necesario para inscribirse en la actividad el abono de 20 euros en las oficinas del OAC.

Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes

Horario: 20.30 del viernes hasta 13.00 del sábado

Precio: 20 euros. Inscripciones llamando al 922 609 430

Teatro: ‘Después del ensayo’

“Del teatro me tendrán que sacar con los pies por delante”. Tal vez sea esta afirmación de Ingmar Bergman el punto de partida de esta historia íntima, de este texto dramático tan personal del maestro. Después del ensayo es la obra, el testamento como hombre de teatro de un Bergman ya maduro que se autoanaliza de forma implacable, sincera y atormentada… Esta obra es una reflexión sobre la vida que no se quiere o no se puede vivir. Es también la demostración de la existencia de determinados comportamientos humanos emocionalmente desequilibrados que, inevitablemente, se repiten y que, por ello, hacen imposible, aunque se intente desde el amor, que puedan ser soportados o perdonados. Director de escena: Juan José Afonso. Reparto: Emilio Gutiérrez Caba, Chusa Barbero y Rocío Peláez.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 22 euros

Festival Son 21

XII Edición del Festival Son 21, con el Concurso de Parrandas y Solistas y la actuación de Los Viejos de La Palma.

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: 21.00

Precio: acceso libre

Teatro: ‘La casa de Bernarda Malva’

Se trata de una adaptación musical del clásico de Federico García Lorca ubicada en La Movida. Esta adaptación aúna personajes y textos de la obra original con nuevas incursiones que tiñen el espectáculo de color violeta; el color de la libertad, los derechos, el progreso, el orgullo y la igualdad. Se trata, al fin y al cabo, de una revisión de contenido donde el espectador percibe que Lorca es, hoy, más actual que nunca. Productora: Magua Producciones. Idea original y dirección: Ariadna Simó.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.30

Precio: ocho euros

‘Faranduleras’

Y la magia se hizo persona... Y se duplicó para que el mundo sintiera la fuerza de todo el talento que tenían que compartir. Y se volvió a duplicar porque, agotado el primer pase, harán doblete. Petite Lorena y Tavi Gallart estrenan en Regia Comedy y este espectáculo promete.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.00 y 22.30

Precio: 10 euros. Reserva tu entrada al 922 888 739 o por wasap al 661 645 396

Música: Tirando Onda

Una vez más, el Café Teatro Rayuela acogerá una velada llena de magia y calidez con el grupo Tirando Onda (expresión brasileña que significa “vacilar” o “pasarlo bien”). Nace con el fin de dar a conocer y acercar la música brasileña a la vez que hacer disfrutar al público de la originalidad y gran riqueza de ritmos. Con un repertorio en el que abundan temas propios influenciados por el funk, el reggae y el jazz, los ritmos pasan por todo tipo de géneros musicales, abarcando estilos más allá de la samba o la bossanova. Formado a mediados de 2014, el grupo gira en torno a la figura de Anna Paula, cantante y percusionista brasileña afincada en Canarias desde 1993. También forman parte de este grupo grandes profesionales del panorama musical canario como Gabriel Báez (guitarra), Cristo Dorta (bajo), Felipe Tejera (batería) y Carlos Pérez (percusión). Como artista invitado está Argimiro Sánchez (piano).

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

SÁBADO 12 DE MAYO

Quedada fotográfica con ‘#Naturajazz 2018’, en el parque rural de Anaga

Este año, como novedad, se saldrá al campo para fotografiar la naturaleza. Una actividad donde se pondrá en práctica los conocimientos y donde, además, se podrán aprender nuevas técnicas, compartir un buen rato con otros profesionales y disfrutar de entornos únicos en el parque rural de Anaga. La actividad estará coordinada por los fotógrafos de naturaleza y viajes Oliver Yanes ( www.oliveryanes.com) y Juan José Ramos Melo. Solo 25 plazas.

Lugar: centro de visitantes de Anaga, mirador de la Cruz del Carmen

Horario: 9.00

Precio: actividad gratuita

XI Feria de Avis

Vuelve la feria de vehículos de ocasión de Avis Canarias con sus tradicionales oportunidades. Ofrecerá la opción de conseguir el coche ideal a un precio inmejorable entre los más de 700 vehículos que pondrá en exposición y venta. Vehículos seminuevos, revisados por la red de concesionarios oficiales, con un año de garantía y de marcas que destacan internacionalmente por su calidad: Volkswagen, Volkswagen comerciales, Koda, Audi, Citroën, Hyundai y Honda.

Lugar: parking del Palmetum

Horario: desde las 10.00

Precio: acceso libre

‘En busca de lo invisible’

La artista multidisciplinar Rosa Mesa (Gran Canaria) impartirá un taller en TEA en el contexto del Laboratorio de Acción. En el taller En busca de lo invisible, sus participantes explorarán los espacios que se crean desde distintos registros en los huecos, en los bordes, analizarán algunas piezas que han utilizados estos espacios inexistentes y crearán sus propias composiciones. El taller está planteado a nivel teórico como un maratón experiencial en el que se comenzará explorando las razones por las que el arte abandona el objeto para acercarse a la experiencia y las distintas formas en que esto se manifiesta en el mundo contemporáneo. En busca de lo invisible está dirigido a estudiantes y artistas interesados en la performance y, en concreto, en la performance como medio para explorar lo intangible.

Lugar: TEA

Horario: 10.00-14.00

Precio: 10 euros. Plazas limitadas

Fiestas patronales en el barrio de Salamanca

Festividades patronales en honor a Nuestra Señora de Fátima, con un programa de actividades con celebraciones en el parque Secundino Delgado: clase abierta de pilates (10.00-11.00) y animación infantil, con hinchables y talleres de manualidades (11.00-14.00).Calle Salamanca: animación musical por las calles y comercios del barrio (14.00-16.00). Plaza de Fátima: muestra de danza, teatro y cuentacuentos (11.00-14.00), festival de variedades, grupos infantiles y folclore (16.30-19.30), santa misa y posterior procesión (19.30-22.30). Exhibición pirotécnica a las 21.30. Y en la Asociación de Vecinos La Arboleda: taller de elaboración de instrumentos musicales con materiales reciclados (11.00-13.00), taller de serigrafía (12.00-13.30) y jornada de puertas abiertas de la asociación (11.00-18.00).

Lugar: parque Secundino Delgado, calle Salamanca, plaza de Fátima y AAVV La Arboleda

Horario: desde las 10.00

Precio: actividades gratuitas

Concierto del Coro Municipal de Voces Jóvenes

El Coro Municipal de Voces Jóvenes ofrecerá un recital compuesto por un amplio y variado repertorio de canciones de diversas partes del mundo.

Lugar: Asilo de Ancianos de las Hermanas de los Desamparados

Horario: 11.00

Oreo Festival

Más de 30 actividades de ocio, diversión, gastronomía y música en un espacio de 5.000 m 2 , ubicado en el entorno de la alameda del Duque de Santa Elena, son la carta de presentación de este evento familiar al aire libre organizado por Global Festivals Tenerife con la colaboración del OAFAR del Ayuntamiento de Santa Cruz. Los más pequeños de la casa podrán interactuar con sus personajes favoritos y disfrutar de una amplia variedad de talleres, musicales y atracciones. En el apartado musical habrá djs invitados y grupos de la talla de Ni 1 Pelo de Tonto o Salvapantallas, entre otros.

Lugar: alameda del Duque de Santa Elena

Horario: 11.00-24.00

Conciertos didácticos de la Sinfónica: ‘La flor más grande del mundo’

Un niño emprende un emocionante viaje a través del mundo para salvar a una pequeña y débil flor. Su optimismo y su coraje sorprenderán a todos los que lo rodean. Esta sencilla historia de José Saramago invita a reescribirla a gusto del lector y es una metáfora perfecta de este proyecto de integración en el que artistas con y sin diversidad funcional compartirán escenario para hacer llegar al público la música de Emilio Aragón y Edward Elgar. Un público que además será parte activa del concierto, a través de canciones y coreografías. Diversidad, música y literatura. En colaboración con Plena Inclusión Canarias y Danza en Comunidad.

Lugar: Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 12.00

Precio: desde cinco euros

Cine: ‘Un cuento chino’

Dentro del Mes de la cultura argentina, se proyectará esta película. Roberto, un hombre marcado por un duro revés que arruinó y paralizó su vida hace más de veinte años, vive atrincherado frente al mundo y en completa soledad en su ferretería. Sin embargo, un día, un extraño acontecimiento logra sacarlo de su aislamiento y ponerlo de nuevo en contacto con la realidad: en su vida aparece un chino que no sabe una palabra de español, y Roberto desea devolver al joven con los suyos.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 12.00

Precio: entrada libre

‘Destapa Méndez Núñez’

Once establecimientos de restauración participarán hasta el 20 de mayo en la primera ruta gastronómica Destapa Méndez Núñez, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo y en colaboración de la Asociación Distrito 1 San Antonio. Se trata de un proyecto de dinamización económica y promoción de los bares, cafeterías y restaurantes de la zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal, con el fin de promocionar la oferta gastronómica bajo el formato de bebida más tapa, plato o platillo o montadito que represente la cocina de los establecimientos de la zona. Establecimientos participantes: Cafetería Paraíso, Tasca el Rincón, Dulces Suspiros, Vikoli Pizzería, Del Norte a Canarias, Cafetería La Mina, Bar Teneguía, Da Canio, Noi, Gom y Cocina Urbana.

Lugar: zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal

Horario: apertura de los locales

Precio: entre 2,50 y nueve euros

Garabatos-K Títeres: ‘Dracuries’

En esta obra de títeres, un grupo de estudiantes provenientes de Tenerife está varado en Isla de Lobos debido a una fuerte tormenta. Aburridos y cansados de esperar, Jonay y Yaiza logran escabullirse del grupo y hacer una exploración por su cuenta. Es así como llegan al Faro Martiño y descubren que está habitado por el Conde Dracuries y la Condesa Cariegen, quienes desean expandir su negocio de golosinas por toda Canarias.

Lugar: centro comercial Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

V Certamen de Tunas Universitarias Ciudad de Santa Cruz 2018

Con la participación de las tunas canarias y con la organización de la Tuna de Medicina de la Universidad de La Laguna.18.00: pasacalles en plaza Weyler-plaza del Príncipe. 20.30: actuaciones en el Círculo de Amistad XII de Enero.

Lugar: diferentes ubicaciones

Horario: desde las 18.00

Precio: acceso libre. Hasta completar aforo en el Círculo de Amistad XII de Enero

XI Feria de Avis

Vuelve la feria de vehículos de ocasión de Avis Canarias con sus tradicionales oportunidades. Ofrecerá la opción de conseguir el coche ideal a un precio inmejorable entre los más de 700 vehículos que pondrá en exposición y venta. Vehículos seminuevos, revisados por la red de concesionarios oficiales, con un año de garantía y de marcas que destacan internacionalmente por su calidad: Volkswagen, Volkswagen comerciales, Koda, Audi, Citroën, Hyundai y Honda.

Lugar: parking del Palmetum

Horario: desde las 10.00

Precio: acceso libre

Cine: ‘El Cairo confidencial’

TEA proyecta esta película, dirigida por Tarik Saleh. El thriller político, basado en hechos reales y ambientado en la primavera árabe, arrasó en la pasada edición del Festival de Valladolid, ganando la Espiga de Oro a la Mejor Película, además de los premios al Mejor Director y Mejor Guion para Tarik Saleh. El Cairo confidencial se pasará en versión original en árabe, dinka, inglés y francés con subtítulos en español. Fares Fares, Tareq Abdalla, Yasser Ali Maher, Nael Ali y Hania Amar protagonizan este trabajo. Noredin, un detective corrupto con un futuro brillante en el cuerpo de policía y cuyo principal propósito no es exactamente hacer el bien sino hacerse rico, es enviado al hotel Nile Hilton, donde acaban de descubrir el cadáver de una hermosa mujer. La identidad de esta, sus conexiones con las élites de El Cairo y otros incidentes más personales acabarán llevando a Noredin a tomar decisiones trascendentales y a descubrirse a sí mismo.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Festival Numa Circuit

El festival Numa Circuit es una muestra colectiva e itinerante de expresión artística con el objetivo de dar soporte a la difusión y muestra de propuestas comprometidas con las formas de creación contemporánea. Dentro de su extensa programación, ha incluido una cita en la Sala Castillo del Auditorio de Tenerife. Los componentes de la residencia DIYsonancias, Juan José Jorganes Devesa, José Juan Martín Peña, David Ramos Quesada y David Paredes García parten de los conceptos del “hazlo tú mismo” (DIY) y “hacedor” (Maker) para plantear una reflexión desde la perspectiva sonora y performativa sobre las implicaciones que tiene esta forma de abordar el conocimiento y sus aplicaciones técnicas tanto en el arte como en la sociedad en general.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 20.00

Precio: 10 euros

Teatro: ‘Después del ensayo’

“Del teatro me tendrán que sacar con los pies por delante”. Tal vez sea esta afirmación de Ingmar Bergman el punto de partida de esta historia íntima, de este texto dramático, tan personal, del maestro. Después del ensayo es la obra, el testamento como hombre de teatro de un Bergman ya maduro, que se autoanaliza de forma implacable, sincera y atormentada… Esta obra es una reflexión sobre la vida que no se quiere o no se puede vivir. Es también la demostración de la existencia de determinados comportamientos humanos emocionalmente desequilibrados que, inevitablemente, se repiten y que, por ello, hacen imposible, aunque se intente desde el amor, que puedan ser soportados o perdonados. En Después del ensayo, Bergman habla de la tragedia del desamor, de la asunción de la soledad y de la derrota de las creencias ante el paso arrasador de la vida. Director de escena: Juan José Afonso. Reparto: Emilio Gutiérrez Caba, Chusa Barbero y Rocío Peláez.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 22 euros

Teatro: ‘El secreto del Padre Cito’

Una historia llena de comedia y divertidas escenas musicales donde el Padre Cito, acompañado del Padre Romeo y el Padre Jean Pierre, intentará esconder lo que ocultan en el confesionario ante la obsesiva señorita Visitación, una solterona en luto permanente enamorada en silencio del Padre Cito.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

Festival Son 21

XII Edición del Festival Son 21, con las actuaciones de la Parranda El Chirato y Son 21, y la participación de la Unión Artística El Cabo, con motivo de su 75º aniversario.

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: 21.00

Precio: acceso libre

‘Cabaret Varieté’

El grupo Anartistas llegan desde la isla vecina para estrenar en Regia Comedy esta divertida propuesta.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita a taquilla inversa

Teatro musical: ‘Broadway Night’

Cecilia Arrate hace un recorrido por los mejores musicales de Broadway, donde se escucharán canciones de Mamma mía, El fantasma de la ópera, Jesucristo Super Star y Los Miserables, en tres otros.

Lugar: Teatro Círculo de Bellas Artes

Horario: 23.00

Precio: seis euros

DOMINGO 13 DE MAYO

Homenaje a los mayores de la Residencia de Ancianos de Santa Cruz

Tradicional misa y posterior almuerzo con los residentes del Hogar de Acogida de los Mayores Desamparados de Santa Cruz (asilo de ancianos).

Lugar: asilo de ancianos

Horario: desde las 10.00

Oreo Festival

Más de 30 actividades de ocio, diversión, gastronomía y música en un espacio de 5.000 m 2 , ubicado en el entorno de la alameda del Duque de Santa Elena, son la carta de presentación de este evento familiar al aire libre organizado por Global Festivals Tenerife con la colaboración del OAFAR del Ayuntamiento de Santa Cruz. Los más pequeños de la casa podrán interactuar con sus personajes favoritos y disfrutar de una amplia variedad de talleres, musicales y atracciones. En el apartado musical habrá djs invitados y grupos en directo.

Lugar: alameda del Duque de Santa Elena

Horario: 11.00-20.00

‘Primavera Musical’ (X): concierto de bandas municipales

Auditorio de Tenerife recibe a tres bandas de música que integran la décima sesión del ciclo Primavera Musical. El concierto, que tendrá lugar en la Sala de Cámara, contará con las formaciones municipales A. M. Unión y Amistad, de Llano del Moro; A. M. José Reyes Martín, de Granadilla, y A. M. Isorana, de Guía de Isora.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Destapa Méndez Núñez’

Once establecimientos de restauración participarán hasta el 20 de mayo en la primera ruta gastronómica Destapa Méndez Núñez, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, en colaboración de la Asociación Distrito 1 San Antonio. Se trata de un proyecto de dinamización económica y promoción de los bares, cafeterías y restaurantes de la zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal, con el fin de promocionar la oferta gastronómica bajo el formato de bebida más tapa, plato o platillo o montadito que represente la cocina de los establecimientos de la zona. Establecimientos participantes: Cafetería Paraíso, Tasca el Rincón, Dulces Suspiros, Vikoli Pizzería, Del Norte a Canarias, Cafetería La Mina, Bar Teneguía, Da Canio, Noi, Gom y Cocina Urbana.

Lugar: zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal

Horario: horario restauración gastronómica

Precio: entre 2,50 y nueve euros

Teatro: ‘Shakespeare en 10 minutos’

Tras varias funciones, si no ha tenido la oportunidad aún de disfrutar de esta delirante historia, se retomará a Shakespeare en 10 minutos, todo de la mano de Alessandro Nerilli.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: seis euros

Cine: ‘El Cairo confidencial’

TEA proyecta esta película, dirigida por Tarik Saleh. El thriller político, basado en hechos reales y ambientado en la primavera árabe, arrasó en la pasada edición del Festival de Valladolid, ganando la Espiga de Oro a la Mejor Película, además de los premios al Mejor Director y Mejor Guion para Tarik Saleh. El Cairo confidencial se pasará en versión original en árabe, dinka, inglés y francés con subtítulos en español. Fares Fares, Tareq Abdalla, Yasser Ali Maher, Nael Ali y Hania Amar protagonizan este trabajo. Noredin, un detective corrupto con un futuro brillante en el cuerpo de policía y cuyo principal propósito no es exactamente hacer el bien sino hacerse rico, es enviado al hotel Nile Hilton, donde acaban de descubrir el cadáver de una hermosa mujer. La identidad de esta, sus conexiones con las élites de El Cairo y otros incidentes más personales acabarán llevando a Noredin a tomar decisiones trascendentales y a descubrirse a sí mismo.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Danza: ‘Sombras’, con Sara Baras

Sara Baras de nuevo toma el cielo por asalto apoyándose en su baile, desde el hechizo inconfundible de unos pies únicos y con el peso y la firmeza de haber conseguido descubrir que no hay metas imposibles cuando los caminos por los que se avanza son de una evolución constante, una nueva coreografía, una nueva puesta en escena mágica y única, con el sello Sara Baras, que sigue agarrándose al flamenco de siempre para llevar al espectador un paso más allá, para de nuevo transportar a esa dimensión que son los sentimientos a flor de piel.

Lugar: Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.00

Precio: desde 40 euros

Fiestas patronales de Vistabella

Las festividades de este barrio de Santa Cruz, en honor a Nuestra Señora de Fátima, tiene en su agenda la celebración de la santa misa en la iglesia de la Paz y La Unión y posterior procesión de regreso. A su conclusión habrá una exhibición pirotécnica como fin de fiesta.

Lugar: calle Nigeria

Horario: desde las 20.00

Precio: acceso libre

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00



Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria . Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España



Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)



Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

‘Evolución’

Exposición antológica de Emiliano malÉ que fue inaugurada el pasado miércoles. La muestra la integran aproximadamente 70 cuadros en los que queda reflejado el recorrido artístico de malÉ, desde su primera creación hasta su última pintura realizada el pasado mes de abril. Para sus trabajos utiliza generalmente técnicas mixtas en soportes de tela y madera. El estilo del artista se puede definir como “ecléctico” y entre sus obras se encuentran pinturas impresionistas, simbólicas, realistas y una última etapa de pop expresivo de índole geométrico, al cual ha llegado después de 24 años de trabajo. Sus creaciones pueden ser definidas como valientes, fuertes, impulsivas, místicas y en ocasiones sutiles y sensuales. La muestra se podrá visitar hasta el 10 de junio.

Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos

Horario: lunes-viernes, 8.30-13.30; sábados y domingos, cerrado

Precio: entrada libre

‘1888-Máuser-2018’

Recorrido por la historia y las historias de esta arma del Ejército español. En 1888 se creó la Comisión Mixta de Armas Portátiles con el objeto de definir el futuro fusil del Ejército Español. Hoy, 130 años después, el Museo Histórico Militar de Canarias quiere rendir tributo a esa comisión que fue determinante para la adquisición por parte del Ejercito del fusil Máuser. Arma revolucionaria en la época, demostró su valía y superioridad en la Guerra de Cuba contra las Fuerzas Norteamericanas armadas con fusiles Kragg-Jorgensen. El primer modelo de Máuser, aprobado para España, lo fue por disposición de 2 de diciembre de 1892.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar. Fuerte Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00, y sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

Exposición del pintor argentino Florencio Molina Campos

Desde el pasado lunes cuelga en el Círculo de Bellas Artes la exposición del pintor argentino Florencio Molina Campos dentro del Mes de la Cultura Argentina. En sus obras se plantearon diversas controversias con otros artistas de la época. Una de ellas era por los horizontes, que él pintaba muy bajos, casi en una sexta parte de la altura de la pintura. Sostenía, y basta para darle la razón con mirar los paisajes tan ricos que tienen nuestras pampas, que los horizontes eran bajos, muy bajos. Definitivamente, Molina Campos era un agudo observador y tenía una memoria fotográfica única. Al respecto, cabe mencionar que debido a los ligeros, pero agudos detalles de sus obras, estas han sido aceptadas como referente histórico para quienes deben emprendar un caballo, y los jurados de tales disciplinas admiten el uso de tal o cual pilcha cuando quien la utiliza se remite a alguna de sus pinturas. Hasta el 31 de mayo.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-16.00 y 17.00-21.00; sábados, 11.00-14.00 y 17.00-21.00; domingos, 11.00-14.00. Lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Briser le silence’ (‘Romper el silencio’)

Briser le silence ( Romper el silencio ) es el título de la exposición de fotografías y collages de la artista May San Alberto que se inauguró el viernes, 4 de mayo. Se podrá visitar en la sala anexa del Centro de Arte La Recova hasta el próximo 31 de mayo. En palabras de May San Alberto este proyecto expositivo “es un paseo en cuatro actos que acompaña a las mujeres en la búsqueda de la libertad. Se inicia con el cuestionamiento de la superioridad del hombre y de las tradiciones, hasta romper con el sistema establecido y exigir sus derechos”.

Lugar: sala Anexa La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00- 13.00 y 18.00-21.00; domingos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada libre

‘Programas antiguos de las Fiestas de Mayo: 1951-1985. II exposición’

Dentro del proyecto de difusión de los Fondos Antiguos Canarios de la Biblioteca Municipal Central (TEA), se han catalogado y preparado los programas de las Fiestas de Mayo más antiguos que constan en la Biblioteca, para exponer en su vitrina fundacional, en la sala general de la Biblioteca. Son un total de 26 programas, con diferentes formatos, predominando los de pequeño tamaño, que abarcan los años 1951 a 1985 y que destacan no solo por su antigüedad, sino por los autores de las portadas de ellos, artistas de reconocido prestigio que también fueron los creadores de los carteles correspondientes. Entre estos artistas cabe señalar a los pintores Francisco Bonnín Guerín (1874-1963) y Carlos Chevilly (1918-1978), cuyas biografías e imágenes figuran también en esta muestra y que realizaron dos de las portadas de los programas de los años 50.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: abierta las 24 horas, todos los días del año

Precio: entrada libre

‘La novia, el novio y el mejor amigo’

Con la obra de Ofir Dor, se activan ideas sobre la pintura, la mirada, la historia del arte, el simbolismo, las relaciones, el poder, e incluso, en segundos rebotes, sobre las formas en que se piensan las mismas ideas. Una obra provocativa que puede sacar al espectador de su zona de confort. El color y el gesto son los elementos formales principales en las pinturas de Ofir Dor. De impasto espeso, las pinceladas amplias y sueltas abarcan la totalidad del cuadro. Centradas en la figura humana, el artista emplea gestos pictóricos intuitivos y de forma libre. La gama de colores tiende a ser variada y expresiva. Podrá ser visitada hasta el 29 de mayo.

Lugar: Galería ATC (Agencia de Tránsitos Culturales)

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Santa Cruz de Tenerife, de lugar y puerto a villa’

Una reflexión sobre la Historia de Santa Cruz de Tenerife. Gran parte de la muestra se centra en rememorar la denominada Gesta del 25 de julio de 1795. Objetos históricos, maquetas, cuadros, láminas, trajes, documentos y paneles informativos. Entre los objetos originales que se exhiben destacan la talla de la Virgen de la Consolación, de finales del siglo XV; el cañón El Torpe , que participó en la defensa de Santa Cruz frente a la escuadra de Nelson; escopeta, catalejo y una botella de malvasía de la época; la mesa en la que se firmó la capitulación de las fuerzas inglesas, escudos de piedra del antiguo castillo situado en lo que hoy es la plaza de España, etcétera. Dos grandes ámbitos: del mar a Santa Cruz (zona de los ingleses) y de Santa Cruz al mar (zona de las tropas españolas).

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, de 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Anaga, Reserva de la Biosfera’

Exposición colectiva de pintores que se han centrado en sus creaciones en los paisajes, flora y fauna del macizo de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera desde el 9 de junio de 2015. En esta muestra participan 14 artistas (algunos con una obra, otros con dos). Coordinador y comisario Joaquín Castro. Los artistas han utilizado diferentes técnicas. Se expondrán pinturas realizadas con acuarelas, óleos sobre lienzo, acrílicos, técnicas mixtas. Podrá ser visitada desde el 27 de abril al 24 de mayo.

Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados y domingos, 10.00-15.00

Precio: entrada libre

‘175 aniversario del nacimiento de Benito Pérez Galdós’

Desde el pasado lunes, cuelga en la sala de arte Joaquín Amigó la exposición 175 aniversario del nacimiento de Benito Pérez Galdós , que acogerá una selección de las principales obras galdosianas pertenecientes a los fondos bibliográficos del Casino, entre las que destacan primeras ediciones del conjunto novelístico de Galdós, como Fortunata y Jacinta (1887) o La desheredada (1881), entre otros muchos títulos. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de mayo.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: horario habitual del Casino

Precio: entrada libre

‘The Morandi’s Atittude o algunas estrategias para conservar el entusiasmo’

Con este título, Federico García Trujillo explora la actitud de Morandi y su sigilosa obsesión por la construcción de la pintura, para abrir un territorio donde reflexionar en torno a ideas como el esencialismo y la muerte de la pintura. The Morandis Attitude es un proyecto expositivo híbrido, entre una exposición individual y un pequeño comisariado. La exposición surge como ejercicio de problematización al trabajo anterior de Federico García Trujillo, marcado por la exploración de las posibilidades políticas de los lenguajes artesanales y su capacidad de agencia. El artista, en un proceso de autocrítica, produce una ruptura con estos planteamientos y comienza a construir un espacio subjetivo de resistencia desde el ascetismo, la honestidad con uno mismo y los juegos simbólicos, dentro de los espacios más cercanos a la autonomía del arte. La muestra cuenta con la colaboración de David Armengol, Marc Badía, Sara Costa, Néstor Delgado, Jan Monclús, Marina Ruiz, Greta Serra y Aldo Urbano. Inauguración: viernes 20 de abril, a las 20.30. Podrá visitarse hasta el 1 de junio.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: martes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00 -14.00. Domingo y lunes, cerrado

Precio: entrada gratuita

‘Natural’

Esta exposición fotográfica, de Juan Carlos Chico, combina lo bruto, lo salvaje y lo rudo de la naturaleza con la bella fragilidad del cuerpo humano. Consta de 30 fotos de formato medio y gran formato realizadas en la Red de Espacios Naturales Protegidas de toda Canarias, en blanco y negro y color. En todas las imágenes también figuran personas. Representan la génesis del archipiélago, volcanes, naturaleza, etcétera. Se inauguró el 12 de abril y permanecerá abierta hasta el 20 de mayo.

Lugar: sala de exposiciones del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Vikingos: guerreros del norte, gigantes del mar’

Los vikingos, los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia, fueron los grandes conocedores del mar durante la Edad Media. Con sus embarcaciones veleras, de casco corto y amplio, propiciaron la rápida expansión de su cultura, englobada por los pueblos noruegos, daneses, suecos e islandeses que, especialmente entre finales del siglo VIII y hasta principios del siglo XI, recorrieron no solamente los mares del norte sino también toda Europa, alcanzando Oriente hasta el actual Irak y llegando por Occidente a las costas del sur de la Península Ibérica. Esta exposición, precisamente, ofrece al público los aspectos más conocidos de los vikingos a partir de la investigación reciente: los barcos y los guerreros; el comercio, en contraste con la guerra; la vida cotidiana (la vivienda, la vestimenta, la artesanía) y el poder (el rey y la realeza), especialmente en el ámbito danés; así como el mundo de las creencias y la religión. Podrá ser visitada hasta el 11 de agosto.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: martes-sábado, 10.00-13.30 y 17.30-20.00 horas; domingos, 10.00-13.30

Precio: cinco euros

‘Ejercicios de poder’

Cuando se habla de transgresión se refiere a aquellos actos que franquean un límite a las normas establecidas. Esto lleva a cuestiones que refieren a la ética, pero también a la política, en tanto se debe tener en cuenta una cultura hegemónica que sostiene un poder que establece lo que está permitido y prohibido. La instalación Seducciones de Néstor Torrens articula el discurso de la exposición y deja entrever los mecanismos que utiliza el poder para controlar. Por su parte, toda la producción de Juan Hidalgo está cargada de intención política, ironía, lirismo y fragilidad. En la pieza Escultura viva , de Pedro Garhel, están cuerpos semidesnudos bajo una malla de algodón fabricada para envolver y transportar jamones curados y en la que cada individuo se definía y adquiría forma y volumen a partir de una tensión física y emocional. Permanecerá abierta hasta el 1 de junio.

Lugar: Sala Bibli



Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Athanatos’

Muestra expositiva que resume los distintos rituales funerarios en diferentes poblaciones del pasado y los avances científicos en el apasionante campo de la arqueología funeraria, a la vez que rinde homenaje a los investigadores ya fallecidos. La exposición está dividida en cuatro unidades temáticas: implicaciones sociales, culturales y religiosas de la muerte: A) la perspectiva biológica de la muerte; B) la perspectiva biológica de la muerte, incluyendo los procesos naturales preservadores del cadáver (momificación natural, conservación por sales naturales, formación de adipocira, corificación, congelación, bog bodies , preservación en sarcófagos de hierro); c) los rituales funerarios a través del tiempo (inhumación, inhumación con cal viva, cremación, canibalismo, abandono, momificación antropogénica), y D) los congresos mundiales de estudios sobre momias. AVISO: debido a la temática, algunos contenidos de la exposición pueden herir la sensibilidad del público visitante. Debe tenerse en cuenta especialmente para la visita con menores. Podrá visitarse hasta el 3 de junio.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: domingos, lunes y festivos: 10.30-15.30. De martes a sábado: 9.30-18.30

Precio: cuatro euros

‘A dos’

Esta temporada 2017/2018, la Galería de Arte Magda Lázaro (calle Numancia, 24) lleva a cabo cuatro exposiciones bajo un mismo nombre, A dos . Su fundamento: dos artistas, un diálogo, una interacción. El proyecto comienza con la exposición del dúo compuesto por José Rosario Godoy y Margo Delgado, ambos, con raíces en Agaete y nacidos en 1965. Hasta el 1 de febrero de 2018. Los otros dúos de artistas los conforman Maribel Nazco y Juan Pedro Ayala (8 febrero-23 marzo), Fernando Álamo y Toño Cámara (30 marzo-18 mayo), y los escultores Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez (25 mayo-13 julio).

Lugar: Galería de Arte Magda Lázaro

Horario: martes, 10.00-13.00, y miércoles, jueves y viernes, 17.30-20.30

Precio: entrada gratuita

‘La ciudad sumergida’

TEA presenta una exposición de collages de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (París, 1935). La ciudad sumergida es el título de esta muestra, que podrá visitarse en TEA hasta el 13 de mayo de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Crisis?, What Crisis? Capítulo 2. Dibujos (y otros recursos antropológicos)’

TEA expone Crisis?, What Crisis? Capítulo 2. Dibujos (y otros recursos antropológicos). Comisariada por Néstor Delgado, Moneiba Lemes y Ramón Salas, en esta colectiva se aborda el dibujo en Canarias como una técnica autónoma y desarrollada desde distintas formas de expresión. La muestra presenta obra de Raúl Artiles, Javier Corzo, Peñate & Valencia, Adrián Martínez, Idaira del Castillo, Federico García, Patricia Fernández, Olmo Cuña, Davinia Jiménez, Cristóbal Tabares, Pérez & Requena. Cuenta además con trabajos de Adrián Alemán, Teresa Arozena, Juan Carlos Batista, Cristina Gámez, Gonzalo González, Paco Guillén, Lecuona y Hernández, Martín & Sicilia, que participan en calidad de artistas invitados. Podrá visitarse hasta el 3 de junio.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: desde dos euros