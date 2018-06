Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 8 DE MAYO

II Ruta de la Tapa en la Avenida de Anaga: ‘Tu Tapa Mundi’

A partir de este viernes, la segunda edición de la ruta de la tapa en la avenida de Anaga, Tu Tapa Mundi, permitirá disfrutar de sabores de distintos países y culturas de la mano de Heineken, la cerveza más internacional del planeta. Además, si se completa el rutero con al menos cinco sellos, que se encontrarán en los locales adheridos a la promoción, se entrará en el sorteo de una estancia en el Hard Rock Hotel Tenerife y muchas sorpresas más. Los locales adheridos a esta ruta son Plaza 18, Brochetapas, Anaga W&T, La Sureña, Pizzetta, Volcano, Basic Burger, Turpial, Sintonía, Manhattan, Berlín 89, Bistro Bar Nautilus, Arepas Grill, Bar Bahía, Tartería, Sultán Kebab, La Santa, Santo Pecado y Nassau Gastro Club.

Lugar: Avenida de Anaga

Horario: horario de los establecimientos adheridos

Precio: tapa + Heineken, cuatro euros

Fiestas patronales en el barrio de San Antonio (Ofra)

Dentro de los festejos organizados en honor a San Antonio de Padua, se realizará el brindis a los vecinos, con la inclusión de una pequeña obra de teatro.

Lugar: asociación de vecinos Damana

Horario: 17.00

Precio: entrada libre

‘Cuentos en Yo menor’

Taller de iniciación en el arte de contar cuentos para adolescentes (de 12 a 17 años) con los narradores orales Fabio González y Diego G. Reinfeld. La juventud tiene voz propia y mucho que contar. Una forma excelente de hacerlo es a través de los cuentos. Este arte tan antiguo se está constantemente adaptando a los tiempos, manteniendo su esencia siempre: compartir historias, despertar mentes y corazones. Sencillas herramientas y trucos con los que contar cuentos para divertir y deleitar a amigos y familiares.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 17.00-19.00

Precio: gratuito, previa inscripción en fabioilustrando@gmail.com

Sesión de Bebecuentos: ‘La charca’, con Laura Escuela

La Biblioteca Municipal Central (TEA) acoge una nueva sesión de Bebecuentos, en esta ocasión bajo el título La charca. La monitora Laura Escuela contará una historia que se desarrolla en un lugar donde se congregan una flor, ranas, patos, peces y otros animales que se acercan al lugar. Esta charca tan particular será la excusa para que los participantes en la sesión canten con los animales de la narración. Los Bebecuentos son actividades destinadas a la promoción y fomento temprano de la lectura, y van dirigidas a familias con bebés con edades comprendidas entre los 0 y los 36 meses. Las sesiones son gratuitas y acompañando a cada bebé puede asistir un máximo de dos personas. Para aprovechar al máximo la experiencia. el número de familias que podrá participar se eleva a 15, previa inscripción en la lista de reserva de los Bebecuentos, en la propia biblioteca o en el teléfono 922 849 060.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada gratuita, previa inscripción en lista de reserva

Garabatos-K: ‘El libro que nadie escribió’

Misteriosamente, uno de los libros de la biblioteca tiene todos sus folios en blanco y sus compañeras enciclopedias lo animan a llenar sus páginas organizando un gran evento al que acuden personalidades del mundo de la literatura infantil. Bailes y canciones amenizan el encuentro hasta que aparece un ratoncito de biblioteca huyendo de una temible gata. Los libros le ayudan a burlarla y el ratón en agradecimiento llena las páginas del libro en blanco con fabulosos poemas. Escrita y dirigida por Elisa González.

Lugar: centro comercial Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

‘Cantos del Árbol Blanco’, con Héctor Ruiz

A la sombra del Árbol Blanco se escuchan historias de los más lejanos lugares. Los misterios y la sabiduría del mundo se pintan en el canto de los pájaros de su copa. Allí se reúnen los narradores de historias, para escuchar y aprender. Y así los cuentos nacen… escuchando los cantos. Para niños y niñas a partir de 6 años (público familiar).

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

Fiestas patronales en el barrio de María Jiménez

Este barrio de Santa Cruz inicia los festejos en honor a San Juan Bautista. Este viernes tendrá lugar el pregón, con un mariachi por las calles del barrio.

Lugar: plaza del barrio de María Jiménez

Horario: desde las 18.00

‘Cincuenta años de poesía visual. Homenaje a Ángel Sánchez’

El Círculo de Bellas Artes pretende rendir homenaje a la vida y obra de Ángel Sánchez, Premio Canarias de las Letras 2018. Su aportación a la cultura canaria es indiscutible, siendo no solo artífice de su obra y exportándola a los cinco continentes sino mentor amigo y consejero de muchísimos de los intelectuales y creadores que conforman el tejido cultural de este archipiélago. El homenaje se divide en dos partes: a) recital homenaje a la figura de Ángel Sánchez, que tendrá lugar a las 18.30. Contará con la presencia del autor y se realizará un recital de su obra de poesía discursiva. Se contará para ello, a título personal, con la participación en el acto de miembros de la Academia Canaria de la Lengua, académicos de ambas universidades, artistas, críticos y personalidades de todos los sectores de la cultura canaria. b) exposición: 50 años de poesía visual de Ángel Sánchez en Canarias y el mundo, a las 20.30, desarrollando la primera muestra de poesía visual del autor que reúne medio siglo de su trayectoria creativa a escala internacional en una sola exposición.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30 y 20.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Cine: ‘Alma mater’

TEA proyecta esta cinta belga ( Insyriated, 2017). Dirigida por Philippe Van Leeuw y protagonizada por Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis y Mohsen Abbas, podrá verse en versión original en árabe con subtítulos en español. Oum Yazan, madre de tres hijos, atrapada dentro de su casa en una ciudad sitiada en Oriente Medio, ha convertido su apartamento en un puerto seguro para su familia y vecinos, tratando de protegerlos de la guerra. Cuando las bombas amenazan con destruir el edificio, los francotiradores convierten los patios en zonas mortales y los ladrones entran a reclamar sus terribles recompensas. Mantener el equilibrio de la rutina dentro de las paredes se convierte en una cuestión de vida o muerte.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Presentación de libro: ‘Reprográmate’

Presentación del libro Reprográmate, de Pedro Hernández Guanir. Un libro que muestra el camino para sentirse bien y tener mayor dominio sobre el mundo. En concreto, cómo reducir ansiedad, inseguridad, miedos, aprensiones, incertidumbres, obsesiones, molestias corporales, depresión, insatisfacción permanente o falta de empeño y motivación. Presentan: Juan Carlos Mateu, subdirector de Diario de Avisos y Román Morales de Armas, psicoterapeuta y psicólogo.

Lugar: Ámbito Cultural El Corte Inglés

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Concierto: ‘Recuerdos. Mahler, el último romántico’

Víctor Pablo Pérez también propone para esta ocasión una velada de contrastes que comienza con Cinco canciones para soprano y orquesta, del fallecido y recordado compositor de La Palma Luis Cobiella, orquestadas por el antiguo director de esta orquesta y profesor del Conservatorio Armando Alfonso. El plato fuerte viene con la Sinfonía nº 4, del compositor austro-moravo Gustav Mahler. Esta obra, que plantea en cierto modo un punto de inflexión respecto a su producción sinfónica precedente, se caracteriza por su menor envergadura en muchos sentidos, como la extensión, el número de movimientos, la instrumentación, el número de solistas y la renuncia al coro. Pese a la pésima recepción durante su estreno en Múnich, esta obra, que orbita bajo la idea de la infancia, es hoy considerada como una de las más equilibradas y redondas de su colosal producción para el género.

Lugar: Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 16 euros

‘Cuentos para adultos’

Los cuentos nacieron con las primeras palabras y hablan de sueños, anhelos y miedos. Reunidos en torno a las historias, abren las puertas al mundo y permiten vivir otras vidas. Los narradores construyen puentes entre los cuentos y las personas. Detener el tiempo, acercarse a escuchar cuentos en la voz de Diego G. Reinfeld.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: 20.00

Precio: tres euros

Festival CAE: ‘Bodas de sangre’

Esta obra habla sobre los grandes temas: la vida, la muerte y el amor a partir de costumbres, tradiciones y simbolismo. Se trata de aquellas fuerzas mayores e impulsos vitales que empujan los personajes a la tragedia. El texto de Lorca es como un gran poema lleno de ritmo y de musicalidad con composiciones originales de Joan Garriga. Una serie de escenas, de entradas y salidas donde actores, actrices, personajes y músicas entrelazan para dar vida a la novia, el novio, Leonardo, la madre… Todo con aire andaluz y tintado por el paisaje seco y blanco y por la sangre que brota. Organiza: CajaCanarias. Texto: Federico García Lorca. Dirección y espacio: Oriol Broggi. Creación musical: Joan Garriga. Reparto: Iván Benet, Anna Castells, Nora Navas, Pau Roca, Clara Segura y Montse Vellvehí.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 10 euros

XVI Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros

Compañías teatrales de dentro y fuera de Canarias. Federico & Salvador. Las horas oscuras y doradas cuenta la amistad y el amor vivido por dos de los más célebres artistas de la cultura española: Federico García Lorca y Salvador Dalí. La Residencia de Estudiantes servirá como escenario donde se crucen dos mundos para que brille un amor oscuro. Es la historia -ascenso y declive- de una amistad erótica tan profunda como imposible, a comienzo del siglo XX. Interpretada por César Yanes (Lorca) y Leandro González (Dalí), la pieza está escrita por Gerardo Barrios y dirigida por Severiano García (Delirium Teatro). Cuenta además con la participación de Juan Carlos León en la composición, la adaptación musical de las canciones y la dirección de arte de Héctor León.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; estudiantes artes escénicas, cinco

Música y poesía: ‘Femenino singular’

Poesía: Sustantivo; femenino; singular. Música: Sustantivo; femenino; singular. La poesía y la música. Dos de las artes fundamentales. La una, la música, conocida, apreciada y disfrutada sin más; no hace falta entender o comprender nada, sólo se siente. Grandes cantantes, compositoras e instrumentistas son mundialmente conocidas a través de todos los siglos. La poesía, menos conocida, menos leída, pero no por ello menos importante. Algunos de los poetas más grandes son de alguna manera conocidos y estudiados. No se puede decir lo mismo de las poetas que son las grandes desconocidas y olvidadas. ¿Cuántas personas saben que tres mujeres poetas ganaron el prestigioso premio Nobel de Literatura? Este recital de poesía y música quiere ser un homenaje a esas poetas olvidadas y desconocidas. Esta selección de autoras y poemas pretende dar a conocer a algunas de las más importantes de la historia.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 21.00

Precio: socios gratis. General a taquilla inversa

Teatro: ‘La casa de Bernarda Malva’

Se trata de una adaptación musical del clásico de Federico García Lorca ubicada en La Movida. Esta adaptación aúna personajes y textos de la obra original con nuevas incursiones que tiñen el espectáculo de color violeta; el color de la libertad, los derechos, el progreso, el orgullo y la igualdad. Se trata, al fin y al cabo, de una revisión de contenido donde encontramos que Lorca es, hoy, más actual que nunca. Productora: Magua Producciones. Idea original y dirección: Ariadna Simó.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.30

Precio: ocho euros

‘¡Vuelve el Convento!’

Las puertas del convento vuelven a abrirse, en el Regia Comedy, con el elenco de lujo: Lirio Mosqueda, Timo Schorken, María Salazar y Jonatan F. Txakartegi.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: seis euros. Reserva 922 888 739 o WhatsApp al 661 645 396

Sesión: The Martínez Brothers

Los hermanos Martínez, un dúo de djs estadounidenses, son dos de las estrellas mundiales más reconocidas en cultura house, techno y club. Introducidos en la discoteca y la casa por su padre desde una edad temprana, provienen de las raíces del club heredado de Nueva York, The Paradise Garage. Mientras producen una gran cantidad de música, también dirigen su propio sello musical, Cuttin’Headz y Tuskegee con Seth Troxler.

Lugar: Cubik Club

Horario: 22.00

Precio: 16 euros

SÁBADO 9 DE JUNIO

Día Nacional de la Moto

El Día Nacional de la Moto lleva realizándose desde 2011, pero no fue hasta 2015 cuando se fija la celebración de esta efeméride en el segundo domingo de junio. Asimismo, se celebra el Día Mundial de la Seguridad Vial. En el parque García Sanabria habrá stands de más de 15 marcas de motos, concursos y exposición de Vespas y de Clásicas Cafeteras, presentaciones de motos, charlas de seguridad vial impartidas por la Policía Local y la Guardia Civil, otra de Aesleme (asociación por la prevención de accidentes de tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes), conciertos de rock, teatro callejero, exposiciones de motos antiguas de la Policía Local. Habrá degustación de cerveza SIN gracias a la colaboración de Dorada.

Lugar: Parque García Sanabria

Horario: 10.00-21.30

Precio: acceso libre

Fiestas patronales en el barrio de María Jiménez

Festejos en honor a San Juan Bautista. Tendrán lugar las actividades dedicadas a los más pequeños de la casa, con castillos hinchables y juegos. Y por la tarde-noche, verbena con Los Concejales.

Lugar: plaza del barrio de María Jiménez

Horario: desde las 10.00

Día del Vecino de Ofra

Séptima edición de este atractivo día de convivencia vecinal y dinamización comercial, que se centra en este barrio de Santa Cruz para poner a disposición de vecinos y visitantes todos los atractivos de su comercio abierto y sus asociaciones ciudadanas, las que todo el año trabajan para hacer de este uno de los núcleos más importantes del municipio. Habrá exposición de talleres, parque infantil, mercadillo, circuito de seguridad vial, talleres deportivos, juegos vecinales, entrega de trofeos, Festival de Talentos con actuación de Pepe Benavente, mercadillos, pasacalles y muchas sorpresas más.

Lugar: explanada del centro comercial Los Príncipes y avenida Príncipes de España

Horario: 10.00-19.00

II Ruta de la Tapa en la Avenida de Anaga: ‘Tu Tapa Mundi’

Segunda edición de la ruta de la tapa en la avenida de Anaga, Tu Tapa Mundi, que permitirá disfrutar de sabores de distintos países y culturas de la mano de Heineken, la cerveza más internacional del planeta. Además, si se completa el rutero con al menos cinco sellos, que se encontrarán en los locales adheridos a la promoción, entrará en el sorteo de una estancia en el Hard Rock Hotel Tenerife y muchas sorpresas más. Los locales adheridos a esta ruta son Plaza 18, Brochetapas, Anaga W&T, La Sureña, Pizzetta, Volcano, Basic Burger, Turpial, Sintonía, Manhattan, Berlín 89, Bistro Bar Nautilus, Arepas Grill, Bar Bahía, Tartería, Sultán Kebab, La Santa, Santo Pecado y Nassau Gastro Club.

Lugar: avenida de Anaga

Horario: horario de los establecimientos adheridos

Precio: tapa + Heineken, cuatro euros

Festival MUMACÍ: ‘Still Loved’

TEA proyecta, dentro del Festival Mundo, Matronas y Cine (MUMACÍ), Still Loved. Tras la proyección -que será en versión original con subtítulos en español- tendrá lugar un debate a cargo de la psicóloga y tanatóloga, especialista en cuidados paliativos, pérdidas y duelos Nuria E. Vega. El precio de cada entrada es de tres euros, destinados a cubrir los gastos de este proyecto. Las localidades se pueden adquirir en la taquilla de TEA, dos horas antes de cada proyección. Still Loved (2015), de Debbie Howard, recuerda que 7.000 bebés nacen muertos cada día, sin embargo, hablar de ello sigue siendo un tabú. El documental sigue a siete familias por más de tres años mientras reconstruyen sus vidas después de la pérdida de sus bebés.

Lugar: TEA

Horario: 12.00

Precio: tres euros

Concierto en familia: ‘Las aventuras de Ábor y Gen’

Concierto familiar recomendado para todos los públicos y niños a partir de 6 años. Con Las aventuras de Ábor y Gen se propone que un concierto emocionante ambientado a finales del siglo XV. Todos los miembros de la familia participarán desde sus asientos en este original relato de dos hermanos que persiguen constantemente sus sueños, siendo su gran objetivo dedicarse a lo que realmente les gusta hacer. En esta historia de superación personal, el público de la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife viajará junto a los protagonistas a través de su historia, viviendo con ellos retos asombrosos.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 12.00

Precio: cinco euros

Despacio Museo Market

Un mercado diferente en el Museo de la Naturaleza y el Hombre con animación y talleres para niños, visitas guiadas a exposiciones, demostraciones de trabajos en cerámica, sesiones de djs, encuentro con los diseñadores de Despacio Museo Market...

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 12.00-23.00

Precio: entrada libre

Taller ‘Diadema floral natural’. Despacio Museo Market

Se comienza el taller describiendo las diferentes técnicas que se pueden emplear para elaborar un tocado floral mostrando ejemplos ya realizados. A continuación, se explica con detalle la técnica de pegado sobre cinta de raso y se mostrará los materiales y género a utilizar. El alumno elegirá tipo de flor y gama de colores para confeccionar su trabajo. Acaba con la parte práctica en la que los alumnos desarrollarán su trabajo. Actividad recomendada para mayores de 14 años.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 13.00

Precio: 12 euros. Entradas en la recepción del museo (922 535 816)

Taller ‘Lettering creativo’. Despacio Museo Market

El lettering se puede definir como el arte de dibujar palabras. Es una forma de expresión artística que utiliza las palabras como elemento principal de la composición. El taller, dirigido a principiantes sin formación artística, consta de dos partes: una exposición teórica inicial para conocer los materiales y técnicas que se usan habitualmente en el lettering y una parte práctica en la que se realiza una lámina combinando palabras y motivos vegetales. Los participantes podrán elegir entre varios modelos y tendrán a su disposición materiales y herramientas que les permitan experimentar y averiguar cuáles se adaptan mejor a su estilo o destreza. El taller, impartido por Sofia de Llano (Pepita Limón), consiste en realizar una lámina que combine palabras y motivos vegetales con la técnica de lettering usando acuarela y rotuladores de pincel. De esta manera se conocen los materiales que se utilizan y cómo funciona esta técnica. Destinada a mayores de 14 años sin conocimientos previos.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 17.00

Precio: 15 euros

Espectáculo infantil: ‘Makaluko en el mundo de la imaginación’

Las brujas más malvadas y poderosas del mundo de lo oscuro han convertido a un travieso duende en un malvado brujo. Makaluko, así es como lo bautizan, por medio de una pócima, viaja al mundo de la imaginación con un objetivo. Allí, en el bosque del árbol mágico, está el baúl que contiene todas las esencias buenas del mundo; esencias gracias a las cuales existe la magia, los juegos y canciones, la navidad... Makaluko tratará de llevarse el baúl, pero para ello deberá enfrentarse a duendes, hadas y otros seres que habitan en el mundo de la imaginación. Juegos, canciones y una historia divertida, en la que serán participes todos los niños asistentes, harán las delicias de mayores y pequeños. Y darán forma a una historia donde la luz y los efectos transportan a los espectadores a lo largo de noventa minutos aproximadamente a un mundo maravilloso.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Garabatos-K: ‘Dracuries’

En esta obra de títeres, un grupo de estudiantes proveniente de Tenerife está varado en Isla de Lobos, debido a una fuerte tormenta. Aburridos y cansados de esperar, Jonay y Yaiza logran escabullirse del grupo y hacer una exploración por su cuenta. Es así como llegan al Faro Martiño y descubren que está habitado por el Conde Dracuries y la Condesa Cariegen, quienes desean expandir su negocio de golosinas por toda Canarias. Esta obra promueve buenos hábitos de higiene bucodental mientras divierte y entretiene una historia infantil inspirada en la novela romántica Drácula y otros cuentos populares. Escrita y dirigida por Elisa González.

Lugar: centro comercial Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

Festival folclórico La Era y el Trigo

Festival folclórico organizado por la oficina del Distrito Suroeste en la plaza de la calle Frangollo, Llano del Moro. Actuarán las Escuela La Era y El Trigo, Chácaras y Tambores Garajonay, Parranda Amuley, Asociación Folclórica (AF) Tonique, AF El Moral y AF Medianías.

Lugar: plaza de la calle Frangollo

Horario: a partir de las 18.00

Cine: ‘Alma mater’

TEA proyecta esta cinta belga ( Insyriated, 2017). Dirigida por Philippe Van Leeuw y protagonizada por Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis y Mohsen Abbas, podrá verse en versión original en árabe con subtítulos en español. Oum Yazan, madre de tres hijos, atrapada dentro de su casa en una ciudad sitiada en Oriente Medio, ha convertido su apartamento en un puerto seguro para su familia y vecinos, tratando de protegerlos de la guerra. Cuando las bombas amenazan con destruir el edificio, los francotiradores convierten los patios en zonas mortales y los ladrones entran a reclamar sus terribles recompensas. Mantener el equilibrio de la rutina dentro de las paredes se convierte en una cuestión de vida o muerte.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Velada de boxeo



Velada de boxeo que se celebrará en el pabellón Pancho Camurria, donde se podrá ver a Jacobo Barreto Caco en un nuevo combate profesional, justo cuando acaba de ser nombrado aspirante al título de la UE. Los aficionados podrán disfrutar de ocho combates amateurs más el combate profesional de Caco.

Lugar: pabellón de Deportes Pancho Camurria

Horario: 20.00

Precio: anticipada, 10 euros; taquilla, 12

Festival CAE: ‘Bodas de sangre’

Esta obra habla sobre los grandes temas: la vida, la muerte y el amor a partir de costumbres, tradiciones y simbolismo. Se trata de aquellas fuerzas mayores e impulsos vitales que empujan los personajes a la tragedia. El texto de Lorca es como un gran poema lleno de ritmo y de musicalidad con composiciones originales de Joan Garriga. Una serie de escenas, de entradas y salidas donde actores, actrices, personajes y músicas entrelazan para dar vida a la novia, el novio, Leonardo, la madre… Todo con aire andaluz y tintado por el paisaje seco y blanco y por la sangre que brota. Organiza: CajaCanarias. Texto: Federico García Lorca. Dirección y espacio: Oriol Broggi. Creación musical: Joan Garriga. Reparto: Iván Benet, Anna Castells, Nora Navas, Pau Roca, Clara Segura y Montse Vellvehí.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 10 euros

XVI Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros: ‘Elegía’ (Valencia)

Elegía es un montaje de teatro físico basado en la idea del viaje. El viaje de un exiliado que huye de un territorio en guerra, de un conflicto que le ha arrebatado su identidad y pretende hacerlo invisible. La compañía Carme Teatre se constituyó en el año 1993, siendo Aurelio Delgado Claros el director desde su origen. Su primer montaje fue Letìcia, de Peter Shaffer, y desde ese año ha venido trabajando ininterrumpidamente en la ciudad de Valencia como compañía residente de la sala Carme Teatre. Autor: Aurelio Delgado. Género: Nuevos lenguajes escénicos. Producción ejecutiva: Raúl Lago. Intérprete: Luis Meliá. Iluminación: David Durán i Florin Badilici. Espacio escénico: Aurelio Delgado. Florin Badilici. David Durán. Espacio sonoro: Joan Mei. Fotografía: Josep Escuin/Eva Oz. Vídeo: Nacho Carrascosa. Diseño: coRTarcabezas collage.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Teatro ‘Manual para parejas torpes’

Esta producción teatral habla de las relaciones de una manera nueva: muestra todos los modelos actuales de pareja (homosexuales y heterosexuales), incorpora ideas de la terapia Gestalt para resolución de conflictos y reinterpreta los mitos clásicos del amor para mostrar lo irreales que son. Una comedia ágil, desenfadada, sin cuarta pared. Hora y media para divertirse, emocionarse y aprender a amar mejor.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: general, ocho euros

Teatro de ImproCanarias

ImproCanarias, compañía de teatro improvisado de Las Palmas de Gran Canaria creada por Rubén Pitu y Romina Vives.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: seis euros. Reserva 922 888 739 o WhatsApp 661 645 396

Concierto: Aborá Cel, Saúl Ascanio y Jonás Celso. Despacio Museo Market

Poniendo en valor la diversidad cultural como elemento enriquecedor del resultado de su trabajo y conectando con el público de una manera especial y cercana, la violinista y vocalista Aborá Cel actúa en Despacio Museo Market ofreciendo un repertorio inclusivo en diferentes idiomas (inglés, francés, español, portugués, francés y caló), acompañada de Saúl Ascanio, a la guitarra, y de Jonás Celso, a la percusión.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 22.00

Precio: entrada libre

Concierto Chacha Swing

Nuevo proyecto de swing latino y gipsy tropical. Se llama Chacha Swing y es una mezcla de mezclas, sonidos y sabores. Tuba, washboard, voz y tres.

Lugar: Equipo PARA



Horario: 22.00

Precio: cinco euros

Fiestas patronales en Taborno

Festejos en honor a San José. Rezo del Santo Rosario y posterior quema de fuegos artificiales, a la que seguirá una gran verbena popular.

Lugar: plaza del pueblo de Taborno

Horario: desde las 22.00

DOMINGO 10 DE JUNIO

Día Nacional de la Moto

El Día Nacional de la Moto lleva realizándose desde 2011, pero no fue hasta 2015 cuando se fija la celebración de esta efeméride en el segundo domingo de junio. Asimismo, se celebra el Día Mundial de la Seguridad Vial. En el parque García Sanabria habrá stands de más de 15 marcas de motos, concursos y exposición de Vespas y de Clásicas Cafeteras, presentaciones de motos, charlas de seguridad vial impartidas por la Policía Local y la Guardia Civil, otra de Aesleme (asociación por la prevención de accidentes de tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes), conciertos de rock, teatro callejero, exposiciones de motos antiguas de la Policía Local. Habrá degustación de cerveza SIN gracias a la colaboración de Dorada.

Lugar: Parque García Sanabria

Horario: 10.00-19.30

Precio: acceso libre

‘Primavera Musical’ (XII). Concierto de bandas municipales

Auditorio de Tenerife recibe el concierto de clausura del ciclo Primavera Musical 2018, que viene celebrándose desde el 4 de marzo. El espectáculo estará dirigido por Jesús Agomar González Guillama al frente de la Banda Insular de Música de la Federación Tinerfeña.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

II Ruta de la Tapa en la Avenida de Anaga: ‘Tu Tapa Mundi’

Segunda edición de la ruta de la tapa en la avenida de Anaga, Tu Tapa Mundi, que permitirá disfrutar de sabores de distintos países y culturas de la mano de Heineken, la cerveza más internacional del planeta. Además, si se completa el rutero con al menos cinco sellos, que se encontrarán en los locales adheridos a la promoción, entrará en el sorteo de una estancia en el Hard Rock Hotel Tenerife y muchas sorpresas más. Los locales adheridos a esta ruta son Plaza 18, Brochetapas, Anaga W&T, La Sureña, Pizzetta, Volcano, Basic Burger, Turpial, Sintonía, Manhattan, Berlín 89, Bistro Bar Nautilus, Arepas Grill, Bar Bahía, Tartería, Sultán Kebab, La Santa, Santo Pecado y Nassau Gastro Club.

Lugar: avenida de Anaga

Horario: horario de los establecimientos adheridos

Precio: tapa + Heineken, cuatro euros

Despacio Museo Market. Programación

Un mercado diferente en el Museo de la Naturaleza y el Hombre con animación y talleres para niños, visitas guiadas a exposiciones, demostraciones de trabajos en cerámica, sesiones de djs, encuentro con los diseñadores de Despacio Museo Market...

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 12.00-18.00

Precio: entrada libre

‘La Garrapatea en concierto’

Desde hace varios años, el mes de junio acoge una cita musical imprescindible para alumnos, profesores, padres y amigos de la escuela de música La Garrapatea de Santa Cruz de Tenerife. Es la fiesta final de un curso en el que niños y niñas entre los 4 y los 15 años desvelan sobre el escenario de la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife su conexión con la música, la experiencia y aprendizaje adquirido durante meses. Concluye con un concierto sorprendente y lúdico. Este año, participan aproximadamente 180 alumnos. De ellos, 120 forman parte del coro y el resto de la orquesta Garrapatea y Premium. Los jóvenes alumnos interpretarán canciones africanas, temas de películas como Coco, Mary Poppins y una suite de La, La, Land. No faltarán clásicos como Shostakovich y algunas sorpresas.

Lugar: Sala Sinfónica. Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 12.00

Precio: seis euros

Fiestas patronales en Taborno

Festejos en honor a San José. Tendrá lugar, desde las 14.00, la función religiosa y la procesión desde la ermita hasta la entrada del pueblo ( Las Cruces); posteriormente se celebrará la paellada, que dará paso, a las 16.00, al festival folclórico. A partir de las 18.30, está prevista la verbena, que durará aproximadamente hasta las 23.00.

Lugar: plaza y calles del pueblo de Taborno



Horario: desde las 14.00

Fiestas patronales en María Jiménez

Festejos en honor a San Juan Bautista. Toca el turno al festival de variedades. Y las galas de elección adulta e infantil.

Lugar: plaza del barrio de María Jiménez



Horario: desde las 17.30

Teatro: ‘Basada en DesHechos reales’

En la comisaría de Pusilania se prepara la defensa frente a los problemas aún no tipificados que se han originado en la morgue. Seis personajes: el comisario, su hija, el oficial, el psicoterapeuta, la amante del comisario y el inspector de Secundaria, pugnan cada cual por sus propios intereses en un galimatías dialéctico en el que lo obvio se convierte en inaudito, y lo extraordinario en nimiedad. Los personajes se crearon rebuscando comida entre los desperdicios de la Baronesa Von Thyssen y algo de conmiseración. La dirección del espectáculo permanece en cuidados intensivos en un hospital público de Cincinnati. La música es una creación magistral, original de sus autores y modificada en un taller de Chiapas y Pinturas. El vestuario y la escenografía surgieron casi simultáneamente después de una sesión de terapia intensiva con trágico desenlace. Puro Teatro no se hace responsable de los efectos secundarios. “Se advierte que el espectáculo puede producir desgana vital, epilepsia, náuseas y más tarde que temprano y en casos extraordinarios, la muerte”.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: seis euros

Cine: ‘Alma mater’

TEA proyecta esta cinta belga ( Insyriated, 2017). Dirigida por Philippe Van Leeuw y protagonizada por Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis y Mohsen Abbas, podrá verse en versión original en árabe con subtítulos en español. Oum Yazan, madre de tres hijos, atrapada dentro de su casa en una ciudad sitiada en Oriente Medio, ha convertido su apartamento en un puerto seguro para su familia y vecinos, tratando de protegerlos de la guerra. Cuando las bombas amenazan con destruir el edificio, los francotiradores convierten los patios en zonas mortales y los ladrones entran a reclamar sus terribles recompensas. Mantener el equilibrio de la rutina dentro de las paredes se convierte en una cuestión de vida o muerte.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

XVI Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros: ‘Elegía’ (Valencia)

Elegía es un montaje de teatro físico basado en la idea del viaje. El viaje de un exiliado que huye de un territorio en guerra, de un conflicto que le ha arrebatado su identidad y pretende hacerlo invisible. La compañía Carme Teatre se constituyó en el año 1993, siendo Aurelio Delgado Claros el director desde su origen. Su primer montaje fue Letìcia, de Peter Shaffer, y desde ese año ha venido trabajando ininterrumpidamente en la ciudad de Valencia como compañía residente de la sala Carme Teatre. Autor: Aurelio Delgado. Género: Nuevos lenguajes escénicos. Producción ejecutiva: Raúl Lago. Intérprete: Luis Meliá. Iluminación: David Durán i Florin Badilici. Espacio escénico: Aurelio Delgado. Florin Badilici. David Durán. Espacio sonoro: Joan Mei. Fotografía: Josep Escuin/Eva Oz. Vídeo: Nacho Carrascosa. Diseño: coRTarcabezas collage.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad



La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria . Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

‘Bandera’

Con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Santa Cruz de Tenerife, el Museo Histórico Militar de Canarias presenta en su stand de participación la exposición Bandera, acogiéndola el numeroso público con gran interés. La muestra presenta un discurso histórico desde los principios de la enseña hasta estos tiempos, haciendo hincapié en este año, cuando se conmemora el 175° Aniversario del Real Decreto de 13 de octubre de 1843, por el que SM la Reina Isabel II amplió el uso de la bandera bicolor a sus ejércitos. Con tal motivo, el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias presentó dicha exposición en las salas temporales del Cuartel de Almeyda desde el día 5 de junio. Podrá ser visitada hasta el 8 de julio.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Cuartel de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo y aparcamiento gratuito

‘El ojo’

La muestra, que fue inaugurada el 6 de junio en la sala de exposiciones de arte gráfico en el Centro de Arte La Recova, contempla pintura, dibujo y grabado de la artista Rosy Revelo. Está integrada por 130 obras de diferentes formatos realizadas sobre papel y cartulina, en las que se muestra cómo la figura del ojo y el sentido de la vista han estado presentes a lo largo de su trayectoria artística. Podrá ser visitada hasta el 30 de junio.

Lugar: Centro de Arte La Recova



Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada gratuita

‘Pintura 2018’

La sala anexa al Centro de Arte La Recova acoge desde el jueves 7 de junio la tradicional exposición de alumnos del ámbito de pintura de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. En esta ocasión, la muestra, que lleva por título genérico Pintura 2018, se compone de 30 cuadros de diferentes formatos entre los que predominan la pintura acrílica y al óleo sobre lienzo, aunque en ellas se resalta las peculiaridades creativas de cada artista. Los alumnos seleccionados en el curso 2017/2018 por sus trabajos fin de grado que exponen en esta muestra son Federicca Furbelli, Borja González Yanes, Amalia Izquierdo González, Eduardo López Franquis y Meritxell Santana Santana. Se podrá visitar hasta el 30 de junio.

Lugar: sala Anexa Centro de Arte La Recova



Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada libre

‘Enigmas exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza muerta moderna’

Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Carlos Chevilly, se presenta en la programación la muestra Enigmas exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza muerta moderna, que pretende poner en contexto la obra metafísica de uno de los maestros de pintores de Canarias del medio siglo. Carlos Chevilly es uno de los pintores que ha gozado de mayor prestigio entre los artistas que alcanzan su madurez en la España de mediados del siglo XX. Esta exposición no pretende ser una muestra antológica de la obra de Carlos Chevilly de los Ríos, Santa Cruz de Tenerife (1918-1978), sino que busca detenerse en un aspecto concreto de su trayectoria creativa. Podrá visitarse hasta el 9 de septiembre.

Lugar: TEA



Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: siete euros

‘Affatus’

Nuevo proyecto artístico y de investigación del artista Jesús Hernández Verano, tras haber obtenido la beca-residencia Tarquis- Robayna, del Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Se inaugura este viernes, a las 20.00, y podrá ser visitada hasta el 1 de julio.

Lugar: Museo Municipal Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados y domingos, 10.00-15.00

Precio: Entrada gratuita.

‘La tierra tiembla’



Segunda exposición de la octava temporada de Área 60 en TEA, un programa que tiene entre sus objetivos prioritarios el apoyo a jóvenes artistas y comisarios para dar visibilidad a sus propuestas y propiciar su inserción en el ámbito profesional. En esta ocasión, la muestra -que cuenta con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E)- está comisariada por Raquel G. Ibáñez (Madrid, 1989) y en ella se exhiben creaciones de Sofía Gallisá, Cristina Mejías y Marta van Tartwijk. Podrá visitarse hasta el 2 de septiembre.



Lugar: TEA



Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Evolución’

Exposición antológica de Emiliano malÉ que fue inaugurada el pasado miércoles. La muestra la integran aproximadamente 70 cuadros en los que queda reflejado el recorrido artístico de malÉ, desde su primera creación hasta su última pintura realizada el pasado mes de abril. Para sus trabajos utiliza generalmente técnicas mixtas en soportes de tela y madera. El estilo del artista se puede definir como “ecléctico” y entre sus obras se encuentran pinturas impresionistas, simbólicas, realistas y una última etapa de pop expresivo de índole geométrica, al cual ha llegado después de 24 años de trabajo. Sus creaciones pueden ser definidas como valientes, fuertes, impulsivas, místicas y en ocasiones sutiles y sensuales. La muestra se podrá visitar hasta el 10 de junio.

Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos

Horario: lunes-viernes, 8.30-13.30; sábados y domingos, cerrado

Precio: entrada libre

‘Santa Cruz de Tenerife, de lugar y puerto a villa’

Una reflexión sobre la historia de Santa Cruz de Tenerife. Gran parte de la muestra se centra en rememorar la denominada Gesta del 25 de julio de 1795. Objetos históricos, maquetas, cuadros, láminas, trajes, documentos y paneles informativos. Entre los objetos originales que se exhiben destacan la talla de la Virgen de la Consolación, de finales del siglo XV; el cañón El Torpe , que participó en la defensa de Santa Cruz frente a la escuadra de Nelson; escopeta, catalejo y una botella de malvasía de la época; la mesa en la que se firmó la capitulación de las fuerzas inglesas, escudos de piedra del antiguo castillo situado en lo que hoy es la plaza de España, etcétera. Dos grandes ámbitos: del mar a Santa Cruz (zona de los ingleses) y de Santa Cruz al mar (zona de las tropas españolas).



Lugar: Centro de Arte La Recova



Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, de 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Vikingos: guerreros del norte, gigantes del mar’

Los vikingos, los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia, fueron los grandes conocedores del mar durante la Edad Media. Con sus embarcaciones veleras, de casco corto y amplio, propiciaron la rápida expansión de su cultura, englobada por los pueblos noruegos, daneses, suecos e islandeses que, especialmente entre finales del siglo VIII y hasta principios del siglo XI, recorrieron no solamente los mares del norte sino también toda Europa, alcanzando Oriente hasta el actual Irak y llegando por Occidente a las costas del sur de la Península Ibérica. Esta exposición, precisamente, ofrece al público los aspectos más conocidos de los vikingos a partir de la investigación reciente: los barcos y los guerreros; el comercio, en contraste con la guerra; la vida cotidiana (la vivienda, la vestimenta, la artesanía) y el poder (el rey y la realeza), especialmente en el ámbito danés; así como el mundo de las creencias y la religión. Podrá ser visitada hasta el 11 de agosto.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: martes-sábado, 10.00-13.30 y 17.30-20.00 horas; domingos, 10.00-13.30

Precio: cinco euros

‘A dos’

Esta temporada 2017/2018, la Galería de Arte Magda Lázaro (calle Numancia, 24) lleva a cabo cuatro exposiciones bajo un mismo nombre, A dos . Su fundamento: dos artistas, un diálogo, una interacción. El proyecto comienza con la exposición del dúo compuesto por José Rosario Godoy y Margo Delgado, ambos, con raíces en Agaete y nacidos en 1965. Hasta el 1 de febrero de 2018. Los otros dúos de artistas los conforman Maribel Nazco y Juan Pedro Ayala (8 febrero-23 marzo), Fernando Álamo y Toño Cámara (30 marzo-18 mayo), y los escultores Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez (25 mayo-13 julio).

Lugar: Galería de Arte Magda Lázaro



Horario: martes, 10.00-13.00, y miércoles, jueves y viernes, 17.30-20.30

Precio: entrada gratuita

‘Impresiones’

Exposición colectiva Impresiones , de las Asociación de Vecinos Azorín. Selección de las pinturas realizadas desde el pasado mes de octubre hasta la fecha, periodo en que los integrantes de la asociación han asistido a las clases impartidas por Florentina Pérez. Incluye cerca de 40 obras de temáticas variada, entre las que figuran distintos rincones de Santa Cruz. En esta ocasión son obras de Sebastián Llacer, Milagros Plasencia, Carmen Morales, Carmen Palenzuela, Vicky García, Ana Rosa, Carmen Delia, José Miguel, Miguel A. Sanz, Ana Ramón y la propia Florentina Pérez. Permanecerá abierta hasta el 10 de junio.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos y festivos, 10.00-15.00

Precio: entrada gratuita